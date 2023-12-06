Русский Танк снова в деле! Тарасенко не забивал 13 матчей, чтобы приговорить бывший клуб

В рамках очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиги в гости к «Оттаве» пожаловали «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка шла на хорошем ходу, выиграв шесть из семи последних матчей, включая три игры до визита в Канаду. Как следствие, на встречу с «сенаторами» «синерубашечники» выходили в качестве лидера Восточной конференции.

Впрочем, хозяевам не было до этого абсолютно никакого дела, ведь к исходу первого периода они отправили две безответные шайбы в ворота Игоря Шестёркина. Открыл счёт капитан «Сенаторз» Брэди Ткачук, подправив шайбу после щелчка Артёма Зуба, а на перерыв команды ушли вскоре после гола Клода Жиру.

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Гости ответили на первой же минуте после выхода из раздевалок — и сделал это, естественно, Артемий Панарин. Лучший бомбардир «Рейнджерс» реализовал большинство, забросив четвёртую шайбу за последние два матча. В списке снайперов 32-летний форвард теперь делит вторую строчку с Мэттьюсом, Райнхартом и Кучеровым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В составе «Оттавы» нашёлся другой россиянин, который довольно быстро вернул своей команде исходное преимущество. Спустя 13 матчей без голов наконец-то снова в деле оказался Владимир Тарасенко. Последний раз Русский Танк зажигал красный свет за воротами соперников ещё в конце октября, и в игре с бывшей командой он сумел-таки прервать свою сухую серию, неотразимо бросив из правого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже в следующей смене гости вновь сократили отставание — К’Андре Миллер первым сыграл на добивании из слота, а одним из ассистентов стал Панарин, который набрал 37-е очко в сезоне и поднялся на второе место ещё и в списке бомбардиров лиги. На какое-то время двумя самыми результативными игроками НХЛ стали россияне, ведь лидирует в гонке Никита Кучеров. Пусть Артемия уже и догнал Джей Ти Миллер из «Ванкувера», такая картина не может не радовать глаз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Других поводов для радости у болельщиков «Рейнджерс» сегодня не появилось, ведь ещё через полторы минуты Тарасенко помог отличиться Дрейку Батерсону, а в концовке периода Ткачук оформил дубль (вновь с передачи Зуба) и сделал счёт 5:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В параллельных матчах сразу две команды смогли отыграть отставание в три шайбы и добиться побед — «Лос-Анджелес» в Коламбусе добыл 10-ю выездную викторию подряд с начала сезона и повторил рекорд «Баффало» 2006 года, а «Сан-Хосе» оттолкнулся ото дна Западной конференции, повергнув в шок «Айлендерс».

В Оттаве такая история не повторилась — в заключительной двадцатиминутке нью-йоркцы не смогли найти в себе сил даже на одну шайбу, а окончательный приговор гостям вынес автор победной шайбы Владимир Тарасенко, сегодня набравший три балла за результативность.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:2 — последняя команда Востока НХЛ неожиданно крупно переиграла первую.