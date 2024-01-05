«Шедевр!» Сейв Бобровского восхитил НХЛ и помог «Флориде» добиться исторической победы

Прошлый плей-офф НХЛ стал возрождением Сергея Бобровского, единственного двукратного российского обладателя «Везина Трофи». Тогда его фантастические спасения позволили «Флориде» закончить рекордный сезон «Бостона», выбить «Торонто» и «Каролину», и только «Вегас» смог остановить их в финале.

Сегодня «пантеры» впервые вернулись в Лас-Вегас после пятого матча финала Кубка Стэнли. Конечно, о полноценном реванше речи не шло – на кону ведь стоял не главный хоккейный трофей, а только два очка в регулярном чемпионате. Но победа всё равно стала исторической, ведь «Флорида» в Лас-Вегасе прежде никогда не выигрывала.

Злой «Вегас», проигравший шесть из последних семи матчей, выскочил на игру заряженным до предела и заставил Бобровского капитулировать уже на исходе четвёртой минуты. Павел Дорофеев отдал пас Марку Стоуну, а после его броска добил шайбу в ворота, забив свой четвёртый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегас» легко мог забивать ещё, если бы не Бобровский. Уже в следующей смене он совершил дерзкое ограбление! Иван Барбашёв отобрал шайбу на чужой синей линии, и Джек Айкел с Джонатаном Маршессо разыграли до верного, но российский вратарь лишил их стопроцентного гола!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ещё один шедевр в исполнении Бобровского», — восхитились в соцсетях Bleacher Report.

«Сергей Бобровский сказал «нет». Нереально!» — согласились в соцсетях НХЛ.

Вскоре к Сергею подоспела и помощь в атаке – Сэм Беннетт сравнял счёт ещё до перерыва, а во втором периоде Мэттью Ткачук вывел гостей вперёд. Оба гола «Флорида» забила в большинстве и вообще в спецбригадах сегодня была сильнее. У «Вегаса» тоже было немало шансов разыграть лишнего, включая продолжительный отрезок «пять на три» на старте второго периода, но большинство совершенно не пошло и, по выражению Кэссиди, «высосало жизнь» из команды.

Картер Вераге забил третий гол «Флориды» за полторы минуты до перерыва, а в третьем периоде Сэм Райнхарт установил окончательный счёт, вновь прошив Логана Томпсона в большинстве. «Пантеры» выиграли шестой матч подряд и первый в истории – на «Ти-Мобайл Арене». Бобровский отразил 26 из 27 бросков и был признан третьей звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отметим также, что сегодня состоялся дебют Григория Денисенко за «рыцарей». Ещё летом россиянин был игроком «Флориды» и подписал новый двухлетний контракт, но перед стартом сезона его выставили на драфт отказов, откуда его и забрали «рыцари», тут же отправив в АХЛ. В «Хендерсоне» Денисенко сразу стал одним из лидеров команды – в 31 матче на его счету 30 (12+18) очков, и в итоге получил вызов в основу.

«Я не так много его матчей видел, но вчера немного посмотрел, как он играет в АХЛ. Он хорошо находит пространство, держится за шайбу. Думаю, это перейдёт и на уровень НХЛ. Здесь сложнее создавать пространство, так как игроки больше, сильнее и быстрее, так что это станет вызовом. Но он – лучший бомбардир «Хендерсона», хорош в большинстве. Посмотрим, как всё сложится у нас. Пока просто хотим, чтобы он поиграл, почувствовал себя частью команды. Он уже играл в НХЛ, но за нас – ещё нет. Хотим, чтобы он привык к тому, как мы играем.

Что будет для него хорошим матчем? Он – атакующий игрок, но мы не требуем от него обязательного гола. Если получится, будет здорово. Если нет, то он просто должен делать свою часть работы в звене, идти в форчек, играть на своих сильных сторонах. Ему не надо быть силовым форвардом четвёртого звена, заменять Колесара. Он более мастеровитый игрок, так что, когда есть шансы в атаке, надо их использовать. А когда их нет – надо хорошо играть в обороне, как и все остальные. В «Хендерсоне» у него получалось. Главное – получить позитивный результат от его игры, каким бы он ни был», — говорил перед игрой главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.

Денисенко вышел в четвёртом звене, провёл на льду восемь с половиной минут (меньше всех в команде), результативными действиями не отметился, закончив матч с одним хитом и двумя минутами штрафа.