Бобровский омрачил юбилей Кучерова! Кажется, «Тампа» не хочет в плей-офф

«Тампа» в нынешнем сезоне совсем не похожа на себя. «Молнии» с трудом добывают очки, до матча с «Пантерз» команда шла лишь на восьмом месте в Восточной конференции. И это — несмотря на бомбардирские достижения Никиты Кучерова.

«Флорида», наоборот, после яркого плей-офф успешно проводит сезон. «Пантерз» идут третьими в конференции. Хотя в последних шести матчах потерпели сразу четыре поражения — «пантеры» сделали себе комфортный задел для возможных потерь.

С комфортного задела «Флорида» начала и матч с «Тампой». Уже на пятой минуте «Пантерз» открыли счёт. После выигранного в зоне «Лайтнинг» вбрасывания Аарон Экблад удачно подставил клюшку на пятачке и пробил Андрея Василевского.

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На старте второго периода «пантеры» упрочили преимущество. Сэм Райнхарт оставляет шайбу в зоне «Тампы», несколько передач в касание от Александра Баркова и Эвана Родригеса — и Райнхарт оказывается на оперативном просторе. Нападающий наносит точный бросок, заставляя комментатора закричать и сорвать собственный голос — 2:0. 20-й гол Сэма в сезоне.

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На первой же минуте третьего периода случился другой, более примечательный юбилей. Виктор Хедман нанёс неточный бросок от синей линии, шайбу отбил хоккеист «Флориды», но первым на добивание успел Никита Кучеров — и вколотил шайбу в ворота. Этот гол стал для него 300-м в карьере в НХЛ!

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Кучеров смог оторваться от преследующего его Натана Маккиннона в гонке бомбардиров. Но, к сожалению для Никиты, «Пантерз» также оторвались от «Тампы» — менее чем через три минуты после его гола.

Причём сделано это было унизительнейшим для «Лайтнинг» образом.

На 44-й минуте «Тампа», находясь в большинстве, неудачно сыграла на вбрасывании. Шайбу на синей линии получил Кучеров, но его обокрал Барков. Русский финн в борьбе прокинул шайбу вперёд — её подхватил Райнхарт. Нападающий «пантер» продавил Хедмана, объехал Василевского и нанёс бросок — Андрей не сумел выручить команду. «Тампа» пропустила в большинстве.

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Через 20 секунд «Лайтнинг», однако, вернулись в игру. Майки Эйссимонт вошёл в чужую зону и нанёс бросок — шайба попала в конёк защитника. Нападающий не сдался и тут же бросил во второй раз — обезоруженный Бобровский уже не смог ничего поделать.

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Российский вратарь, однако, больше не собирался пропускать в этой встрече. В середине периода Брейден Пойнт убежал один на один с Сергеем, сблизился с голкипером, объехал его и бросил — Боб сделал шикарный сейв!

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В итоге 27 сейвов Бобровского, которого немало критиковали в прошлом сезоне, помогли «Флориде» укрепиться на третьем месте на Востоке, обессмыслить 28 спасений Василевского и омрачить юбилей Кучерова. После этого поражения «Тампа» выпала из заветной восьмёрки.