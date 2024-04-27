Вместе с Сергеем Фёдоровым ХК ЦСКА покидает весь тренерский штаб

Вместе с Сергеем Фёдоровым тренерский штаб ЦСКА покидают ещё три специалиста: старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов. Действие их контрактов с клубом истекает 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

«ЦСКА благодарит Равиля Амировича, Сергея Ивановича и Игоря Александровича за отличную работу и яркие победы, которые они принесли армейскому клубу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Отметим, что новым главным тренером армейцев станет Илья Воробьёв.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву». Это случилось впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах он уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.