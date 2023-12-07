Разве он не лучший в мире? Кучеров набрал два очка и установил рекорд века

Какой же роскошный сезон проводит Никита Кучеров! После четверти регулярного сезона российский нападающий «Тампы» единолично возглавляет гонку бомбардиров НХЛ и продолжает переписывать историю лиги. Накануне игры с «Питтсбургом» его результативная серия составляла 10 матчей, в которых Никита набрал 19 очков. Столько же длилась и его серия игр с результативными передачами, которая повторяла рекорд «Лайтнинг».

В сегодняшней встрече с «пингвинами» обе эти серии были продлены уже к исходу шестой минуты. «Молнии» получили право на розыгрыш большинства и довольно быстро им воспользовались. В этом эпизоде Кучеров стал вторым ассистентом гола Энтони Чирелли, который отлично подставил клюшку после зрячей передачи Виктора Хедмана. Есть новый рекорд!

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Ещё до перерыва Кучеров мог оформить ассистентский дубль — форвард идеально вывел на бросок Стивена Стэмкоса, но капитан «Тампы» из убойной позиции умудрился попасть в штангу, отпустив «Питтсбург» в раздевалку лишь с одной пропущенной шайбой.

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Красный свет за воротами недавно забившего первый вратарский гол в истории «Пингвинз» Тристана Джерри зажёгся на первой же минуте второго периода. На этот раз Чирелли выступил в роли ассистента, а точный бросок на свой счёт записал Брэндон Хагель. Однако тренерский штаб гостей решил взять запрос на офсайд — и не прогадал. Судьи посчитали, что 71-й номер «Лайтнинг» не владел шайбой при входе в зону и пересёк синюю линию раньше игрового снаряда, хотя комментаторская бригада до последнего была уверена, что канадец сохранял контроль.

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Впрочем, «Тампу» это нисколько не остановило. Через некоторое время хозяева площадки забили по всем правилам, а сделал это… да, снова он. Кучеров отличился в 17-й раз в сезоне, вплотную подобравшись к лидеру гонки снайперов Броку Бёзеру из «Ванкувера». Разве это не лучший игрок в мире прямо сейчас?

Для Никиты это результативное действие стало 933-м в НХЛ, если считать и регулярные чемпионаты, и плей-офф. По этому показателю он теперь занимает седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Вячеслава Козлова. В этом сезоне же Кучеров набрал уже 44 очка, установив новый рекорд этого столетия — так много в XXI веке после 26 матчей не набирал ни один крайний нападающий лиги!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Лайтнинг» поймали кураж и увеличили преимущество до трёх шайб незадолго до второго перерыва. Таннер Жанно успешно сыграл на добивании после броска Майки Эйссимонта — и вот на табло уже 3:0.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а что же «Питтсбург»? «Питтсбург» вышел на третий период с явным желанием отыграться, но после нескольких минут игры в давление и ряда упущенных шансов утратил хоть какую-нибудь заряженность, проведя большую часть заключительной двадцатиминутки довольно пассивно.

«Пингвины» не смогли реализовать большинство «5 на 3», но всё-таки слегка подпортили настроение «Тампе», забив на последней минуте. Андрей Василевский шёл на второй шат-аут подряд, но слегка замешкался в обработке шайбы — соперники подловили вратаря на ошибке и после серии рикошетов размочили счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Времени отыграться уже не оставалось — «Лайтнинг» победили 3:1 и чуть-чуть укрепили своё положение в зоне плей-офф. «Питтсбургу» же о кубковой восьмёрке пока приходится только мечтать.