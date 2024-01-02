В этом сезоне ещё один наш вратарь получит шанс. Он уже сделал то, к чему стремился целый год.

В НХЛ появился ещё один наш вратарь. Аскаров год ждал шанса, вышел и остановил Овечкина

Вдох. Взгляд на противоположную сторону площадки. Райан О’Райлли и Хантер Шепард. Сближение. Резкий бросок над левым плечом.

Победа. Первая в НХЛ.

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27 декабря вратари вышли из раздевалки «Нэшвилл Предаторз» на тренировку. Один из них пропускал матч, а второй ещё не играл в НХЛ в этом сезоне.

Кевин Ланкинен отсутствовал на тренировке, поскольку команда заявила, что он заболел и вернётся со дня на день после Рождества. Так что российский проспект Ярослав Аскаров был вызван в команду, чтобы заменить голкипера — после 15 матчей, сыгранных за «Милуоки Адмиралс» в Американской хоккейной лиге.

«Я думаю, он может просто наблюдать за Саросом, за тем, как тот готовится, как усердно он занимается и насколько стабильно он работает. Я считаю, что Аскаров — замечательный молодой вратарь, который всё ещё учится. Вратарям иногда нужно немного больше времени. У них больше взлётов и падений — по крайней мере, у тех, с которыми сталкивался я», — сказал главный тренер Эндрю Брюнетт о пребывании Аскарова в «Нэшвилле».

Ярослав Аскаров Фото: AP/TASS

До вызова в НХЛ в нынешнем сезоне у Аскарова было восемь побед в 15 матчах АХЛ при коэффициенте надёжности 2,45 и 90,8% отражённых бросков — качественные показатели. Он делил ворота с ветераном Американской хоккейной лиги Троем Гросеником, который в текущем чемпионате провёл 12 встреч, выиграв семь из них.

«Всё было хорошо. Он хороший вратарь, и я рад быть рядом с ним», — сказал Аскаров.

Когда его спросили о том, чему он научился у Гросеника, он ответил, что это «секрет» — его и его товарища по команде. На тренировках в «Милуоки» Аскаров также своими глазами увидел и почувствовал, как прогрессируют некоторые хоккеисты, приближающиеся к тому, чтобы завоевать своё время в НХЛ.

«Это всегда великолепно. Мы ругаемся на каждой тренировке, когда они пытаются мне забить, а я спасаю ворота», — сказал Аскаров о работе с развивающимися проспектами.

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28 декабря. Юусе Сарос пропустил сразу пять шайб от «Каролины» за 40 минут — на третий период он уже не вышел. Место в воротах «Нэшвилла» занял 21-летний российский голкипер Ярослав Аскаров.

Проспект «хищников» дебютировал в этом сезоне. Лишь второй раз в карьере ему довелось выйти на лёд в матче НХЛ. Ярослав отыграл чуть меньше 17 минут и отразил шесть бросков, не пропустив ни шайбы. Но «Нэшвиллу» это не помогло — поражение со счётом 2:5.

Второй раз подряд Аскаров, несмотря на надёжную игру, проиграл в НХЛ. Два из двух.

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Пока 21-летний вратарь впитывает то, чему он учится на льду, он также проводит свободное время с некоторыми товарищами по команде.

В городе часто видят его в компании нападающих Дениса Гурьянова, Егора Афанасьева и Фёдора Свечкова. Аскаров не уточнил, кто поехал с ним, но группа игроков отправилась на Рождество в Чикаго и в итоге оказалась в русской бане. Опыт, которым он поделился с журналистами, Ярослав очень рекомендует.

«Мы ходили в русскую баню, так что это было потрясающе, — сказал Аскаров. — Каждый должен когда-нибудь это попробовать. Это лучшее место. После этого чувствуешь себя заново рождённым».

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Аскаров вернулся в состав «хищников» впервые с 12 января, когда «Нэшвилл» играл в Монреале, он лучше понимает, что нужно, чтобы остаться в составе на постоянной основе, когда придёт время.

В своём дебютном матче в НХЛ Ярослав сделал 31 сейв, хоть это и не помогло избежать поражения от «Монреаля» со счётом 3:4.

Ярослав Аскаров Фото: AP/TASS

Что ж, каков самый важный вызов, с которым он столкнулся в этом сезоне?

«Постараться найти лучшую версию себя. Я хочу быть лучшим, чтобы мне было проще», — так Аскаров ответил на вопрос о том, с каким челленджем ему предстоит столкнуться.

Ярослав добавил, что ему не нравится часто зацикливаться на своих предыдущих матчах, поскольку он больше сосредоточен на том, что будет дальше по расписанию.

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28 декабря Аскаров вернулся в НХЛ впервые за 348 дней — в момент, когда календарный год уже подходил к концу.

И уже через три дня, 31 декабря, Ярослав во второй раз в карьере вышел в основе на матч НХЛ. Сразу — против «Вашингтона». Голкипер отразил 27 из 29 бросков. А в серии буллитов сначала остановил гениального Евгения Кузнецова — а после переиграл самого Александра Овечкина.

Вдох. Взгляд на противоположную сторону площадки. Райан О’Райлли и Хантер Шепард. Сближение. Резкий бросок над левым плечом.

Победа. Первая в НХЛ. Для Ярослава. Спустя почти год после дебюта в лиге.

И хоть голкипера после этого отправили обратно в АХЛ, в нынешнем сезоне Аскаров вернулся в НХЛ. Он вытащил первую победу и ещё получит свой шанс. И на этот раз Ярослав решительно настроен задержаться в НХЛ подольше. Значительно дольше.