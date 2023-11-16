Свечников эффектно швырнул американца в борт! Но где голы русской звезды?

Род Бриндамор всё равно доволен Андреем и назвал его лучшим игроком «Каролины» в матче с «Филадельфией».

Не всё ладится в королевстве «Каролины», которая уже несколько лет ходит в претендентах на Кубок Стэнли, но так и не может реализовать свой потенциал. Вроде и в зоне плей-офф идут, занимают третье место в дивизионе, но уже пропустили вперёд «Вашингтон», к тому же сыграли на пару матчей больше соперников.

Обыграли недавно «Тампу», которую тянет вниз ворох проблем, но с набирающей ход «Филадельфией» не справились. Пропустив на первой минуте, «ураганы» весь матч пытались догнать соперника. Бились, бились, бомбардировали ворота Картера Харта, однако всё было без толку. «Филадельфия» увеличила отрыв в концовке первого периода, забросила ещё одну на старте второго, эффективно эксплуатируя прорехи в обороне «Каролины». Гол Стефана Ноэсена на экваторе игры установил окончательный счёт.

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И где та «Каролина», которая душила соперника в обороне и не давала поднять голову в атаке? После матча Джордан Стаал был зол и недоволен. «Мы не выглядим командой, которая полностью понимает, как хочет играть. А значит, мы будем командой, которая то выигрывает, то проигрывает и в целом играет посредственно. Это уже начинает раздражать. Нам нужны все – я должен быть лучше, наше звено должно быть лучше, все должны вносить свой вклад. И делать это надо быстро», — сказал капитан «Каролины».

Это касается в том числе и Андрея Свечникова. Нападающий, который пропустил старт сезона, провёл на данный момент уже восемь матчей, но в его активе всего четыре передачи, показатель полезности «-2», 12 минут штрафа и 0 голов. От второго номера драфта-2018 хочется большего.

При том что у «Каролины» в этом сезоне успели забить практически все, не считая молодого защитника Бурка, который в основном играет в АХЛ, Мартинука и Друри. Но в случае с россиянином всё-таки надо делать скидку на то, что в марте он порвал «кресты», долго восстанавливался и, очевидно, пока не успел набрать игровую форму.

Уже сегодня, например, Андрей был самым активным в команде и нанёс шесть бросков, но шайба упорно не идёт в ворота. «Нам надо умнее играть в зоне атаки. Надо доставлять шайбу до ворот, избавляться от лишних коротких пасов и начинать забивать голы», — сказал россиянин после игры.

Свечников всё же попал в хайлайты даже без заброшенных шайб — всё благодаря зубодробительному силовому, которым эффектно отправил американца Луи Бельпедио в борт.

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«Берегись поезда Свечникова!» — отреагировали в соцсетях канадского TVA Sports.

«Ох, вот это вколошматил», — восхитились в соцсетях Spittin’ Chiclets.

В третьем периоде Андрей провёл ещё один силовой, но на этот раз опасно взмахнул клюшкой, и судьи оценили это действие в две минуты. «Ураганы» смогли отбиться, однако удалений у Свечникова многовато. Впрочем, Рода Бриндамора это, похоже, не беспокоит. Наоборот, он остался доволен Андреем и продолжает верить в него.

Сегодня россиянин впервые в сезоне сыграл более 20 минут, а тренер назвал его лучшим игроком команды.

«Мы играем недостаточно стабильно. Побеждать и так тяжело, а мы ещё больше усложняем дело. Стараемся играть слишком красиво. Соперник заблокировал много бросков, надо отдать ему должное. Они сыграли именно так, как хотели, а нам надо больше придерживаться своего плана на игру.

Когда я перетасовал звенья, Свечников сразу же заиграл хорошо, был нашим лучшим игроком в матче. У него были броски, моменты. Плохое удаление, но намерения у него были хорошие. Я особо не критикую его игру, как все, думаю, он нормально играет. Ему нужно немного времени, всё-таки он очень много пропустил», — отметил Бриндамор.

Значит, подождём. В недостатке старания или желания расшевелить команду Андрея точно нельзя упрекнуть, а остальное должно прийти.