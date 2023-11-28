А СКА и московское «Динамо» выдали ярчайший матч.

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В «Сибири» зажигает вундеркинд, «Металлург» отыгрался с 0:3. Итоги дня КХЛ

28 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 37-й минуте Александр Шевченко вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский. На 45-й минуте Владислав Барулин сравнял счёт. Баллы за голевые пасы оформили Егор Коршков и Яков Рылов. На 52-й минуте Егор Коршков вывел вперёд «Амур». На 55-й минуте Денис Голубев сравнял счёт, забив в меньшинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 ноября в гостях сыграет с «Сибирью». «Амур» 1 декабря примет минское «Динамо».

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Егора Степанова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Энди Андреофф с передачи нового вундеркинда «Сибири» Владимира Михалёва (парень прибавляет с каждой новой встречей) восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки вновь вывел череповецкий клуб вперёд.

В следующем матче «Сибирь» на своей площадке примет «Адмирал» 30 ноября. «Северсталь» в Череповце примет на своём льду астанинский «Барыс» 3 декабря.

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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Дмитрий Юдин с передач Райли Барбера и Вадима Шипачёва открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба.

Тимур Билялов установил клубный рекорд «Ак Барса» в КХЛ по числу «сухих» матчей. Игра с «Ладой» стала 22-м матчем «на ноль» для вратаря в лиге, и он обогнал по этому показателю Эмиля Гарипова (21).

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Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В первой двадцатиминутке команды шайб не забросили. На девятой минуте второго периода Булат Шафигуллин открыл счёт в игре. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Евгений Митякин с передач Булата Шафигуллина и Наиля Якупова сделал счёт 3:0. За 26 секунд до конца периода Егор Яковлев с передач Робина Пресса и Никиты Гребёнкина размочил счёт в матче.

На шестой минуте третьего периода Данила Юров с передач Робина Пресса и Люка Джонсона сократил отставание до минимума. На 11-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Дмитрия Силантьева сделал счёт равным. В серии буллитов победу гостям принёс Никита Михайлис. Отметим, что «Металлург» не только отыгрался с 0:3, но и добился 11-й победы подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Для СКА это девятая победа подряд.

На восьмой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Владимир Алистров с передач Василия Глотова и Сергея Толчинского удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Алекс Гальченюк с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:2.

На 29-й секунде третьего периода Джордан Уил с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева вновь сократил отставание гостей до минимума. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко с передач Игоря Ожиганова и Даниила Пыленкова сделал счёт равным. В середине периода Марат Хайруллин с передач Степана Фальковского и Борна Рендулича вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Марат Хайруллин оформил дубль, забросив пятую шайбу в ворота гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 29 ноября

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