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Результаты матчей КХЛ 3 января, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 4 января

Камбэк в «уральском дерби», конец сухой серии СКА. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Камбэк в «уральском дерби»
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«Авангард» проиграл тематический матч на своём льду, а «Адмиралу» не помогли новогодние «баллоны».

3 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги первого игрового дня 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Бек (Мёрфи) – 21:01 (5x4)     1:1 Горшков – 21:27 (5x5)     2:1 Мёрфи (Коротков, Морозов) – 27:28 (5x5)     3:1 Мёрфи (Коротков) – 35:50 (5x5)     4:1 Андреофф – 47:18 (5x5)    

В начале нового года вирусным стал пост защитника «Адмирала» Юрия Паутова, где он рассказал про тренировку с баллонами на Новый год. В первом периоде, где «Адмирал» перебросал соперника 15-3, могло показаться, что старый советский рецепт помог дальневосточникам, однако во второй двадцатиминутке «Сибирь» резко прибавила и трижды забила. «Адмиралу» не помогли и 40 бросков по воротам: новосибирская команда победила и укрепила свои позиции в восьмёрке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Коледов, Шаров) – 15:20 (5x5)     0:2 Дроздов (Хафизуллин) – 19:12 (5x4)     1:2 Холодилин (Гуляев, Беляев) – 23:19 (5x5)     1:3 Хмелевски (Ливо, Дроздов) – 23:49 (5x5)     2:3 Пьянов (Спунер, Жафяров) – 26:38 (5x4)     2:4 Шаров (Сучков) – 28:20 (5x5)    

Матч в Омске проходил под знаком «Гарри Поттера», и оба клуба сделали всё, чтобы раскрутить игру, которая шла в прямом эфире федерального телевидения. Сильнее оказался зелёный уфимский «Слизерин», который прикрыл лидеров «Авангарда», чья эффективность без Владимира Ткачёва упала: омский клуб на своём льду нанёс лишь 21 бросок в створ. Прекрасную форму в «Салавате» набрал Александр Шаров, который после этого матча имеет фантастические «+28» в полезности.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Дер-Аргучинцев – 01:52 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Широков) – 02:40 (5x4)     1:2 Щучинов (Шабанов, Бурдасов) – 10:30 (5x5)     1:3 Шаров (Попов, Рыков) – 17:21 (5x5)     2:3 Мэйсек (Валк, Зборовский) – 27:28 (5x5)     3:3 Хрипунов (Каштанов, Романцев) – 29:46 (5x5)     4:3 Макеев (Бывальцев, Зборовский) – 31:32 (4x4)    

Уже к третьей минуте счёт в «уральском дерби» был равным — но потом «Трактор» добавил и закономерно выиграл первый период, где смотрелся намного сильнее оппонента. Первый гол в КХЛ забил молодой защитник Артём Щучинов. Однако затем в игре челябинского клуба что-то сломалось: «Автомобилист», который в этом сезоне к камбэкам не склонен, забил трижды лишь за семь минут, причём усилиями разных звеньев. При счёте 3:4 «Трактор» не создал ничего, показав лишь всполохи индивидуальной игры от лидеров, которые тонули в организованной обороне хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 5
Б
Барыс
Астана
1:0 Полунин (Кирьянов, Елесин) – 07:13 (5x5)     2:0 Елесин (Лихачёв, Симашев) – 09:34 (5x5)     2:1 Камара (Ножье) – 19:47 (5x5)     2:2 Скленичка – 25:34 (5x5)     2:3 Лабейт (Камара, Ножье) – 37:01 (5x5)     3:3 Волков (Кирьянов, Бут) – 50:13 (5x5)     3:4 Камара (Бекетаев, Апальков) – 55:37 (5x4)     4:4 Рафиков (Иванов, Лихачёв) – 58:52 (6x5)     4:5 Рымарев – 65:00    

«Барыс» к концу декабря вроде бы вывалился из борьбы за плей-офф, но на стыке двух годов команда из Астаны неожиданно ожила, хотя вообще никак не усилилась. После впечатляющей игры на домашнем льду клуб из Казахстана забросил четыре шайбы в Ярославле, что сделать очень сложно. Находит себя списанный в Нижнекамске Энтони Камара, который отметился голами в семи играх подряд, а сегодня оформил дубль — ну а победный буллит забил Евгений Рымарев, который до этого сезона не играл в КХЛ семь лет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Криштоф (Грэм) – 13:43 (5x4)     2:0 Мичков – 17:38 (5x5)     2:1 Юров (Гераськин) – 33:11 (5x4)     2:2 Ерёменко (Гераськин, Михайлис) – 38:13 (5x5)     2:3 Зернов (Михайлис) – 61:09 (3x3)    

На новогодней игре «леопарды» торжественно обновили логотип и собрали более девяти тысяч зрителей. Правда, новая форма и впечатляющая зрительская поддержка никак не помогли южному клубу выйти из серии поражений, которая длится уже более 10 матчей. В первом периоде сочинцы повели 2:0, но во второй двадцатиминутке потеряли это преимущество за пять минут. В овертайме победный гол оформил Денис Зернов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Лишка (Пилипенко) – 11:44 (5x4)     2:0 Коростелёв (Буренов) – 21:52 (5x5)     2:1 Шевченко (Коршков, Мищенко) – 33:39 (5x4)     2:2 Мищенко (Коршков, Грачёв) – 48:46 (5x4)     3:2 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 54:06 (5x5)     4:2 Ильин (Пилипенко, Барберио) – 57:32 (5x5)    

«Северсталь» умеет не только кружевно играть, но и терпеть в обороне: против «Амура», который постоянно нацелен на ворота, пусть и без особого эффекта, команда Андрея Козырева заблокировала сразу 28 бросков, из которых 18 — в третьем периоде. Никита Коростелёв, который на дедлайне переходов был максимально близок к обмену в «Трактор», оформил дубль — видать, так форвард получил лишнюю мотивацию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 04:36 (5x5)     2:0 Толчинский (Сергеев, Камалов) – 10:02 (5x5)     3:0 Камалов (Гальченюк, Толчинский) – 22:33 (5x5)     4:0 Глотов (Грицюк, Никишин) – 34:00 (5x5)     4:1 Воробьёв (Аркалов) – 42:30 (5x5)     5:1 Бардаков (Земчёнок, Грицюк) – 44:48 (5x5)     6:1 Глотов (Никишин, Хайруллин) – 49:29 (5x4)    

Уже на 23-й минуте СКА повёл в счёте 3:0 — и вопрос был лишь в том, как долго продлится «сухая» серия Павла Мойсевича, который на момент игры с «Витязем» не пропускал 200 минут. Лишь на 43-й минуте Иван Воробьёв, который здорово перезагрузился в Балашихе, размочил счёт в матче и прервал впечатляющую серию 19-летнего белорусского голкипера. «Ничего не получилось, вышли просто неготовые», — после игры кратко сказал Дмитрий Рябыкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 4 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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X
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