«Салават» невероятно вытащил матч, «Автомобилист» и Худобин провалились. Итоги дня в КХЛ

«Лада» прервала серию поражений, «Куньлунь» уже в шаге от зоны плей-офф на Западе.

2 декабря в регулярке КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги каждой из них.

Открывал программу дня матч в Новосибирске, где «Сибирь» принимала «Ладу», угодившую в небольшое пике после сенсационного взлёта в первой половине сезона. Долгое время держался счёт 0:0, и лишь на 36-й минуте Бутузов вывел хозяев вперёд. Но «Лада» отыгралась и в этот раз, и в следующий, когда Ахияров забил второй гол «Сибири». Шайбам Кугрышева и Росандича посодействовал опытный голкипер новосибирцев Антон Худобин, сыгравший очень слабо в обоих эпизодах. Не помог финалист Кубка Стэнли – 2020 и на буллитах, где «Лада» вырвала долгожданную после четырёх подряд поражений победу.

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Интересно, что Худобин считался лакомым куском на пустом вратарском рынке, и его подписание выглядело отличным ходом «Сибири». Но Антон либо не набрал кондиции, либо же уже в целом не готов играть на прежнем уровне, так что новосибирцам остаётся только уповать на скорое возвращение из лазарета основного вратаря Красоткина. Худобин, увы, пока проваливается и «привозит» в каждом матче.

Игра «Салавата» и «Спартака» бóльшую часть времени была тягучей и не слишком интересной. Красно-белые открыли счёт в середине первого периода, уфимцы сравняли во втором отрезке – Хмелевски исполнил шедевр.

Но концовка матча получилась огненной, сполна затмив собой вялотекущее течение основного времени. На 58-й минуте «Спартак» неожиданно вышел вперёд: Филин и Галимов вдвоём обыграли всю пятёрку «Салавата», и Ансель с пятачка забил Самонову. Через 23 секунды удаление схватил Мелош. Приговор для Уфы? Как бы не так. «Спартак» бездарно подошёл к реализации лишнего, а тренерский штаб «Салавата», как только команда завладела шайбой, решил спасать матч и заменил вратаря на пятого полевого. Ход сработал на все сто процентов, и за 32 секунды до сирены Дроздов подставил клюшку под дальний бросок и сравнял счёт. В овертайме Виктор Козлов решил поступить в стиле ЦСКА и «Авангарда» — снял вратаря, организовав своим подопечным большинство. Правда, розыгрыш «Салавата» оставлял желать лучшего в плане остроты, да ещё дважды хозяев простил Порядин. Лидер «Спартака» бросал из своей зоны по пустым воротам, и во второй раз шайба прошла в сантиметре от штанги.

В результате всё решалось в серии буллитов, где Хмелевски подтвердил звание героя матча, единственным реализовав свою попытку. У главной звезды «Салавата» сегодня гол, пас и решающий послематчевый бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Скатившийся в уныние и тлен «Автомобилист» приехал в гости к бьющемуся за плей-офф «Куньлуню» и «сгорел» по полной программе. «Драконы» уже в первом периоде забросили две шайбы, во втором повели 3:0, и лишь благодаря индивидуальным действиям некоторых хоккеистов гостей счёт к 43-й минуте внезапно стал 3:2. Но «Куньлунь» не планировал отдавать этот матч, забросил четвёртую шайбу, не доводя дело до нервной концовки, а затем и вовсе довёл дело до уверенной победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Подопечные Виктора Игнатьева после этой победы вплотную приблизились к зоне плей-офф – от кризисного минского «Динамо» отделяет одно очко, хотя у «драконов» на порядок больше сыгранных матчей. «Автомобилист» же катится по наклонной, нет ни игры, ни результата, седьмое место в таблице грозит перерасти в восьмое, и очевидно, что от руководства клуба требуются какие-то решения, чтобы спасти сезон.

Матчи 3 декабря

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

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