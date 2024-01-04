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Результаты матчей КХЛ 4 января, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 5 января

Лидер «Торпедо» выбыл с травмой, канадец вырвал победу за секунду до конца. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ за 4 января
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Игровой день был коротким, но отмеченным важными событиями.

4 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Мойл (Кэмпбелл, Фу) – 14:10 (5x5)     1:1 Ян (Летунов, Боуи) – 27:05 (5x5)     1:2 Вуд (Ип, Фу) – 36:57 (5x4)     2:2 Ян (Ларионов, Гончарук) – 50:26 (5x4)     3:2 Летунов (Бокун, Кульбаков) – 61:40 (4x3)    

Матч «Торпедо» и «Куньлуня» выглядел довольно обыденным, но случилось важное событие, которое шокировало всех болельщиков нижегородцев: Василий Атанасов попал в «коробочку», а под весом Остина Вона упал на лёд, повредив колено. Падение выглядело опасным: Василий не порвал «кресты», однако Игорь Ларионов после матча уже сказал, что один из самых ярких форвардов сезона выбыл надолго и новости не очень хорошие.

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В чисто хоккейном плане победа для «Торпедо» вышла нелёгкой: первым баллом на новом месте отметился сменивший уже три клуба в этом сезоне защитник Мэдисон Боуи, дубль оформил Деннис Ян, а победный гол на счету Максима Летунова, который уже делал хет-трик в домашней игре против канадской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2024, четверг. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Джозефс (Березин, Романов) – 17:23 (5x5)     0:2 Алтыбармакян (Куликов) – 26:21 (4x5)     1:2 Дергачёв (Сетдиков, Сериков) – 27:40 (5x4)     2:2 Соколов (Брюквин, Жукенов) – 28:52 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Демидов, Михайлов) – 41:44 (5x5)     3:3 Митякин (Дергачёв, Сетдиков) – 58:36 (6x5)     4:3 Ди – 64:59 (4x3)    

В Нижнекамске «Нефтехимик» сыграл в тот хоккей, который принёс команде успех в прошлых сезонах — команда Олега Леонтьева нанесла 50 бросков в створ, а ещё 19 были заблокированы «Ладой». Несмотря на такую активность в атаке, хозяева ни разу в матче не вели в счёте, хотя по ходу игры отыгрывались с 0:2, а при ситуации «6 на 5» перевели матч в овертайм. Его концовка стала драматичной: Владислав Подъяпольский заработал удаление за три секунды до сирены, однако «Нефтехимик» успел расписать комбинацию за две секунды, и потерянный соперниками Жан-Себастьен Ди забивал почти беспрепятственно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 5 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
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Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
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05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
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П1
X
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05 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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