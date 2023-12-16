Хлебушек разорвал «Анахайм». И теперь он официально второй после Александра Овечкина.

Что творит Панарин?! Артемий вновь создал шедевр и приблизился к великому рекорду

«Рейнджерс» в текущем сезоне наконец показывают классную игру. «Нью-Йорк» идёт в лидерах НХЛ и впервые за долгое время реально претендует на что-то серьёзное. В последних четырёх матчах «рейнджеры», однако, потерпели три поражения — необходимо было исправляться.

«Анахайм», наоборот, уже ни на что не претендует. «Дакс» за здравие начали сезон, но быстро скатились вниз — «утки» предпоследние в НХЛ.

Счёт, однако, открыл именно «Анахайм». В середине первого периода Илья Любушкин из своей зоны отдал передачу на Бретта Лисона, нападающий вошёл в среднюю зону и без особого сопротивления нанёс эффектный точный бросок — Джонатан Куик не смог помочь

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Меньше четырёх минут прошло — и «Рейнджерс» сравняли счёт. Хоккеисты завозились с шайбой у бортика, Мика Зибанеджад обокрал соперника, первым касанием эффектно прокинул ему между ног, вторым — отдал на Криса Крайдера. Американец точно бросил в ближний — 1:1 к 18-й минуте!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 32-й минуте «Рейнджерс» вышли вперёд! После вброса шайбы Блейк Уилер на правом фланге отборолся у бортика и скинул на Адама Фокса, защитник перевёл на левый круг вбрасывания — оттуда Джимми Веси переиграл Лукаша Достала.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря этому голу многолетний символ «Рейнджерс» набрал 500-е очко в матчах за клуб, забросив свою 280-ю шайбу в НХЛ. Американский форвард также вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Рейнджерс», сравнявшись с Адамом Грэйвзом. Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Грэйвз и Крайдер (по 280).

У российского защитника «Анахайма» Павла Минтюкова была возможность сравнять счёт. Молодой хоккеист вовремя подоспел на добивание — шайба после его броска шла уже в пустые ворота… но Минтюков зачем-то вновь коснулся её! И выбросил шайбу из ворот. Сделал за Куика его работу и на скамейке не мог поверить в то, что сделал.

ВИДЕО

На 36-й минуте «Нью-Йорк» получил возможность сыграть в большинстве — и менее чем через минуту реализовал попытку. Артемий Панарин получил шайбу на синей линии, приблизился к воротам и… отдал передачу на ближнюю штангу! Крайдеру отдалось лишь подставить клюшку — какой стильный гол! Пас-шедевр, подставление-шедевр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Крайдер, забив 281-й гол за карьеру в «Рейнджерс», вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории клуба. Ну и забросил 100-ю шайбу в большинстве за карьеру в НХЛ!

Панарин, к слову, в этом моменте набрал 40-е очко в сезоне. Артемий — пятый хоккеист в чемпионате, добравшийся до круглой отметки, и второй россиянин после Никиты Кучерова.

32-летний нападающий также продлил серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона до 13 встреч, ещё на один шаг приблизившись к рекорду «Рейнджерс» 42-летней давности. Лидером остаётся Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд на старте сезона-1983/1984. Панарин занимает чистое второе место в клубной истории по этому показателю.

«Рейнджерс» спокойно вёл игру к победе. На 56-й минуте клуб получил ещё одно большинство. Панарин вновь занял свою позицию на синей линии. Артемий всем видом показал, что будет бросать, но неожиданно перевёл шайбу на левый круг вбрасывания — Зибанеджад вколотил четвёртый гол в ворота Достала!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На последних секундах встречи «Рейнджерс» убежали в контратаку, Баркли Гудроу прорвался по левому флангу и отдал в слот — оттуда Адам Эдстрём нанёс бросок точно в девятку. 5:1! Для 23-летнего нападающего этот гол стал дебютным в НХЛ — в первом же матче в лиге! Швед вовремя успел — всего три секунды оставалось до конца встречи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Рейнджерс» довели дело до крупной победы. А Панарин довёл свой общий бомбардирский счёт в НХЛ, включая плей-офф, до 748 очков. Россиянин вышел на единоличное чистое шестое место по этому показателю среди левых вингеров в истории лиги, обойдя Дэни Хитли (746). Артемий показал второй результат в XXI веке — лишь Александр Овечкин набирал больше очков (875).

«Рейнджерс» продолжают победную поступь, а Панарин — двигаться к великим рекордам.