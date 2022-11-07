«Ему нет места в НХЛ». Небывалый скандал потряс Америку

В начале ноября информационное пространство Северной Америки неожиданно взорвала пресс-служба «Бостон Брюинз». Клуб Национальной хоккейной лиги объявил о подписании контракта новичка с 20-летним защитником Митчеллом Миллером, в минувшем сезоне продемонстрировавшем выдающуюся статистику в USHL в составе «Трай-Сити».

В регулярном чемпионате Студенческой лиги Америки он провёл 60 матчей и набрал 83 (39+44) очка. Показатель почти в 1,4 очка за матч является абсолютно невероятным результатом для хоккеиста, выступающего в обороне. Неудивительно, что с такими цифрами американец занял третье место в списке лучших бомбардиров всей лиги, а если говорить исключительно о защитниках, то ближайшего преследователя Митчелл опередил на 26 (!) результативных действий, в одни ворота выиграв спор бомбардиров среди игроков своего амплуа. Заодно молодой американец стал лучшим снайпером регулярки, превзойдя результаты даже всех нападающих.

Руководство «Бостона» планировало, что хоккеист начнёт нынешний сезон в «Провиденсе», являющемся фарм-клубом «мишек» в АХЛ. Но в офисе «Брюинз», по всей видимости, не просчитали репутационных рисков, вызванных подписанием контракта с американским защитником, и совсем не ожидали поистине невероятного шквала негативных откликов, которые обрушились на клуб в следующие несколько дней.

Всё началось в 2020 году, когда «Аризона Койотс» выбрала Миллера в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 111-м номером, но очень быстро была вынуждена отказаться от прав на хоккеиста. Это произошло после того, как всплыла крайне неприятная история из прошлого Митчелла. В СМИ выступил темнокожий студент-инвалид по имени Исайя Мейер-Кротерс, рассказавший аризонской прессе, что был шокирован тем, что «койоты» выбрали этого хоккеиста на драфте.

Исайя рос вместе с ним в штате Огайо, и за четыре года до драфта Миллера даже вызывали в суд по делам несовершеннолетних — поводом тому стали издевательства. По словам Мейер-Кротерса, будущий защитник «Аризоны» вместе со своим приятелем заставлял его есть леденцы, брошенные в писсуар, — после этого пострадавший был вынужден сдавать анализы на гепатит и другие заболевания.

«Миллер издевался надо мной на протяжении нескольких лет. В младших классах он избил меня и заставлял делать то, чего я не хотел. Постоянно называл меня «шоколадкой» и словом на букву «н». Кроме того, они били меня, когда мы жили в пригороде Толедо, — рассказал пострадавший журналистам в телефонном интервью. — Все думают, что он такой крутой, но я не понимаю, как можно считаться крутым, если ты всю жизнь кого-то запугиваешь и придираешься к кому-то».

За свои проступки Миллер и его подельники были приговорены к 25 часам общественных работ. Им было необходимо письменно извиниться, принять участие в консультациях и оплатить судебные издержки. Мать жертвы рассказала, что другой хулиган расплакался на суде, извиняясь перед её сыном лично, однако Миллер никогда не приносил извинений.

«Я очень сожалею об инциденте с издевательствами, произошедшем в 2016 году, когда я учился в восьмом классе. Я был молод, незрел и потом ужасно переживал из-за своих действий. В то время я не понимал их серьёзности и того, как они могут повлиять на других людей. Я извинился перед семьёй Мейер-Кротерс за своё поведение, прошёл тренинг по культурному разнообразию и стал волонтёром.

За последние четыре года у меня было много времени, чтобы размышлять и расти, и я очень благодарен «Аризоне» за то, что они дали мне шанс. Обещаю, что не подведу. Двигаясь вперёд, я хочу помочь положить конец издевательствам и расизму», — говорилось в заявлении Миллера после выбора «Аризоны» на драфте.

Примечательно, что перед драфтом Митчелл разослал письма в каждый клуб НХЛ, признавая своё поведение и извиняясь за него. Тем не менее несколько команд сразу вычеркнули талантливого защитника, не желая связываться со скандалистом. «Аризона» поначалу закрыла глаза на произошедшую историю, но под давлением общества приняла решение отказаться от прав на хоккеиста.

Новость по теме «Аризона» откажется от прав на проспекта, издевавшегося над чернокожим инвалидом

В результате американский защитник целиком пропустил сезон-2020/2021, после чего провёл потрясающий чемпионат за «Трай-Сити» и в начале ноября подписал контракт с «Бостоном». Казалось, жизнь молодого человека, допустившего большие ошибки в 14-летнем возрасте и уже понёсшего за них заслуженное наказание, вот-вот наладится, и у него появится шанс построить карьеру за океаном. Но североамериканские журналисты не забыли о содеянном Миллером и моментально завалили значимых лидеров общественного мнения вопросами о подписании контракта с игроком.

«То, что я знаю и слышал из средств массовой информации, это то, что он сделал в 14-летнем возрасте. Такое абсолютно неприемлемо. До того, как «Брюинз» приняли решение подписать его, с нами не консультировались. Мне довелось поговорить с Кэмом Нили (президентом «Бостона». — Прим. «Чемпионата») после подписания Миллера. На данный момент Митчелл не имеет права выступать в НХЛ. И я не могу сказать вам, что когда-нибудь он получит право выступать в НХЛ.

Если в какой-то момент «Бостон» решит заявить игрока в НХЛ, нам необходимо будет подтвердить право на его участие. Это право будет основано на всей информации, которую мы получим. «Бостон» имел право подписать Миллера, чтобы он играл где-нибудь в другом месте. Никто не должен думать, что он имеет право играть в НХЛ. И «Брюинз» это понимают», — очень жёстко высказался комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, практически прямым текстом заявив, что этому хоккеиста нет места в лиге.

Но самые интересные нюансы скандальной истории заключались в том, что активно против подписания контракта с Миллером выступили и главные звёзды «Бостона» — Патрис Бержерон и Брэд Маршан. Канадские форварды не стали прятаться за корпоративной этикой и уходить от острых вопросов, а чётко выразили позицию раздевалки клуба.

«В нашей раздевалке всё построено на разнообразии и уважении друг к другу. Культура, которую мы создали здесь, просто противоречит такому типу поведения. Мы — команда, состоящая из волевых людей, обладающих характером. То, что он сделал, неприемлемо, и мы это не поддерживаем», — заявил Бержерон.

В схожем ключе высказался и Маршан. К тому же не остались в стороне и другие лидеры американской команды, также публично выразившие своё негодование решением руководства.

«Мы все очень гордимся здесь тем, как мы действуем, как мы себя ведём, и тем, что значит быть «медведем». Я не собираюсь вам лгать – было тяжело услышать новость о подписании контракта с ним. Не думаю, что хоть кто-то из парней был счастлив, узнав об этом», — поделился точкой зрения нападающий Ник Фолиньо.

Такое давление от главы НХЛ, собственных лидеров и хоккейных журналистов, активно раскачивавших тему в социальных сетях, на руководство «Бостона» привело к тому, что клуб заявил о необходимости провести дополнительное изучение материалов дела уже шестилетней давности. И сегодня представители «Брюинз» заявили о расторжении контракта с игроком.

«Основываясь на новой информации, мы считаем, что на данный момент лучшим решением будет расторгнуть контракт с Миллером. Мы надеемся, что он продолжит работать с профессионалами и программами для дальнейшего образования и личностного роста.

Мы чувствуем обязательства перед нашими фанатами, игроками, персоналом, партнёрами и сообществом, из-за чего должны убедиться, что наши методы и протоколы соответствуют духу, которого мы требуем от себя и от организации. Таким образом, мы пересмотрим наши внутренние процессы проверки игроков, желающих получить привилегию играть в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз».

Мы сожалеем, что это решение затмило невероятную работу, которую члены нашей организации проделывают для поддержки усилий по разнообразию и интеграции. Мы будем продолжать выступать против издевательств и расизма во всех его формах», — приводит слова президента «Бостона» Кэма Нили официальный сайт клуба.

«Трудно подсчитать, сколько доверия организация «Брюинз» потеряла во всём этом фиаско с Митчеллом Миллером, но следует отметить, что Патрис Бержерон, Брэд Маршан и другие игроки выступили против морально несостоятельного решения руководства. Слава им», — написал в социальных сетях журналист Крис Джонстон.

Практически наверняка путь в Национальную хоккейную лигу навсегда закрыт для 20-летнего защитника. В Северной Америке, которая так сильно всегда кичилась демократичным подходом, решили сделать всё возможное, чтобы у Миллера никоим образом не получилось пробиться в лигу, несмотря на качество своей игры. И всё это из-за проступка, который человек совершил в 14 лет! И за который его уже до сегодняшнего решения «Бостона» наказали неоднократно — сначала суд, а затем и «Аризона». Кажется, что теперь Митчеллу стоит активно изучить вопрос с переездом в Европу. И кто знает, может, в обозримом будущем один из клубов КХЛ предоставит игроку возможность начать всё с чистого листа в России.