«Хоть Лёха-пятерёха, главное — помочь команде победить». Откровенный разговор с Красиковым

Прямо сейчас большинство европейских лиг не берёт российских игроков, и словацкий чемпионат — редкое исключение. В Словакии сейчас играют восемь наших хоккеистов, и Алексей Красиков — один из самых заметных. Проведший в КХЛ семь сезонов голкипер мог бы играть в нашей лиге и сейчас, однако «Спартак» не реализовал права на Красикова, и тот предпочёл уехать в Европу.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» вратарь откровенно рассказал о своём отношении к вратарской статистике и прозвищам болельщикам, о конкуренции с иностранными голкиперами, старте карьеры с самых низов и особенностях игры и жизни в Словакии.

«Вратарь без игр — умирающий вратарь»

— Как возник вариант со словацкой лигой? Были ли у «Спартака» варианты вас обменять?

— «Спартак» сказал, что будет искать варианты обмена, приемлемые для них. Я долго ждал, появлялись варианты, хорошие для меня, их было несколько, но клуб они не устраивали по компенсации. Я через год становился НСА, и они никак не могли договориться по цене, просто так отпускать они меня категорически не хотели. Я долго ждал, все заинтересованные команды закрыли вратарские бригады, эти варианты отпали — но просто так, повторяюсь, меня не отпустили. «Спартак» предложил двусторонний контракт и сразу дал понять, что я поеду во вторую команду в ожидании того момента, пока они с кем-нибудь договорятся по обмену.

Из-за этого я не горел желанием ехать в ВХЛ, у команды было достаточное количество вратарей, и в «Химике» я бы тренировался, а не играл, так как команда развивает своих молодых вратарей. А вратарь без игр — это, можно сказать, умирающий вратарь. Я пообщался со многими тренерами вратарей, с которыми я дружу, спросил их мнение — все единогласно сказали, что нужно играть и иметь много практики. Если ты приедешь без игровой практики в команду, где нет времени на то, чтобы втянуться, то ты, можно сказать, обосрёшься. У вратарей это не так, как у полевых игроков — тебе делают достаточное количество бросков, если заниматься по системе, не терять себя, ты будешь в прекрасной форме.

Алексей Красиков Фото: РИА Новости

Мы довольно поздно начали общаться с командами по Европе. Были варианты в Швейцарии, Германии и австрийской лиге, но было одно но: всех смущал паспорт. Единственное место, где на это не смотрели — словацкая лига, но и там уже были команды укомплектованы. Нашёлся вариант, где играл мой друг, с которым мы вместе уже выступали за «Спартак», Саша Авцин. Он пообщался с тренером, они освободили место под меня. Я решил ехать, оставив опцию, что могу ехать в КХЛ в любой момент с небольшим выкупом. Здесь лояльно к этому относятся и всё понимают.

— Получается, через год вы станете неограниченно свободным агентом в КХЛ?

— Правильно. По регламенту вратарей приравняли к игрокам, нужно отыграть 250 игр, чтобы стать НСА. Вратарю сделать это сложнее, чем полевому хоккеисту, и в прошлом году все мои ровесники вышли на рынок, а мне нужно было отыграть ещё один год как ОСА. Как видите, это и стало камнем преткновения, и я работаю для того, чтобы вернуться в лигу в этом сезоне или через год, чтобы показать, что я могу играть так, как в прошлые годы — стабильно и спокойно.

«Здесь обилие опасных моментов, никто не закрывается»

— С Патриком Рыбаром, с которым вместе играли, не обсуждали Словакию?

— Конечно, я списался с Патриком, он мне всё объяснил и сказал, что это будет интересный опыт для меня. Он говорил, что здесь европейские площадки, много американских легионеров, у вратаря будет много работы. Хоккей тут без обороны, обилие опасных моментов, никто не закрывается — здесь их раза в полтора-два больше, чем было в карьере. Каждый матч выходы «в ноль», «2 в 1», очень часто играешь в неравных составах — команды играют только на атаку, чтобы забить, мало кто думает о защите. Хоккей из-за этого тут очень результативный, и для меня это большой плюс: некогда расслабляться, ты постоянно в работе и должен справляться с нестандартными ситуациями и контратаками.

— Можно ли уровень словацкой лиги сравнить с командами второй половины КХЛ?

— Тут есть очень солидные команды, мы сыграли со многими лидерами — эти клубы качественно играют, здорово двигаются, у игроков есть больше времени для принятия решений. Хорошо играет «Кошице», прошлогодний чемпион — у них скоростной и умный стиль, хорошие исполнители. Хоккей, может, отличается в нижних звеньях, уровень мастерства ниже, но в основном с точки зрения вратаря броски интересные, сильные, принятие решений интересное.

Игроки «Кошице» Фото: IMAGO/kolbert-press/TASS

Здесь разрешено заявить семь легионеров, они обычно и составляют ударные звенья команд. Есть клубы, которые основаны на катании, давлении, бросках — они по стилю похожи на то, что показывают в КХЛ «Торпедо», «Спартак» и «Северсталь». «Кошице» как раз можно сравнить с нижегородцами — у них быстрый пас, нет вбросов в зону, играют в хоккей с отсылкой на советский. Считаю, для меня это отличный опыт и возможность сыграть много игр.

— Коли вы упомянули КХЛ — а как у вас в Словакии получается следить за играми?

— Абсолютно без проблем, можно следить за друзьями, я с ними на связи, обсуждаем, как идёт сезон, как проходят игры. Можно смотреть тут любую игру, зашёл на сайт лиги — оплатил, купил игру, смотришь, я полностью знаю всё, что происходит в лиге, слежу за игроками и вратарями. Интересный сезон проходит, результативный, хороший хоккей идёт.

«Словаки всегда делают всё очень медленно»

— Что за городок Липтовски Микулаш? Чем можно заняться при населении в 30 тысяч?

— Это что-то похожее на Эстосадок — это посёлок в горах Сочи перед Роза Хутор. Он небольшой, здесь все условия для туристов, очень много квартир сдаётся туристам, много частных гостиниц. Здесь рядом Татры, там есть горнолыжные курорты, где проводили и чемпионаты мира, поэтому туристов много и все отели заняты. Есть несколько кафе, где мы обычно с ребятами ужинаем, есть боулинг, ничего сверхъестественного нет.

Есть время для саморазвития, можно читать, дополнительно заниматься, смотреть хоккей, разобраться в своей голове. Я считаю, много плюсов можно вынести из этого спокойного образа жизни, поработать над теми аспектами, на которые раньше не было времени. Свободное время можно использовать для разложения — а можно для того, чтобы стать лучше.

Центр Липтовски Микулаша Фото: wikimedia.org

— Похожи ли словаки по менталитету на русских?

— Хорошие люди, очень добрые и приветливые, в команде встретили лояльно, все на позитиве. Единственное — никогда никуда не торопятся, это единственное отличие от наших соотечественников. Они всегда делают всё очень медленно, никуда не торопятся — во всём остальном я не вижу разницы. Проблем с коммуникацией нет, большинство знает английский язык, можно спокойно разговаривать. Ребята всегда помогут и подскажут, если что, никаких проблем нет.

— Вспоминал ли кто-то про политику в разговорах с вами?

— В моём кругу общения люди играют в хоккей, и мы говорим только о том, как нам лучше сыграть. Можно обсудить машины, игры, что угодно, но не политику — поэтому таких проблем нет, люди просто не задают вопросы про это.

— Какой в стране уровень инфраструктуры — хоккейной и бытовой?

— Гостиниц я пока не видел, у нас все выезды умещаются в один день, никогда не ездим на автобусе дольше трёх часов. До Братиславы только ехать три часа, и это небольшая проблема — ты спокойно раскатился дома, пообедал, поспал в автобусе, отыграл игру и поехал домой. С точки зрения логистики никаких проблем нет, ты всегда спишь в своей кровати.

Есть арены действительно старые, но при этом есть и стадионы хорошего уровня — помню братиславскую арену по играм в КХЛ, в Кошице хороший стадион. Слышал, что ещё несколько клубов имеют достойные стадионы, но есть и, скажем так, местечковые арены. Некоторые стадионы напоминают по атмосфере и шумности новосибирский ЛДС тех времён, когда я там играл — когда набирается полный стадион, зрители стучат в барабаны, кричат, всё прекрасно слышится, и антураж в этом есть.

Алексей Красиков в Словакии Фото: Из личного архива Алексея Красикова

— У вас в команде играет Митчелл Миллер, попавший в громкий скандал в Америке. Что это за парень по общению, вспоминал ли он тот случай?

— Он трезво понимает, что в детстве совершил большую ошибку и попал в скандал. Мы это не обсуждаем — мы играем в хоккей, как игрок он делает многое для побед нашей команды. Это качественный молодой хоккеист, все заслуживают второй шанс, и он приехал доказать, что он нормальный человек. Я могу сказать, что он коммуникабельный парень, никаких заскоков от него не наблюдаю. За три года он пропустил два сезона, и я думаю, что он вернёт былые кондиции и после этого может поехать дальше — у него есть большое будущее, я считаю.

«Никто даже в МХЛ-Б не брал на просмотр»

— Фраза из старого текста про вас: «Однако, услышав в ответ на вопрос «Какую школу ты заканчивал?» слово «Вымпел», связь моментально прекращалась». Так и было?

— Да, это не преувеличение, так и было. Когда я связывался даже с командами МХЛ-Б, никто не брал даже на просмотр, никому было не интересно смотреть на вратаря без регалий и статистики, я был из слабой команды. Один клуб по ошибке позвал на просмотр, я уехал через два дня — кажется, это был Оренбург. В «Химике» тоже был несколько дней, и тренер вратарей сказал, что хоккей — это не моё, иди, работу ищи. Но сложилось так, как сложилось, благодарен всем — это сделало меня тем человеком, которым я являюсь сейчас.

— Из-за не самой сильной школы приходилось ли вам заниматься вратарским самообразованием?

— Я старался заниматься с тренерами вратарей, мама меня в детстве много возила на тренировки. Я работал с Алексеем Давыдовым, хороший мужик, который и тренер качественный, и в голове может помочь — где-то даже бесплатно он работал, потому что понимал, что финансы были проблемной стороной. Можно сказать, что дедушка моей карьеры — Виталий Ерфилов, человек, который дал мне очень много в ментальном плане, дал понять, как работать после пропущенных голов, что делать, когда ты пропускаешь много голов. Он дал понять: если ты развалишься, то у тебя слабая психология и ты не готов быть сильным вратарём, за это ему большое спасибо.

— В «Дмитрове» из МХЛ, когда вы туда пришли, были четвёртым вратарём?

— Там был тренер Анатолий Антипов, которому было без разницы, какой у вратаря возраст. Сейчас его, увы, нет в живых, но после нас он работал в динамовском фарме. Первые игры я пропускал, у наших вратарей не всё ладилось. Он дал мне половину игры — я сыграл хорошо, дал следующую — тоже сыграл хорошо, ну и потом оставил меня и ещё одного вратаря, сделал основным, не побоялся довериться 16-летнему ноунейму. Половину сезона я был первым номером до того момента, как он не ушёл из команды.

Алексей Красиков в «Атланте» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Как выглядело банкротство «Атланта», где играли в своё время?

— Все понимали под конец сезона, что команды не будет, но на мне это отразиться не могло. Я не задумывался об этом, моей задачей было выйти на лёд и ловить шайбу. Повлиять на это я никак не мог, так что какой был смысл забивать себе этим голову? Это было бы непрофессионально.

«Надо быть внимательным ко всем людям вокруг, тогда ты сможешь расти»

— Кирилл Фастовский говорил, что вы попали в зону комфорта. Как это выражалось?

— Не могу сказать, о чём он тогда говорил. Могу сказать, что Кирилл Валерьевич — очень смелый человек, спасибо ему за всё то время, которое я был в Новосибирске. Это менеджер, который не побоялся дать шанс человеку из МХЛ, который отыграл у него один год, довериться как стартовому вратарю в КХЛ, поверить в меня. Он опытный специалист, он так увидел, значит, в его видении так и было. Но я профессионал, стараюсь работать на максимум, ненавижу проигрывать, когда я играю очень хорошо. В зоне комфорта я не находился, старался работать каждый день. Новосибирск дал мне очень многое, что я до сих пор ценю и по сей день.

— Вы поиграли с пятью иностранными вратарями. Что получалось перенять у них?

— У каждого голкипера можно что-то «украсть», то, что подойдёт именно тебе, потому что у всех есть свои фишки. Саша Салак — очень солидный вратарь, эмоциональный, но сильный ментально, своеобразная техника у него. Помню, как посмотрел на его игру, с ним пообщался, сделал такой же размер клюшки, как у него, изменил положение рук, и это стало приносить плоды: стало заходить меньше шайб в проблемных зонах. Патрик Рыбар здорово играет по позиции, где-то у него я что-то посмотрел.

Харри Сятери — подвижный, манёвренный вратарь, хорошо читающий игру, с хорошей реакцией. В общении с ним я понял, как лучше играть в меньшинстве, чтобы быть более мобильным и подвижным, лучше читать игру. Главное — не быть слепым, надо быть внимательным ко всем людям вокруг, обращать детали на нюансы, тогда ты сможешь расти и у тебя будет всё хорошо не только в хоккее, но и в любой сфере жизни.

— Можете ли выделить свой лучший матч в «Сибири?

— Хотел бы выделить плей-офф МХЛ, когда мы взяли бронзу, вышли с восьмого места, выбили Омск и Магнитку. Из матчей в КХЛ — «сухарь» против Питера, когда мы выиграли 1:0 в сезоне-2018/2019, это была фантастическая игра. Там был сумасшедший сейв от Гусева в падении, это одна из моих самых запоминающихся игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

— В чём причины вашего статистического надлома в «Сибири»?

— Вратарь очень зависим от комплектования команды и стиля игры команды. Тяжело играть с хорошей статистикой, у нас смотрят только на процент сейвов и коэффициент надёжности — а это цифры, которые зачастую объективно не отражают уровень игры вратарей. Это проблема скаутинга не только в России, но и во всём мире — но люди сейчас понимают, что надо смотреть игры, чтобы понимать, откуда был нанесён бросок и какую степень опасности он несёт.

Бывает, тебе нанесут 45 бросков, и из них лишь 2-3 реальных момента — но статистика у тебя фантастическая, потому что ты пропустил один гол, процент сейвов у тебя 96, потому что команда играла в плотную оборону, никуда не выходила из зоны, не давала добивать. Бывает наоборот — 20 бросков, из них было 9-10 опасных моментов из слота, из них ты вытащил семь-восемь, пропустил две-три. Если взять умную статистику, то здесь она получается в разы лучше, и количество «простых» бросков зачастую не отражает уровень нагрузки на вратаря в игре. В моём понимании эта статистика недостаточно проработана, нужно смотреть на каждого вратаря, как он работает в критических моментах.

Алексей Красиков Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

В том сезоне мы много играли в атаку, было больше опасных моментов, пропускали больше — и это был тот чемпионат, когда мы, к сожалению, пропускали больше, и моя статистика была не самой лучшей. Не помню, вылез ли я за 90% сейвов, но следующий год мы вернулись к системе того хоккея, который был в «Сибири» всегда, статистика вернулась в привычное русло. Многое зависит от системы — количество и качество бросков, которые по тебе наносят.

«В Новосибирск я переехал юнцом и стал мужиком»

— Редкая ситуация, когда в команде три вратаря (на старте сезона-2020/2021 «Сибирь» имела Сятери, Красикова и Антона Красоткина. — Прим. «Чемпионата»). Каково было работать в таком положении?

— Есть небольшая проблема — в любом случае на тренировке ты хочешь работать на полную, а когда три равноценных голкипера, тренировочное время приходится делить пополам, но его не всегда достаточно, чтобы качественно поработать. На предсезонке тоже время делится сильно, ты хочешь войти в темп, но может тебе не хватить. Это сугубо моё личное мнение, дальше комментировать это не могу. Но в тот период все были хорошие ребята, и всё было нормально.

— У Салака была репутация человека крайне эмоционального. Как это проявлялось в раздевалке?

— Саша очень интересный человек, всегда позитивный, можно было к нему обратиться за советом, но, если ему что-то не нравилось, он всё высказывал. Мне с ним было абсолютно нормально играть, мы не так много общались близко, у нас была конкуренция: я молодой, горячий, хочу его съесть, он хочет своё место отстоять. Это двигало нас вперёд, но никакого негатива у нас не было в раздевалке — он всегда подсказывал с высоты своего опыта. Саша хороший одноклубник, никогда ничего плохого про него не скажу.

— Про Сятери, наоборот, слышно было только хорошее.

— С Харри мы до сих пор на связи, до сих пор списываемся и узнаём, как дела друг у друга. Он замечательный человек, очень позитивный, спокойный, размеренный, никогда не откажет в помощи, у меня о нём самые приятные и тёплые воспоминания. Он играет сейчас в Швейцарии, у него там всё хорошо, жив-здоров. Мы здорово с ним играли в тандеме, получалось выигрывать, никаких проблем с ним не было.

Харри Сятери Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

— Первые игры с «Сибирью» в «Сочи» и «Спартаке» проводили очень сильно. Особые эмоции или просто хорошо знали игроков соперника?

— Конечно, тут всё вместе — сколько лет я провёл в Новосибирске, прекрасно знаю, как они будут играть в какие моменты. Я знал костяк игроков, многие нюансы мы их отрабатывали. Помню, когда мой близкий друг Сашка Шаров бил буллит, я знал, что он будет делать, потому что мы с ним этот трюк отрабатывали сотни раз. Хотелось победить, потому что я в этой команде провёл бóльшую часть своей карьеры и осознанной жизни, город, в который я переехал, когда был юнцом и стал мужиком.

Эта команда для меня многое значит, я выкладывался на миллион процентов — тут надо было контролировать свои эмоции, чтобы побеждать. В Новосибирске приятно и тепло встречали болельщики, которые никогда не забывают бывших игроков, было приятно и во время игры, и после неё, можно было сказать им спасибо за все сезоны, которые я тут провёл.

«Самое важное — помочь команде победить, остальное — мишура и цифры»

— Сложно обойтись без этого вопроса — но прозвище Лёха-Трёха часто вспоминаете?

— У меня какая задача? Выходить и ловить. Я неоднократно говорил такую вещь и не буду отказываться от слов: я готов быть «трёхой», «четырёхой», «пятерёхой», кем угодно, лишь бы было одно — чтобы мы забрасывали на одну шайбу больше, а я ловил в самый ответственный момент и помогал команде победить. Если задуматься: если вратарь пропустит четыре ужасных, катастрофических шайбы, чисто его, но если команда забьёт пять и вратарь в концовке потащит выход «в ноль», выручит команду и она заработает два очка. Тогда какая разница, сколько он пропустил, если выручил тогда, когда надо, и команда прошла серию плей-офф или у неё серия побед?

Самое важное — помочь команде победить, остальное — мишура и цифры. Будет победа команды — ты будешь играть в воротах. Такой пример: вы тренер, у вас есть два вратаря: у одного 15 игр, 11 побед и 88% сейвов, пропускает три с половиной гола за матч, а у другого — 15 игр, 2 победы и 96% отбитых, пропускает полтора гола за игру. Кого вы будете ставить в ворота, чтобы победить? По психологии будут ставить того, кто побеждает, это влияет на психологию игроков — «с этим парнем мы играем успешно, забиваем больше, у нас всё хорошо». Единственное, что важно — это победы. Кому какое дело до того, что вы проиграли игру, набрали 0 очков, но у вратаря 96% сейвов? Идеально, когда всё вместе — и коэффициент, и победы, но самое важное — выигрыши.

— В январе 2020-го ваша фамилия упоминалась в связке с интересом из НХЛ. Знали про это?

— Такое было. В тот момент у меня родился ребёнок, я был в раздумьях, что делать дальше, и в тот момент «Сибирь» предложила мне контракт на три года, и я решил, что окончательно лучше сформироваться тут и потом попробовать поехать за океан. К сожалению, ни один год этого контракта я полноценно не отработал. Было несколько разговоров с представителями «Баффало», они выразили предметную заинтересованность, сказали: приезжай, у тебя будет год, чтобы показать себя в АХЛ. Однако я принял решение остаться в России.

— В «Спартаке» вы сезон провели лучше Данска, но в плей-офф всё равно играл швед. С какими чувствами смотрели на это?

— Если сказать, что я не был немного расстроен, я совру. Действительно, был хороший сезон, много побед, но решения тренерского штаба не обсуждаются. Мне оставалось поддерживать команду и болеть за то, чтобы мы постарались пройти дальше — мы одна команда и у тебя не может быть негатива во время игры. Ты можешь быть недоволен собой, своей игрой, ситуацией, но, когда ты с командой, у тебя только одна мысль — о победе. После игры ты можешь быть с каким угодно лицом, когда едешь домой, о чём угодно думать, но, когда ты в команде, всегда должен быть на позитиве, поддерживать своих товарищей.

Когда тебя ставят в ворота, ты должен играть так, чтобы не возникало вопросов, кто играет в следующем матче. Обижаться в любой ситуации можно только на себя, иное — уже отговорки. В плей-офф я не сыграл — ничего страшного, Данск сыграл неплохо, оставлял нас в игре большое количество времени. Если посмотреть на счёт, то все игры были плотными, значит, решения тренера были правильными. Не надо об этом думать, моя задача — выйти, когда дают, и поймать всё, чтобы шайба не зашла за ленточку.

Оскар Данск (слева) и Алексей Красиков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Какими вам запомнились те тренеры, с которыми вы работали?

— При Зубове была шикарная оборона, у меня было мало проблем в тот сезон, низкий поклон ему. Андрей Владимирович Скабелка — эмоциональный тренер, хороший мотиватор и тактик, при котором была хорошая команда. Юрзинов — сильный психолог, который помогал всем ребятам, современная система мышления, развязал руки нападающим. В «Спартаке» Борис Миронов замечательный человек, его многие уважают, в первом сезоне при нём мы могли сыграть в универсальном стиле. Гришин — сторонник атакующего хоккея, у него очень интересный тренировочный процесс. У каждого есть свои особенности, которые приносят изюминку в наш хоккей. Должно быть столкновение стилей и идей, это всё интересно.

«Закончил книгу Брэдбери, хочу заняться Бжезинским в ближайшее время»

— Пару лет назад вы задавали вопрос игроку CS:GO. Как вообще очутились в таком проекте?

— Была такая тема от медиаслужбы. Спросили, играю ли я — я сказал, что да, они предложили задать вопрос. Я сказал, что без проблем — немного пообщались, хотели даже сделать матч, но до этого не дошло. Могли и в NHL сыграть, но до реализации дело не дошло, ограничились словами поддержки друг другу.

— Следите ли за киберспортом сейчас?

— Нет, интереса особого он не вызывает, можно с друзьями поиграть в приставку, когда есть время для того, чтобы расслабиться.

— Насколько долго сейчас добираться до Словакии?

— Есть один замечательный рейс через Азербайджан. Садишься в Москве, летишь до Баку, с небольшой пересадкой летишь до Вены. Можно быстро и легко добраться до Словакии — всё равно два перелёта довольно больших, но трудностей нет, примерно 12 часов отнимает.

— Какие фильмы, сериалы смотрите, какие книги читаете?

— Дочитал книгу, которую никак не мог закончить — «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Многие советуют прочитать «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского, займусь этим в ближайшее время, главное — найти, как довезти эту книжку, потому что читать интереснее бумажную, но если не получится, то скачаю. Говорят, что она поучительная и с ней можно будет лучше разбираться во всей мировой ситуации.

Из сериалов мне нравится «Мир дикого Запада», хороший сериал, смотрели его с супругой. Не знаю, вышел ли новый сезон «Острых козырьков», но тоже интересно. Недавно смотрели «Форс-мажоры» про адвокатуру, он нестандартный.