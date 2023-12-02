Воронков больше не грустит в НХЛ. Забил очередной гол и вывел из себя капитана «Оттавы»

Кажется, история с тоской по родине новичка «Коламбуса» Дмитрия Воронкова исчерпывает себя. Форвард «Блю Джекетс» и сам уже подтвердил, что передумал возвращаться после разговора с одноклубниками и членами организации, и в команде делают всё, чтобы россияне, которых в составе очень много, чувствовали себя комфортно. Например, на игру с «Оттавой» Паскаль Венсан объединил форвардов-соотечественников в одну тройку, создав Russian Line – Марченко — Воронков – Чинахов.

На 16-й минуте первого периода эти парни сделали гол. Закружили позиционную карусель в зоне «сенаторов», Марченко с Воронковым обокрали Тома Шабо, а следующим касанием бывший форвард «Ак Барса» забросил уже свою пятую шайбу в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этим голом «Коламбус» завершил мини-камбэк в первом периоде, который начался для хозяев с двух пропущенных шайб от Клода Жиру и Брэди Ткачука. Но затем Патрик Лайне реализовал большинство, а потом вот сказал своё слово Воронков.

Победный же гол «Блю Джекетс» организовали уже на 26-й минуте, и в нём тоже поучаствовал россиянин. Иван Проворов выполнил классный наброс от синей линии, а Адам Фантилли переправил шайбу в ворота. Правда, на повторе тяжело разглядеть касание канадского нападающего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Чуть позже «Коламбус» забросил четвёртую шайбу, вновь реализовав большинство. И этот гол Дженнера оказался последним в матче. «Блю Джекетс» выстояли во второй половине игры, вдохновенный матч провёл голкипер Элвис Мерзликин, совершивший 41 сейв. Полевые же игроки «Коламбуса» показали сегодня бешеную продуктивность: дважды реализовали лишнего, имея всего две попытки, да и в целом забили четыре гола лишь с 23 бросков.

Что касается хандрившего Воронкова, то развлекает себя Дмитрий не только голами, но и фирменными приёмчиками, которые в России сделали ему репутацию одного из самых неприятных, подкожных хоккеистов, не гнушающихся сыграть на грани дозволенного. В матче с «Оттавой» Воронков в одном из эпизодов толкнул в спину капитана «Сенаторз» Брэди Ткачука, который затем поехал разбираться с дерзким русским.

ВИДЕО.

Так Воронков осваивается в НХЛ. Лиге, где иногда дозволяется быть немного провокатором. Главное для Дмитрия при таком стиле – всегда держать ухо востро.