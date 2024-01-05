«Рейнджерс» выбесили вратаря «Чикаго»! А Панарин продолжил погоню за гениальным Кучеровым

«Нью-Йорк» забил курьёзный гол и вдоволь поиздевался над бедным Мразеком. А Бедард запомнился грубой ошибкой.

«Рейнджерс» продолжают уверенно идти по регулярному чемпионату, лидируя в Восточной конференции и в НХЛ. Несмотря на два поражения в последних трёх матчах, ко встрече с «Чикаго» «Нью-Йорк» подходил в статусе очевидного фаворита.

«Блэкхоукс», в свою очередь, по-прежнему находятся в подвале таблицы, соревнуясь только с «Сан-Хосе» — обе команды борются за то, чтобы не стать последними в чемпионате. Даже усилия абсолютного гения Коннора Бедарда не помогают.

Не помогли они и в этот раз. Уже на 14-й минуте Винсент Трочек пихнул молодую звезду «Чикаго», перехватил шайбу и убежал в контратаку. Перевод направо на Алекси Лафреньера, затем на левый фланг на Артемия Панарина — бросок в касание и гол! 1:0.

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На 28-й минуте «Рейнджерс» укрепили преимущество. В ходе розыгрыша численного большинства Мика Зибанеджад отдал передачу на пятачок на Винсента Трочека — голкипер «Блэкхоукс» Петр Мразек парировал бросок. Шайба, однако, отскочила в перекладину, а после — обратно на пятачок. Крис Крайдер первым успел на добивание и ногой закинул шайбу в ворота!

Мразек, естественно, опешил от сей наглости и сразу рванул к судьям. Мол, ногой, ногой забил! Судьям даже пришлось успокаивать голкипера. Но гол был засчитан — 2:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 38-й минуте «Чикаго», однако, смог сократить отставание. Джейкоб Мегна от своих ворот отдал под чужую синюю линию, там пас принял Борис Катчук, вошёл в зону и передачей вывел Колина Блэквелла «один на один» с вратарём. Американский нападающий качнул Игоря Шестёркина и, переиграв голкипера, отправил шайбу уже в пустые ворота. 2:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На старте третьего периода «Рейнджерс» забили третий гол. На 42-й минуте Винсент Трочек вошёл в зону «Чикаго» и перевёл в центр на Панарина. Россиянин стянул на себя троих соперников и скинул направо на Джейкоба Трубу. Защитник бросил — 3:1! Реакция Мразека после гола говорит сама за себя — кажется, вратарь в этот момент просто психанул от бессилия.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Рейнджерам» потребовалось всего 70 секунд, чтобы в четвёртый раз огорчить чешского голкипера. Брэйден Шнайдер отборол шайбу в своей зоне и отдал передачу Уиллу Кайлли. Нападающий подловил «Блэкхоукс» на кошмарной ошибке на смене — в неопасной ситуации «Чикаго» устроил сопернику выход три в одного! Кайлли отдал передачу на левый фланг на Джимми Веси — тот в касание бросил и оформил четвёртый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Рейнджерс» довели матч до уверенной победы. Панарин, в свою очередь, довёл свой бомбардирский счёт до 53 (24+29) очков и вошёл в тройку лучших в сезоне по количеству баллов, приблизившись к гениальным Никите Кучерову и Натану Маккиннону (у обоих — по 64). В гонке снайперов Хлебушек поднялся на четвёртое место, сократив отставание от лидирующего Остона Мэттьюса (30) до шести шайб.

Сможет ли в итоге Артемий побороться за статус лучшего голеадора и бомбардира в НХЛ?