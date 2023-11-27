Воронкову плохо в НХЛ, и он хочет домой. Но отказаться от мечты сейчас — большая глупость

Более идеальной ситуации в «Коламбусе» потом может и не быть, а трудности никуда не денутся. Надо просто пережить период адаптации.

Нападающему Дмитрию Воронкову, с ноги распахнувшему себе дверь в НХЛ, плохо в «Коламбусе», и он раздумывает о возвращении домой. Это подтвердил генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен, отметив, что клуб старается помочь россиянину адаптироваться.

«Мы разбираемся с этим своими силами. Для молодого игрока нормально временами скучать по дому. Мы занимаемся этим вопросом. Воронков со всеми ладит, у него хороший характер. В раздевалке его все любят. У него горят глаза. Насколько я знаю, он очень хороший партнёр по команде.

Мы собираемся представить его россиянам в Коламбусе. Планируем привлечь Фёдора Тютина, если он согласится. В прошлом он уже помогал нам с Марченко. Он хороший человек и сам раньше играл в «Коламбусе».

Помню свой первый год в американском университете, в первый же день после окончания учебного года я сел в самолёт и улетел домой в Финляндию. Конечно, потом постепенно стало легче», — отметил Кекяляйнен.

Ситуация действительно выглядит странной. Воронкова можно было бы понять, если бы он надолго застрял в АХЛ и перед ним не открывалось бы никаких перспектив. Но если у кого-то были сомнения, что Дмитрий сможет без проблем закрепиться в НХЛ, нападающий быстро их развеял. Он действительно начал сезон в фарм-клубе, но надолго там не задержался и уже в конце октября провёл свой дебютный матч в НХЛ.

И сразу же – во второй смене – громко заявил о себе дракой с тафгаем «Монреаля». Потом набрал первое очко, через матч – забросил первую шайбу. Всего в 15 матчах на его счету вполне солидные 9 (3+6) очков. Он забил столько же, сколько два самых дорогих нападающих команды – вместе взятые! Неудивительно, что их периодически сажают в запас, а Воронков, напротив, довольно быстро пробился из четвёртого в одно из ударных звеньев, выходит на большинство и получает исключительно восторженные отзывы от главного тренера.

Было бы совершенной глупостью дать слабину и уехать из лучшей лиги мира, а тем более из команды, где в тебя безоговорочно верят и ценят. С хоккейной точки зрения всё складывается как по маслу, и Воронков реально показывает, что является ценным активом «Коламбуса» — он силовой нападающий, который бьётся как лев на пятачке и всегда готов постоять за партнёров.

«Это стало бы ударом для «Коламбуса», который так ждал приезда Воронкова в Северную Америку. Болельщики «Джекетс» молятся о том, что клубу удастся с этим справиться и что Воронков останется в «Коламбусе». Он важная часть клуба и даже может побороться за «Колдер Трофи» в этом сезоне», — пишет The Hockey News.

Главные трудности для Воронкова, как пишет The Athletic – отсутствие рядом родных и незнание английского языка. Но ведь в этом нет совершенно ничего нового и необычного – в подобную ситуацию попадают многие, перебравшиеся в другую страну. Воронков же не спонтанно решил уехать – его задрафтовали в 2019 году, он заранее всё взвесил и ещё прошлой зимой твёрдо решил попробовать себя за океаном. Должен был понимать, что переезд – серьёзное дело и эмоциональное потрясение. Другая страна, другие люди, рядом не будет старых друзей и привычной обстановки, придётся самому вести быт и приспосабливаться к новым условиям.

Трудности и их преодоление – это вообще часть жизни любого человека. У Воронкова хотя бы есть рядом целая русская бригада – Марченко, Проворов, Чинахов, Тарасов, у большинства нет и этого. Можно пригласить в Коламбус кого-то из близких – наверняка клубу не составит сложностей это организовать. Можно нанять репетитора, пытаться даже через силу начать говорить на английском – пусть криво, с ошибками, но под лежачий камень и вода не течёт.

Надо проявить волю и пройти этот сложный период, держа в голове, что рано или поздно он закончится. По-другому просто не бывает, и за чёрной полосой всегда идёт белая. Если Воронков даже сейчас, находясь не в лучшем расположении духа, вполне прилично играет, то что будет, когда он адаптируется?

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Возможно, настроение у него было бы получше, если бы «мундиры» были более конкурентноспособными и побеждали, а не плелись на последнем месте в конференции. С другой стороны, именно сейчас – идеальная ситуация, чтобы зацементировать своё место и важность в составе омолаживающихся «мундиров», пройти весь путь построения команды с самого начала.

Воронков, конечно, может сейчас вернуться и отказаться от своей мечты или оставить её на потом. Но ведь потом ничего не изменится — всё так же придётся адаптироваться, учить язык, перестраиваться на жизнь в другой стране. Да и в «Коламбусе» ситуация может кардинально поменяться – появятся новые герои, разыграются дорогие лидеры, подрастёт молодёжь, и лёгкой дороги в основу уже не будет. Поэтому Воронкову надо собраться и брать быка за рога сейчас, когда все звёзды сошлись, чтобы надолго закрепиться в НХЛ. Иначе как бы потом не пришлось жалеть о поспешных решениях.