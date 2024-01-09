Малкин разбушевался! Забил важный гол в дерби и вмазал канадцу боксёрским ударом в лицо

«Питтсбург» продолжает биться за место под солнцем, тем более что турнирная ситуация в Столичном дивизионе остаётся непредсказуемой. Это только увеличивает весомость матчей с соперниками по дивизиону, ну а «Филадельфия» для «пингвинов» всегда была как красная тряпка для быка.
Первые два матча с «лётчиками» в этом сезоне «Питтсбург» проиграл, хоть и за пределами основного времени, а сегодня добыл первую победу в дерби – во многом стараниями Евгения Малкина. Россиянин задал тон игре уже на первой минуте, когда «Питтсбург» получил большинство. Он выдал бесподобный пас за спину – через клюшку Трэвиса Санхайма и на гол в пустой угол Рикарду Ракеллю.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Малкин в 18-м сезоне подряд достиг отметки в 20 результативных передач, благодаря чему повторил достижение в НХЛ Сидни Кросби и Анже Копитара. Среди действующих игроков НХЛ, помимо Малкина, только капитан «Питтсбурга» и капитан «Лос-Анджелес Кингз» также в 18 сезонах подряд достигали отметки в 20+ результативных передач.
За таким идеальным началом последовал точный бросок Эрика Карлссона через трафик, и «Питтсбург» повёл 2:0. «Филадельфия» ответила собственным голом в большинстве – отметим российского защитника Егора Замулу, который в последнее время получает море времени в первой спецбригаде и всё больше раскрывает атакующий талант. В этом голе он хладнокровно продвинулся в центр зоны с синей линии, стянул на себя внимание обороняющихся и отдал под бросок Оуэну Типпетту, набрав своё 10-е очко в сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Во втором периоде «Питтсбург» не позволил «Филадельфии» сравнять счёт, справившись с несколькими опасными контратаками, после чего Чад Руведел восстановил преимущество гостей в две шайбы, а в третьем периоде Малкин забил важный гол, который окончательно успокоил «лётчиков» и установил окончательный счёт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Для Малкина эта шайба стала 15-й в сезоне и 486-й за карьеру в лиге, благодаря чему он вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя показатель Брайана Беллоуза (485). Топ-50 замыкает Норм Ульман (490).
«Эти двое – Малкин и Кросби – ведут за собой нашу атаку в каждом матче. Это важно, что звено Джино набрало ход», — сказал после матча защитник Крис Летанг.
«Когда звено Джино играет так хорошо, как сейчас, это даёт нам баланс в игре и позволяет использовать определённые звенья в определённых ситуациях», — сказал после матча главный тренер Майк Салливан.
Но на этом вечер имени Джино не закончился. Вскоре у ворот «Питтсбурга» началась массовая стычка, из которой Летанг вышел с рассечением, а в следующей смене Малкин что-то не поделил со Скоттом Лотоном и двинул канадцу боксёрским ударом в лицо. Разговор на повышенных тонах продолжился по пути к штрафбоксу, куда обоих отправили на две минуты за грубость.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Питтсбург» довёл дело до победы – девятой в последних 13 матчах. У команды 44 очка, и теперь она отстаёт от третьего места в дивизионе всего на два балла, а от зоны плей-офф их отделяют только дополнительные показатели. Малкин же был признан первой звездой встречи.