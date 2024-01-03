Камбэк в «уральском дерби», конец сухой серии СКА. Итоги дня в КХЛ

3 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги первого игрового дня 2024 года.

В начале нового года вирусным стал пост защитника «Адмирала» Юрия Паутова, где он рассказал про тренировку с баллонами на Новый год. В первом периоде, где «Адмирал» перебросал соперника 15-3, могло показаться, что старый советский рецепт помог дальневосточникам, однако во второй двадцатиминутке «Сибирь» резко прибавила и трижды забила. «Адмиралу» не помогли и 40 бросков по воротам: новосибирская команда победила и укрепила свои позиции в восьмёрке.

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Матч в Омске проходил под знаком «Гарри Поттера», и оба клуба сделали всё, чтобы раскрутить игру, которая шла в прямом эфире федерального телевидения. Сильнее оказался зелёный уфимский «Слизерин», который прикрыл лидеров «Авангарда», чья эффективность без Владимира Ткачёва упала: омский клуб на своём льду нанёс лишь 21 бросок в створ. Прекрасную форму в «Салавате» набрал Александр Шаров, который после этого матча имеет фантастические «+28» в полезности.

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Уже к третьей минуте счёт в «уральском дерби» был равным — но потом «Трактор» добавил и закономерно выиграл первый период, где смотрелся намного сильнее оппонента. Первый гол в КХЛ забил молодой защитник Артём Щучинов. Однако затем в игре челябинского клуба что-то сломалось: «Автомобилист», который в этом сезоне к камбэкам не склонен, забил трижды лишь за семь минут, причём усилиями разных звеньев. При счёте 3:4 «Трактор» не создал ничего, показав лишь всполохи индивидуальной игры от лидеров, которые тонули в организованной обороне хозяев.

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«Барыс» к концу декабря вроде бы вывалился из борьбы за плей-офф, но на стыке двух годов команда из Астаны неожиданно ожила, хотя вообще никак не усилилась. После впечатляющей игры на домашнем льду клуб из Казахстана забросил четыре шайбы в Ярославле, что сделать очень сложно. Находит себя списанный в Нижнекамске Энтони Камара, который отметился голами в семи играх подряд, а сегодня оформил дубль — ну а победный буллит забил Евгений Рымарев, который до этого сезона не играл в КХЛ семь лет.

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На новогодней игре «леопарды» торжественно обновили логотип и собрали более девяти тысяч зрителей. Правда, новая форма и впечатляющая зрительская поддержка никак не помогли южному клубу выйти из серии поражений, которая длится уже более 10 матчей. В первом периоде сочинцы повели 2:0, но во второй двадцатиминутке потеряли это преимущество за пять минут. В овертайме победный гол оформил Денис Зернов.

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«Северсталь» умеет не только кружевно играть, но и терпеть в обороне: против «Амура», который постоянно нацелен на ворота, пусть и без особого эффекта, команда Андрея Козырева заблокировала сразу 28 бросков, из которых 18 — в третьем периоде. Никита Коростелёв, который на дедлайне переходов был максимально близок к обмену в «Трактор», оформил дубль — видать, так форвард получил лишнюю мотивацию.

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Уже на 23-й минуте СКА повёл в счёте 3:0 — и вопрос был лишь в том, как долго продлится «сухая» серия Павла Мойсевича, который на момент игры с «Витязем» не пропускал 200 минут. Лишь на 43-й минуте Иван Воробьёв, который здорово перезагрузился в Балашихе, размочил счёт в матче и прервал впечатляющую серию 19-летнего белорусского голкипера. «Ничего не получилось, вышли просто неготовые», — после игры кратко сказал Дмитрий Рябыкин.

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