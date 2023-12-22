«Это не поддаётся дрессировке!» Капризов выдал суперматч и забил за пять секунд до сирены

Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ частенько обвиняют в слабой игре, и не так давно у него действительно был неудачный период без голов в нескольких матчах подряд. Но в последнее время российскую звезду «Миннесоты» прорвало: сделал дубль в ворота «Бостона, а сегодня набрал три очка в матче с «Монреалем». И в обоих играх – видимо, теперь уже обязательная программа — гол в овертайме.

Это был хороший матч для «Миннесоты». Ударное начало: преимущество в две шайбы после первого периода, четыре момента высокой опасности за тот же отрезок, реализованное большинство, что немаловажно. Кстати, о большинстве: на забытого игроками «Монреаля» Мэтта Болди шикарнейшую передачу отдал как раз Капризов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Уже через 95 секунд отрыв «дикарей» увеличил Марко Росси. «Монреаль» же провёл очень слабый первый период: в створ нанесли всего три броска и совсем не смогли ничего сделать с атакой «Миннесоты». Зато во втором периоде игра полностью изменилась. Теперь уже «Монреаль» атаковал со страшной силой, а игроки «Уайлд» судорожно оборонялись. Но весь этот напор помог «Канадиенс» отыграть всего один гол: слишком мало опасных бросков было в их исполнении за отрезок, и это при наличии большинства.

На счету Марко Росси к середине второго периода уже были гол и передача. Негабаритного австрийца не назвать бойцом, но, увидев жёсткий силовой приём на Капризове от Кейдена Гуле, он моментально влетел в соперника и показал, что бывает, когда обижают российского форварда. После матча Росси получил в раздевалке шлем лучшего игрока – награда за хет-трик Горди Хоу.

ВИДЕО

Третий период оказался самым результативным. Команды бросали много, но от «Монреаля» в створ долетало мало — хорошо блокировали игроки «Уайлд». Немыслимое дело: в третьем отрезке было сразу два реализованных большинства, по одно на каждую команду. Со стороны «Монреаля» забил Ник Судзуки, а от «Миннесоты» — Брок Фэйбер. Для взятия ворот понадобилось пять секунд, а передачу, конечно же, отдавал Кирилл Капризов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Менее заметное, но тоже важное событие — 2 (1+1) очка набрал Юрай Слафковски. Если помните, это первый номер драфта 2022 года, игра у которого идёт совершенно отвратительно. Но какой же важный гол он забил за три минуты до конца основного времени! Сравнял счёт и уберёг свою команду от рискованной замены вратаря в концовке. Всё благодаря классному броску и сильному трафику перед воротами. Бедный Густавссон не видел ни броска, ни шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Победа «Монреаля» в контексте такого матча была бы красивой. Отыгрались с 0:2, забили в конце и выиграли в овертайме. Но забивной настрой сами себе сломили быстрым удалением. Для «Миннесоты» овертаймы становятся обыденным делом: уже четыре раза в последних пяти играх им не хватало основного времени. У «дикарей» был шанс забить в большинстве, но этот компонент у «Уайлд» хромает. Два реализованных численных преимущества за матч – уже, в принципе, событие. По ходу всего овертайма «Монреаль» имел больше опасных моментов, была даже сумасшедшая штанга, когда не хватило нескольких миллиметров до гола. Но в конце концов «Миннесота» сумела закружить «Монреаль», и Капризов положил красивейший гол за пять секунд до конца овертайма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главный тренер Джон Хайнс после игры хвалил россиянина и его гол в овертайме: «Хорошие игроки находят выходы в таких ситуациях. Вот почему он такой классный нападающий. Это просто инстинкт — попасть в точку, откуда можно забить. Это не поддаётся дрессировке, поэтому такие парни, как он, особенные игроки». Кстати, помимо гола и передач, в игре Капризова есть одно необычное обстоятельство: на льду он провёл 29 минут и 9 секунд. В команде это второй показатель за матч, больше только у защитника Брока Фэйбера. Но и капризовские 29 с хвостиком сильно впечатляют, учитывая, что он нападающий.