Худший первый номер драфта в истории? Словацкий гигант Слафковски растворился в НХЛ

Юрай Слафковски — один из самых необычных первых номеров драфта последних лет. Он вырвался на первый план в обстановке отсутствия явного фаворита, которого пиарили бы если не на уровне Макдэвида или Бедарда, то хотя бы как Расмуса Далина. Лишь в последние месяцы перед церемонией словацкий здоровяк обогнал Шейна Райта, который во многом покатился кубарем с драфт-лестницы сам, так Юрай обеспечил себе первую позицию.

Ключевым фактором этого явно стала феноменальная Олимпиада: пусть без игроков НХЛ, но в 17 лет Слафковски забросил семь шайб в семи играх и помог родной Словакии выиграть сенсационную бронзу. На майском ЧМ Юрай был более скромен в плане шайб, но все равно выбил 3+6 за восемь игр и доказал, что умеет играть на самом высоком уровне, пусть и на краткосрочных турнирах. Показательно, что за сборную форвард играл лучше, чем за клуб: за 31 матч регулярки в составе финского ТПС у Слафковски только 10 очков, причём до олимпийской паузы Юрай отметился лишь раз за 20 игр.

Тем не менее люди, которые сутками следили за молодёжью, уже тогда видели в нём огромный потенциал. «Для своих габаритов (192/99) Слафковски имеет невероятные руки и технику. С его размерами ожидаешь более агрессивной и силовой игры, но он демонстрирует неожиданную утончённость стиля. Его взрывное катание делает его опасным игроком в контратаках, а с шайбой на крюке он излучает невероятную уверенность», — писал автор The Athletic Скотт Уилер. Его коллега Кори Пронман добавлял: «У Слафковски есть всё, что нужно вингеру в НХЛ. Он габаритный форвард, который может использовать для обыгрыша оппонента как скорость и силу, так и тонкий пас».

Юрай Слафковски (слева) Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сам Слафковски перед драфтом говорил, кому старался подражать: «Микко Рантанен такой же высокий, как и я. Поэтому, может быть, у нас похожий стиль ведения игры: идти на ворота, хорошо укрывать шайбу. Но нужно поработать над каждым аспектом, чтобы попасть в НХЛ: улучшить бросок, катание, перейти на другой уровень». На родине его уже сравнивали с лучшим словацким снайпером нулевых Марианом Габориком.

На этом фоне всех неприятно удивили те слова, которые генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз сказал перед началом прошлого сезона: «Думаю, что сейчас он не очень впечатляет. В некоторых моментах он очень хорош, но пока в его игре есть нестабильность. Сейчас мы должны сделать то, что будет правильно для его карьеры. Мы искали на драфте не лучшего 18-летнего игрока, мы искали лучшего игрока НХЛ в будущем». Понятно, что даже первораундники редко заходят в НХЛ сразу после высокого выбора, но для первого номера начинать новый сезон в основе своего клуба стало почти стандартом — и если это не получалось, то медиа моментально начинали давление.

Слафковски приходил в клуб, который был банально перегружен игроками. Бурная деятельность старого генерального менеджера и шаги нового руководства создали нелепую ситуацию, когда у «Монреаля» в составе была куча возрастных форвардов на тяжёлых контрактах, которых из-за низкой обменной стоимости было тяжело продать в другой клуб. То, что он успешно играл на ЧМ, не гарантировало ничего — можно вспомнить, как трудно заходил в лигу Каапо Какко после «золотого» турнира — 2019, бивший рекорды Олимпиады Ээли Толванен стал хорошим игроком НХЛ только через пять лет после драфта.

В принципе, с двумя такими партнёрами Слафковски и проводил первый сезон в НХЛ: с сильно сдавшим силовиком Джошем Андерсоном и играющим на уровне третьего центра середняка НХЛ Кристианом Двораком. Было сразу видно, что словак — это игрок с большим потенциалом, но максимально сырой.

Спасителем, в отличие от прочих, он не стал: в дебютном сезоне он больше всего запомнился нанесением тяжёлой травмы игроку «Детройта» Мэтту Лаффу, а в январе и сам получил тяжёлое повреждение, из-за которого не сыграл во второй половине сезона. 10 очков в 39 матчах выглядели одним из худших результатов в истории, но слишком много факторов сложились не в пользу словака.

Ещё во время прошлого сезона эксперты сходились во мнении, что Юрай зашёл в НХЛ слишком рано. На тот момент он не доминировал на уровне европейских лиг, там он не был звёздным игроком, и некоторые журналисты считали, что «Монреалю» надо отправить его в АХЛ или в европейскую лигу. Порой форсированный старт в НХЛ мешает суперталантам: уже мало кто помнит, как ужасно выглядел Леон Драйзайтль в половине сезона за «Эдмонтон», которую он провёл после своего драфта, Однако «Канадиенс», возможно, посчитали, что такое решение психологически ударит по форварду, оставив его в основе.

Юрай Слафковски Фото: Mary Altaffer/AP/ТАСС

Второй сезон словака получается не лучше: сейчас у него 7 (2+5) очков в 23 играх, он только 10-й по результативности в клубе. В пересчёте на полный сезон это даёт лишь 25 очков: для сравнения, в своём втором сезоне в НХЛ, который все сочли провальным, Наиль Якупов набрал 24 балла, но за 63 игры. Наиль и Патрик Штефан, которые воспринимаются худшими №1 в истории, по карьере набирали примерно 0,4 очка за игру. У Слафковски этот показатель пока составляет 0,27, и среди всех первых номеров с учётом защитников он уступает только оборонцу из 1970-х Грегу Жоли.

Просмотр игры Слафковски тоже оставляет странное ощущение. Можно не знать его номера, крупный словак и так выделяется на льду, но своими габаритами он пользуется редко. Он старается, нередко оказывается первым игроком «Монреаля», который идёт в прессинг, но зачастую как будто не доводит единоборство до конца, не прибивает соперника к борту в тот момент, когда этого требует ситуация. Его габариты позволяют выигрывать схватки за шайбу, используя только клюшку, но не раз и не два можно заметить, как Юрай катит в оборону на прямых ногах и на маленькой скорости, зачастую вкатываясь в зону последним из одноклубников. То, что можно Овечкину в 38, нельзя парню, который пока ничего и никому не доказал.

В этом же духе писал и автор сайта Daily Faceoff Стивен Эллис: «Я не думаю, что это был лучший игрок драфта-2022: его игра на Олимпиаде укрепила веру в Юрая. Я наблюдал за игрой Слафковски в Пекине: его бросок уже тогда выглядел невероятным для его возраста, но уже тогда было видно, что он не всегда солидно играет в обороне и часто боится идти в силовую. Уверен, что уверенность в себе у Слафковски выросла бы, если «Монреаль» позволил бы сыграть ему на МЧМ-2022, где Словакия чуть не выбила Канаду Бедарда в четвертьфинале. Сейчас отправить его в АХЛ уже не получится — есть ощущение, что Мартен Сен-Луи тесно работает с ним».

Юрай Слафковски Фото: Christinne Muschi/AP/ТАСС

Пока Слафковски показывает проблески своего огромного потенциала — но ключевое слово «проблески». Когда он выходит в одном звене вместе с другой надеждой команды Коулом Кофилдом, маленького и юркого снайпера видно постоянно — у словака же пока один момент приходится на несколько невзрачных смен, где он может вообще не коснуться шайбы. Многие обозреватели сходятся в том, что это психологические проблемы — и, вполне возможно, Слафковски надо снова попасть в комфортную для себя обстановку. Словацкая сборная проведёт ЧМ-2024 почти дома, в близкой к родине Остраве, и полные трибуны могут вдохнуть новую жизнь в форварда: однако до весны надо ещё и оставаться полностью здоровым.