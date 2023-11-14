В «Эдмонтоне» — первая отставка в НХЛ. Спасёт ли клуб старый тренер Макдэвида?

Тренеры редко лишаются своих постов после побед, но Джея Вудкрофта не спасло то, что «Эдмонтон» разнёс «Сиэтл» уже в первом периоде. Кажется, ключевым для уже бывшего босса «нефтяников» стало поражение от обморочного «Сан-Хосе». Несмотря на то что инсайдеры говорили о каком-то кредите доверия Вудкрофту, он не удержался на посту и двух игр после смертельного укуса «акулы». Кажется, это время ушло на переговоры о переходе нового наставника.

Вудкрофт стал четвёртым тренером, которого убрали из «Эдмонтона» в «эру Макдэвида». Попыткой номер пять будет Крис Ноблох, который последние сезоны возглавлял фарм-клуб «Рейнджерс», а за несколько лет до этого возглавлял «Эри» Макдэвида в Лиге Онтарио. Интересно сравнить реакцию на его назначение в соцсетях: болельщики «Эдмонтона» и других клубов недоумённо спрашивали, кто это, а фанаты «Рейнджерс» грустили. Итак, почему «Эдмонтон» дошёл до такой ситуации и кто теперь будет править курс корабля, идущего на скалы?

О кризисе «Эдмонтона» на старте сезона мы писали совсем недавно. Команда, которую перед стартом сезона записали в число трёх-четырёх главных фаворитов лиги, начала сезон чудовищно, сразу же проиграв 1:8 «Ванкуверу». Никакого улучшения ситуации после этого не наблюдалось, ничего похожего на игровой рисунок не появлялось: нижние звенья были чудовищно неэффективны, каждый из защитников словно был предоставлен сам себе, а простое отсутствие порядка при сменах приводило к лишним удалениям за нарушение численного состава.

Из-за того что «нефтяники» забили потолок по максимуму, возможностей для экстренных обменов для усиления сейчас оставалось по минимуму. Поэтому клуб быстро нашёл козла отпущения — отражавший лишь 87,3% бросков Джек Кэмпбелл отправился в АХЛ, хотя провёл на новом месте лишь 41 матч за сезон с небольшим. Получающий $ 5 млн в год голкипер никак не мог найти себя на старте сезона, даже в первом матче за фарм-клуб «Ойлерз» пропустил четыре шайбы — и пока что вторым номером команды будет поигравший в пяти клубах лиги Кэлвин Пикар.

Игроки «Эдмонтона» после пропущенного гола Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Назначение Вудкрофта в феврале 2022-го изначально смотрелось мерой то ли временной, то ли безысходной. Когда в команду приходил Кен Холланд, то привёл за собой Дэйва Типпетта: тренер, который на тот момент не работал в НХЛ два сезона, в своё время ставил крепкую оборону в «Далласе» и «Аризоне» и должен был добавить дисциплины и на новом месте. Эта затея не то что бы провалилась, но с Типпеттом «Эдмонтон» позорно вылетал от «Чикаго» в ковидном плей-ин и всухую уступал «Виннипегу». Как ни странно, замена тренера сначала дала именно улучшение ситуации в обороне, а потом команда пролезла в финал конференции чисто от атаки.

При Вудкрофте в прошлом году «Эдмонтон» снова выезжал за счёт лучшей атаки в лиге — а под ней подразумевались Макдэвид с друзьями и невероятное большинство. Архитектором игры «5 на 4» был не Вудкрофт (когда он отвечал за большинство команды в штабе Тодда Маклеллана, оно было одним из худших в лиге), а ассистент главного тренера Глен Галуцен, сохранивший свою позицию и сейчас. На фоне травмированного Макдэвида, который явно вернулся на лёд раньше нужного, повалилась игра в атаке, а не блиставшую оборону добил синхронный провал вратарского дуэта.

Когда журналисты и болельщики увидели, что новым тренером «Эдмонтона» стал человек, который работал с Макдэвидом в юниорской лиге, то многие понимающе улыбнулись: понятно, «Ойлерз» делают всё, чтобы задобрить Коннора. Но всё-таки нельзя сказать, что Ноблох — случайный человек на своём месте. Удивило, что «Эдмонтон» не поставил на опытного тренера типа оставшегося без работы Жерара Галлана — это было бы в стиле нынешнего руководства клуба. Второй раз подряд «нефтяники» доверяются новичку на уровне НХЛ.

Игровая карьера Ноблоха была невзрачной: хоккеист был задрафтован «Айлендерс» в седьмом раунде, но единственные игры на профессиональном уровне провёл во втором французском дивизионе. Бывший форвард уже в 26 лет начал тренерскую карьеру в юниорской лиге, в 32 года возглавил «Кутенай», где успел поработать с ещё одним заметным форвардом — Сэмом Райнхартом. Осенью 2012-го Ноблох возглавил «Эри», где и получил возможность поработать с 15-летним на тот момент Макдэвидом.

В 2015-м несколько клубов НХЛ предлагали Ноблоху место ассистента, в числе команд были «Торонто» и «Детройт». Крис остался в «Эри», через два года став чемпионом лиги Онтарио уже без Макдэвида, но со связкой Алекс Дебринкэт — Дилан Строум. После этого Ноблох всё-таки два года поработал ассистентом в «Филадельфии», а осенью 2019-го возглавил фарм-клуб «Рейнджерс».

Крис Ноблох в «Рейнджерс» Фото: Jeff Chiu/AP Photo/ТАСС

Ковид дал Ноблоху уникальную возможность. Весной 2021-го весь штаб Дэвида Куинна попал в ковид-протокол, и «Рейнджерс» экстренно подняли наверх Ноблоха и его помощника. «Всё произошло очень быстро. Получил звонок в 11:30 – возможно, понадоблюсь «Рейнджерс». Я спешу домой и собираю вещи. Сначала речь шла про один матч, но потом мне сказали: «Ну, возможно, ты поедешь на выезд с командой». У меня не было особо времени думать об этом», — говорил тренер. В первом же матче Ноблоха команда разнесла «Филадельфию» 9:0, через неделю почти повторила этот трюк (8:3), а в целом выиграла четыре матча из шести при и. о.

Уже тогда Ноблох успел зарекомендовать себя — он неплохо работал и в «Хартфорде», где не было топ-проспектов. В мае 2021-го сайт ESPN включил тренера в список людей, которые могут вскоре перейти на работу главного в НХЛ — там Ноблох соседствовал с Вудкрофтом и нынешним боссом «Вашингтона» Спенсером Карбери. «Крис проделал фантастическую работу в фарме и подводил парней к основе полностью готовыми», — говорилось в статье. Этой весной, когда Жерар Галлан был уволен, некоторые журналисты рассматривали Ноблоха как возможного преемника, но «Рейнджерс» сделали выбор в пользу Питера Лавиолетта. Впрочем, Крису пришлось ждать недолго.

Ещё когда весной писалось о теоретической возможности повышения Ноблоха, поигравшие у этого тренера хоккеисты в один голос называли его тренером, который создаёт прекрасную атмосферу в команде и умеет поддерживать контакт с каждым игроком. Возможно, это и нужно «Эдмонтону», где Вудкрофт словно бы потерял раздевалку. На скамейку добавится авторитет — уволен тренер по обороне Дэйв Мэнсон, который явно не улучшал работу защитников, а заменой станет легендарнейший Пол Коффи. Хотя Коффи почти не работал тренером на уровне НХЛ (лишь два года как тренер по мастерству в том же «Эдмонтоне»), его опыт должен стать бесценным.

Само назначение Ноблоха в вакууме — далеко не так плохо, как может показаться при ближайшем рассмотрении. Вопрос в другом: может, в эдмонтонской консерватории надо поменять что-то другое? В своё время Овечкина называли «убийцей тренеров» за вещи куда меньшие. «После уволенного в 2009-м Крэйга Мактавиша ни один тренер этой команды не оставался на своём посту дольше 3,5 сезона — и глупо считать, что проблема «Эдмонтона» в тренерах. Из-за проблем с потолком команда вынуждена держать в составе лишь 21 игрока вместо разрешённых 23 — в наше время такие проблемы есть у многих клубов, но не все они близки к крупнейшему провалу в современной истории», — пишет автор Edmonton Sun Роберт Тычковски.

Тычковски продолжает: «Кен Холланд говорит, что они не могли ждать ещё 10-15 игр. Раньше они не могли дать время Тодду Маклеллану — и вот он с менее талантливым «Лос-Анджелесом» идёт выше в таблице. Кен Хичкок тоже не получил этих 10 игр и только что вошёл в Зал славы. Типпетт всегда отличался тем, что выжимал максимум из своих команд, но руководство тоже решило не давать ему второго шанса. Почему для того, чтобы встряхнуть эту команду, снова приходится менять тренеров?»

Кен Холланд и Крис Ноблох Фото: Jason Franson/AP Photo/ТАСС

Конечно же, вопросы здесь не только к тренерам — и даже не к генменеджеру. Конечно, Кен Холланд крупно сел в лужу с подписанием Кэмпбелла и переплатил нескольким игрокам — но разве до него ГМ «Эдмонтона» представляли собой образец работы? Здесь сложно сводить всё к одной фигуре — при Питере Чиарелли, например, большую роль имели ветераны «Эдмонтона» 80-х, сидевшие на постах советников. Даже сейчас, например, в руководстве «Ойлерз» остаётся Кит Гретцки, брат легенды.

Всё больше вопросов у болельщиков к владельцу команды. Дэррил Кац входит в топ-20 самых богатых канадцев и контролирует солидную часть фармацевтического рынка страны. Однако «Эдмонтон» за 15 лет его правления погрузился в организационный бардак. От личности владельца в хоккее зависит больше, чем кажется — например, «Тампе» его смена помогла стать одной из образцовых организаций в лиге. Если вы в своё время читали претензии спартаковских болельщиков к Леониду Федуну, то можете представить, о чём речь.

Летом 2022-го владелец «Эдмонтона» был замешан в скандале: Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Но пока «Эдмонтону» надо просто выйти в плей-офф. В прошлом году на Западе наименьшим проходным результатом было 95 очков — а это значит, что в оставшейся части регулярки команде надо набирать 64% очков в оставшихся матчах и взять хотя бы 40 побед за 69 игр. Впрочем, начало положено: на премьере Ноблоха «Эдмонтон» отыграл «Айлендерс» 4:1, несмотря на пропущенный на 40-й секунде гол. Макдэвид набрал два очка — но в каком состоянии суперзвезда, все ещë малопонятно