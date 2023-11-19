На зависть Макдэвиду! Русские лидеры «Тампы» разложили «Эдмонтон», организовав пять голов

После победы над «Чикаго» в гостях «Тампа» вернулась в солнечную «Флориду», чтобы принять гостей с севера. «Эдмонтон» был ужасен на старте сезона, но после смены тренера вроде ожил и даже поставил победы на поток.

Вот и в сегодняшней встрече «нефтяники» сразу оформили заявку на победу, поведя к девятой минуте 2:0. Дерек Райан отличился в меньшинстве, легко убежав от Стэмкоса и Пойнта, а вскоре свой момент нашёл Джеймс Хэмблин.

Обескураживающее начало для «Тампы», но постепенно «молнии» пришли в себя, а в роли главного реаниматолога выступил Никита Кучеров. Под занавес первого периода он пробил Скиннера, реализовав большинство. В помощники в этом моменте россиянин себе взял коньки защитника «Эдмонтона» Экхольма.

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На 33-й минуте игры счёт стал равным – Кучеров оформил дубль. В этот раз дело происходило в равных составах, и Никита сделал всё самостоятельно. Хотя посмотрите, как здорово сыграл в своей зоне Сергачёв, одним движением сорвавший атаку «Эдмонтона» и бросивший в прорыв соотечественника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» не сдавался. В конце второго периода Райан оформил дубль, выведя «Ойлерз» вперёд. В третьем Жанно ответил, но на 48-й минуте Бушар организовал четвёртую шайбу гостей. Впрочем, она оказалась последней для них, тогда как «Тампа» проявила настойчивость и вырвала победу.

В середине отрезка Стэмкос реализовал большинство. Кучеров выступил мозговым центром изумительного розыгрыша и выполнил решающую передачу на гол.

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А через 39 секунд «Тампа» впервые в матче вышла вперёд. Пока лидеры «молний» отдыхали после успешного розыгрыша лишнего, Кёпке и Гленденинг сообразили на двоих.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У «Эдмонтона» было время, чтобы отыграться, но концовку «Тампа» и её голкипер Юханссон провели идеально. У шведа, кстати, в результате накопилось 39 сейвов. Ну а точку в матче поставил Сергачёв, забросивший во второй встрече подряд. Михаил эффектной свечой поразил пустые ворота «нефтяников» броском от своих ворот.

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6:4 – победа «Тампы» и первое поражение «Эдмонтона» при Крисе Ноблохе. Занятно, что шесть шайб «молнии» забросили всего лишь с 18 бросков. Кучеров (2+1) и Сергачёв (1+2) набрали шесть очков на двоих, став главными героями матча. А вот лидеры «Ойлерз» Макдэвид и Драйзайтль сегодня ничем не помогли своей команде, заработав лишь по «-2» в показатель полезности.

Кучеров, кстати, догнал Мэттьюса, Райнхарта и Бёзера по голам в сезоне, Никита делит с ними вторую строчку в споре лучших снайперов, уступая одну шайбу Кайлу Коннору из «Виннипега». В бомбардирской гонке россиянин тоже только одно очко уступает ванкуверскому трио Миллер – Петтерссон – Куинн Хьюз. У лидеров «косаток» по 28 баллов, у Никиты теперь 27.