Кросби штампует очки и обходит легенд НХЛ! Овечкину его уже не догнать?

Очки «Питтсбургу» в этом сезоне даются с огромнейшим трудом. До начала сезона амбиции в западной части Пенсильвании были запредельными, однако после четверти регулярки «пингвины» никак не могут оказаться хотя бы на грани кубковой восьмёрки, не говоря уже о стабильном пребывании в зоне плей-офф. Сегодня у них в соперниках был «Монреаль», от которого за пределами Квебека не ожидают практически ничего. При этом до стартового вбрасывания команды имели идентичные показатели, соседствуя в турнирной таблице.

Именно «Канадиенс» и повели в счёте, забросив две шайбы в течение первых 12 минут встречи. Безалаберные действия обороны «Пингвинз» привели к первому голу в сезоне для Давида Савара. В этой ситуации защитник-домосед почувствовал себя по-хозяйски в зоне гостей, пока вся их пятёрка беспомощно наблюдала за тем, как канадец прошивает Алекса Недельковича.

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Что делали игроки «Питтсбурга» в следующем голевом эпизоде, также решительно непонятно. Другой защитник «Монреаля» Джейден Страбл беспрепятственно прошёл почти две трети площадки, обыгрался с партнёрами по команде и спокойно бросил в окружении четырёх игроков соперника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В роли спасителя «Пингвинз» в очередной раз выступил Сидни Кросби. Всего через минуту капитан гостей в абсолютно безобидной ситуации спровоцировал ошибку защитника «Монреаля», а затем после небольшой неразберихи на пятаке сам же отправил шайбу в ворота Сэма Монтембо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке первого периода Шон Монахан вернул «Хабс» преимущество в два гола, но всё было тщетно, ведь Кросби уже проснулся. После перерыва Малыш Сид дважды помог «Питтсбургу» реализовать большинство — сперва ассистировал Джейку Гюнцелю, а ещё через несколько минут вновь забросил сам, оформив дубль. Не обошлось и без доли везения — шайба по пути к воротам «Монреаля» встретилась с игроком хозяев и пересекла линию уже после рикошета.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол стал для Кросби историческим сразу по двум причинам. Во-первых, это уже 567-й точный бросок канадца в НХЛ — сегодня он превзошёл Патрика Марло и вышел на единоличное 23-е место в истории лиги. А во-вторых, Сидни совершил 1533-е результативное действие за карьеру и поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров, сравнявшись с Марком Рекки.

Совсем недавно своё 1500-е очко в НХЛ набрал вечный соперник Кросби Александр Овечкин, но, кажется, догнать Сида ему уже вряд ли удастся — такой ход сейчас набрал канадец, который штампует очки и продолжает обходить одну легенду за другой. При этом Кросби такими темпами может подняться в топ-10 уже в этом сезоне. До Фила Эспозито, сейчас замыкающего десятку, ему остаётся 57 очков. Если Сид продолжит набирать больше очка за игру, как делает сейчас, то успеет обогнать Эспозито аккурат под конец регулярки.

Одним из ассистентов во втором голе капитана «Питтсбурга» стал Евгений Малкин, тоже не ушедший со льда без достижения. Для него эта передача стала 885-й в НХЛ, если считать регулярку и плей-офф. Столько же из рождённых в Европе игроков сделал Хенрик Седин, а больше только у четырёх игроков — Яри Курри (924), Никласа Лидстрёма (1007), Стэна Микиты (1017) и Яромира Ягра (1278).

В основное время и овертайм голов зрители «Белл-центра» больше не увидели, зато стали свидетелями самой длинной серии послематчевых бросков в этом сезоне. Команды смогли реализовать по две первые попытки, но потом как отрезало. Седьмой круг также получился результативным — Монахану ответил Эллер — однако решающего броска пришлось ждать аж до конца 12-го круга.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К несчастью для домашней публики, его автором стал форвард «Питтсбурга» Дженсен Харкинс, который позволил своей команде выиграть во второй раз подряд.