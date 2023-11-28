День России в Коламбусе! Наши парни разорвали лидера НХЛ, забив четыре гола

На днях информационное пространство всколыхнула информация, будто бы Дмитрий Воронков несчастлив в Коламбусе и раздумывает о возвращении домой. Генеральный менеджер «Блю Джекетс» успел подтвердить это, но отметил, что с игроком ведётся работа — клуб всеми силами старается помочь форварду адаптироваться в новой для него обстановке. Учитывая, что в составе «мундиров» собрался довольно-таки многочисленный русский десант, процесс освоения должен проходить немного проще.

Сегодня Дмитрий сделал большой шаг к тому, чтобы облегчить свои мучения за океаном. Под конец первого периода домашнего матча с одним из лидеров Восточной конференции и всей НХЛ «Бостоном» именно он открыл счёт, в фирменном стиле выцарапав шайбу у борта после передачи Егора Чинахова и затолкав её в ворота Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В эту минуту едва ли кто-то мог предположить, что день России на «Нейшнвайд-Арене» только начинается. Однако ключевую роль в этой встрече сыграли именно наши парни — и при этом все сразу. Следующим своё слово сказал Иван Проворов — защитник продолжает своё возрождение в Огайо, и сегодня он также записал на свой счёт точный бросок в начале второй двадцатиминутки. В этом ему очень помог Воронков — форвард заслонил собой обзор голкиперу «мишек», и пущенная Проворовым шайба пролетела точно ему между ног, миновав и вратаря гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре Джим Монтгомери принял решение заменить Свеймана на Линуса Улльмарка, но и действующий обладатель «Везины» не смог найти оружия против российского квартета «Коламбуса». В концовке второго периода его распечатал ранее ассистировавший Воронкову Чинахов — Егор подкараулил ошибку соперника, протащил шайбу из своей зоны и, оторвавшись от преследователей, уверенно переиграл шведского вратаря, доведя преимущество «Блю Джекетс» до трёх шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«А как же лучший российский снайпер «Коламбуса» Кирилл Марченко?» — спросите вы. — «Неужели он покинул лёд без заброшенной шайбы?». Естественно, нет — в такой день Кирилл просто не имел права промолчать. 23-летний нападающий забросил свою седьмую шайбу в сезоне в начале третьего периода, реализовав численное преимущество »мундиров», и сделал счёт уже совсем неприличным — обыгрывать «Бостон» со счётом 4:0 в этом сезоне себе не могла позволить ещё ни одна команда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такое крупное преимущество продержалось всего три с половиной минуты — «Брюинз» собрали остатки сил и отыграли один гол усилиями 19-летнего новичка клуба Матье Пуатра. Этот гол вернул гостям небольшую надежду на камбэк, и Джим Монтгомери принял решение заменить вратаря шестым полевым игроком едва ли не за 10 минут до сирены. Но это действие не окупилось — экс-форвард «Витязя» Джастин Дэнфорт вскоре забросил пятую шайбу «Коламбуса» в матче и снял все вопросы о победителе.

Последнее слово, правда, всё же осталось за гостями — ещё один новичок «мишек» Джон Бичер вновь сократил отставание своей команды до трёх голов, но от третьего поражения подряд «Бостон» это не уберегло. «Коламбус» же одержал третью победу за последние четыре матча и слегка оттолкнулся ото дна Востока, на котором теперь в гордом одиночестве обитает «Оттава».