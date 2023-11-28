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Результаты матчей КХЛ 28 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

В «Сибири» зажигает вундеркинд, «Металлург» отыгрался с 0:3. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
В «Сибири» зажигает вундеркинд
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А СКА и московское «Динамо» выдали ярчайший матч.

28 ноября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Бучельников, Аноховский) – 36:56 (5x5)     1:1 Барулин (Коршков, Рылов) – 44:11 (5x5)     2:1 Коршков (Бочаров) – 51:41 (5x5)     2:2 Голубев (Метальников, Панкратов) – 54:56 (4x5)     2:3 Панкратов – 65:00    

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 37-й минуте Александр Шевченко вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский. На 45-й минуте Владислав Барулин сравнял счёт. Баллы за голевые пасы оформили Егор Коршков и Яков Рылов. На 52-й минуте Егор Коршков вывел вперёд «Амур». На 55-й минуте Денис Голубев сравнял счёт, забив в меньшинстве.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 ноября в гостях сыграет с «Сибирью». «Амур» 1 декабря примет минское «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Степанов, Аймурзин) – 03:49 (5x4)     1:1 Андреофф (Михалёв) – 28:46 (5x5)     1:2 Абросимов (Лишка, Ярош) – 46:32 (5x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Кирилл Пилипенко с передач Егора Степанова и Данила Аймурзина открыл счёт в матче.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Энди Андреофф с передачи нового вундеркинда «Сибири» Владимира Михалёва (парень прибавляет с каждой новой встречей) восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передачи Адама Лишки вновь вывел череповецкий клуб вперёд.

В следующем матче «Сибирь» на своей площадке примет «Адмирал» 30 ноября. «Северсталь» в Череповце примет на своём льду астанинский «Барыс» 3 декабря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Юдин (Барбер, Шипачёв) – 23:20 (5x4)     2:0 Яшкин (Шипачёв) – 28:55 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Дмитрий Юдин с передач Райли Барбера и Вадима Шипачёва открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба.

Тимур Билялов установил клубный рекорд «Ак Барса» в КХЛ по числу «сухих» матчей. Игра с «Ладой» стала 22-м матчем «на ноль» для вратаря в лиге, и он обогнал по этому показателю Эмиля Гарипова (21).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шафигуллин – 28:14 (5x5)     2:0 Дергачёв (Сетдиков, Белозёров) – 30:08 (5x5)     3:0 Митякин (Шафигуллин, Якупов) – 32:29 (5x5)     3:1 Яковлев (Пресс, Гребёнкин) – 39:34 (5x4)     3:2 Юров (Пресс, Джонсон) – 45:49 (5x4)     3:3 Канцеров (Силантьев) – 50:34 (5x5)     3:4 Михайлис – 65:00    

Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3.

В первой двадцатиминутке команды шайб не забросили. На девятой минуте второго периода Булат Шафигуллин открыл счёт в игре. Спустя две минуты Александр Дергачёв с передач Никиты Сетдикова и Андрея Белозёрова удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте периода Евгений Митякин с передач Булата Шафигуллина и Наиля Якупова сделал счёт 3:0. За 26 секунд до конца периода Егор Яковлев с передач Робина Пресса и Никиты Гребёнкина размочил счёт в матче.

На шестой минуте третьего периода Данила Юров с передач Робина Пресса и Люка Джонсона сократил отставание до минимума. На 11-й минуте периода Роман Канцеров с передачи Дмитрия Силантьева сделал счёт равным. В серии буллитов победу гостям принёс Никита Михайлис. Отметим, что «Металлург» не только отыгрался с 0:3, но и добился 11-й победы подряд. Последний раз подопечные Андрея Разина проигрывали 29 октября в игре с «Ладой» (3:4).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв (Толчинский, Гальченюк) – 07:31 (5x5)     2:0 Алистров (Глотов, Толчинский) – 25:05 (5x5)     2:1 Рашевский (О'Делл) – 27:58 (5x5)     3:1 Гальченюк (Зыков) – 31:32 (5x4)     3:2 Уил (О'Делл, Гусев) – 40:29 (5x4)     3:3 Ожиганов (Пыленков, Ильенко) – 43:25 (5x4)     4:3 Хайруллин (Фальковский, Рендулич) – 49:37 (5x4)     5:3 Хайруллин (Воробьёв, Земчёнок) – 52:41 (4x4)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Для СКА это девятая победа подряд.

На восьмой минуте первого периода Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Владимир Алистров с передач Василия Глотова и Сергея Толчинского удвоил преимущество хозяев. На восьмой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла размочил счёт в игре. На 12-й минуте периода Алекс Гальченюк с передачи Валентина Зыкова сделал счёт 3:2.

На 29-й секунде третьего периода Джордан Уил с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева вновь сократил отставание гостей до минимума. На четвёртой минуте периода Артём Ильенко с передач Игоря Ожиганова и Даниила Пыленкова сделал счёт равным. В середине периода Марат Хайруллин с передач Степана Фальковского и Борна Рендулича вывел СКА вперёд. На 13-й минуте Марат Хайруллин оформил дубль, забросив пятую шайбу в ворота гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 29 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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П1
X
П2
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