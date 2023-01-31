Спартаковец Алексей Красиков, возможно, вошёл в мировую историю. А его команда проиграла в сумасшедшем матче «Сочи».

Теперь вы видели в хоккее всё. Вратаря выгнали с матча КХЛ за игру высоко поднятой клюшкой

Матч «Спартака» и «Сочи» вряд ли вызывал повышенный интерес у хоккейной публики. Южане уже давно просто доигрывают вдрызг проваленный сезон, раздаривая всем очки, и красно-белые, борющиеся за место в плей-офф, должны были на домашней площадке спокойно забирать два балла. Ничего увлекательного.

Однако уже первый период встречи в «Мегаспорте» оказался уникальным сразу по нескольким показателям. Например, уже к 11-й минуте «Спартак» схватил два подряд больших штрафа. Первым в раздевалку отправился защитник красно-белых Джоуи Кин за колющий удар, а вторым… голкипер хозяев льда Алексей Красиков!



Конечно, это не первые в истории хоккея 5+20 для вратаря. Не раз бывало, что и хранители последнего рубежа получали матч-штраф за грубость, удар клюшкой или даже подножку. Но Красиков умудрился закончить игру раньше времени за опасную игру высоко поднятой клюшкой, после того как засадил своей «гитарой» форварду «Сочи» Артёму Фёдорову на пятачке! Кажется, теперь мы видели в хоккее всё.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Выгнать Алексея судьи решились после видеопросмотра момента. Там арбитры, видимо, углядели умышленную грубость и, учитывая тот факт, что Фёдоров получил рассечение (и вообще закончил матч), выписали вратарю «Спартака» максимально суровое наказание. И припомнить хотя бы один аналог такой истории не получается.

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Занятно, что «леопарды» не смогли забить «Спартаку» в формате «5 на 3» (два больших штрафа красно-белых наложились друг на друга), а потом трюк исполнил уже вратарь «Сочи» Михаил Бердин, сыгравший в безобиднейшей ситуации клюшкой в запретной для голкипера зоне и заработавший удаление.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но именно в формате «4 на 4» гости всё-таки забили, воспользовавшись ошибкой вышедшего вместо Красикова Дмитрия Куликова. Вратари оказались просто главными героями этого удивительного периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Период в результате оказался для «Спартака» полностью провальным. Команда Игоря Гришина не только потеряла ведущего защитника и основного вратаря, но и ушла на перерыв при счёте 0:3. После первой шайбы Фёдора Крощинского положение красно-белых усугубили Сергей Косовец и Матвей Мичков: первый реализовал-таки удаление Красикова, а второй забил формально в равных составах, но тоже по мотивам большого штрафа голкипера «Спартака». И надо сказать, что вновь в обоих случаях крайне неудачно сыграл бэкап Куликов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Что было делать «Спартаку» в такой ситуации? Только отодвигать игру от своих ворот, чтобы у безальтернативного Куликова было как можно меньше работы, и пытаться провернуть камбэк. И с этой задачей красно-белые блестяще справились! Во втором периоде «Спартак» перебросал «Сочи» 27-3 (!), и каждый девятый «выстрел» хозяев в створ оказался голом. Шайбы Фёдора Свечкова, Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва вернули красно-белых в игру. А Шейн Принс обязан был и вовсе выводить хозяев вперёд, но Михаил Бердин совершил невероятный и эффектный сейв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Позднее оказалось, что это спасение стало ключевым в матче. На третий период «Сочи» сумел собраться и не только выстоял, но и добыл победу в этой сумасшедшей встрече. На 43-й минуте Иван Дидковский передал большой привет «Спартаку», который затеял смену чуть ли не в полном составе по ходу атаки соперника. Ну и Куликов уже по традиции сыграл в эпизоде крайне слабо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

У «Спартака» было ещё много времени, чтобы снова перевернуть игру, но «Сочи» вгрызся в результат и одержал лишь пятую победу в основное время в этом сезоне. Бердин отразил 42 броска и стал главным героем матча, ну а красно-белые впервые за долгое время вывалились из зоны плей-офф на Западе.