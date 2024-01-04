Игровой день был коротким, но отмеченным важными событиями.

Лидер «Торпедо» выбыл с травмой, канадец вырвал победу за секунду до конца. Итоги дня КХЛ

4 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня.

Матч «Торпедо» и «Куньлуня» выглядел довольно обыденным, но случилось важное событие, которое шокировало всех болельщиков нижегородцев: Василий Атанасов попал в «коробочку», а под весом Остина Вона упал на лёд, повредив колено. Падение выглядело опасным: Василий не порвал «кресты», однако Игорь Ларионов после матча уже сказал, что один из самых ярких форвардов сезона выбыл надолго и новости не очень хорошие.

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В чисто хоккейном плане победа для «Торпедо» вышла нелёгкой: первым баллом на новом месте отметился сменивший уже три клуба в этом сезоне защитник Мэдисон Боуи, дубль оформил Деннис Ян, а победный гол на счету Максима Летунова, который уже делал хет-трик в домашней игре против канадской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

В Нижнекамске «Нефтехимик» сыграл в тот хоккей, который принёс команде успех в прошлых сезонах — команда Олега Леонтьева нанесла 50 бросков в створ, а ещё 19 были заблокированы «Ладой». Несмотря на такую активность в атаке, хозяева ни разу в матче не вели в счёте, хотя по ходу игры отыгрывались с 0:2, а при ситуации «6 на 5» перевели матч в овертайм. Его концовка стала драматичной: Владислав Подъяпольский заработал удаление за три секунды до сирены, однако «Нефтехимик» успел расписать комбинацию за две секунды, и потерянный соперниками Жан-Себастьен Ди забивал почти беспрепятственно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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