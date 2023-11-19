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«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:5, видео, голы, Панарин оформил дубль и побил русский рекорд НХЛ

Панарин невероятный! Поставил русский рекорд НХЛ, а теперь замахнётся на достижение века?
Елена Кузнецова
Панарин поставил русский рекорд НХЛ
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Пока что никто не может остановить Хлебушка — такого «Рейнджерс» не видели со времён Гретцки и Ягра.

Уже пора привыкнуть, что мы лицезреем новую и невероятно крутую версию Артемия Панарина. Российский нападающий в этом году показывает совершенно сумасшедший хоккей и штурмует один рекорд за другим.

Сегодня Артемий не пощадил «Нью-Джерси» — команду, которая имеет прямое отношение к преображению россиянина. В прошлом плей-офф именно «дьяволы» встали на пути «Рейнджерс» в первом раунде. Сам Панарин набрал всего лишь два очка в семи матчах – непозволительно мало для главной звезды и самого дорогого игрока команды. Летом Артемий серьёзно покопался в себе, вышел на новый сезон замотивированным выше крыши и принялся без выходных разрывать НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Густафссон) – 08:37 (pp)     1:1 Хьюз (Хэмилтон, Зигенталер) – 09:25     1:2 Веси (Шнайдер, Джонс) – 14:11     2:2 Палат – 19:12 (pp)     3:2 Хаула (Хьюз, Хэмилтон) – 41:17     3:3 Панарин (Трочек) – 51:04     3:4 Веси (Питлик, Трочек) – 57:11     3:5 Уилер – 58:27    

В первом же большинстве «Рейнджерс» продемонстрировали мастер-класс по игре в пас. Соперники не знали, куда бежать, кого закрывать, и в итоге Панарина вывели на бросок по пустым воротам.

Этим голом Артемий побил клубный рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона (15 матчей), который держался с 1972 года! И аналогичный рекорд, но уже среди россиян в истории НХЛ, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (14 матчей на старте сезона-1992/1993). Кроме того, он стал первым игроком «Рейнджерс» после Уэйна Гретцки (в сезоне-1996/1997), который выдал 15-матчевую серию на любом отрезке регулярки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Он – просто чума. Я и в прошлом году был впечатлён его игрой, но в этом он вышел на новый уровень. Побить такой рекорд в клубе, который так давно существует, это нечто особенное. Он – особенный игрок для нас, который делает разницу», — отметил после игры Джимми Веси.

Веси и сам оформил дубль, голов вообще было предостаточно, в одном только первом периоде их набралось четыре. Джек Хьюз отметил возвращение в состав «Нью-Джерси» после травмы голом в ворота Игоря Шестёркина. Ничем не примечательный бросок от борта поставил россиянина в тупик – он вроде успел сомкнуть щитки, но недостаточно для того, чтобы зафиксировать шайбу, и она медленно переползла у него за спиной через линию. Для Шестёркина это тоже был первый матч после травмы, в общей сложности он отразил 30 из 33 бросков и выиграл пятый матч кряду.

До перерыва команды ещё раз обменялись заброшенными шайбами, а во втором слегка умерили голевой пыл, оставив развязку на заключительную двадцаминутку. Её начало лучше удалось «Нью-Джерси», который впервые в матче вышел вперёд, но Панарин, который и не думает останавливаться, оформил дубль, вколотив шайбу со вбрасывания!

Таким образом, Артемий теперь делит первое место в команде по голам с Крисом Крайдером (10). Кроме того, он стал первым игроком «Рейнджерс» после Яромира Ягра в сезоне-2005/2006, который не меньше пяти матчей подряд набирал как минимум по два очка. На этом отрезке у Панарина 10 (5+5) баллов и показатель полезности «+3»!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это мой 26-й год на хоккейной площадке, так что я точно знаю, где находятся ворота. Просто нанёс бросок в ту сторону. Трочек невероятно поборолся для меня, и я просто отправил шайбу в ворота», — сказал Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следом дублем отметился и Веси, с разворота послав добивание в пустые ворота, а Блейк Уилер закрепил победный счёт. Дальше у «Рейнджерс» по графику – матч с «Далласом», а у Панарина на горизонте маячит новая планка. Гретцки, который в составе «Эдмонтона» в сезоне-1983/1984 набирал очки в каждом из первых 51 матчей, конечно, догнать будет практически невозможно, но почему бы Артемию не замахнуться на рекорд НХЛ XXI века, который принадлежит Дэни Хитли (22 матча со старта сезона)?

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