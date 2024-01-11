«Динамо» прервало серию ЦСКА, Шалунов сотворил шедевр. Итоги дня в КХЛ

11 января в расписании игрового дня КХЛ было четыре матча. Коротко подводим их итоги.

20-летний воспитанник «Металлурга» Александр Смолин дебютировал в КХЛ с победы над «Сочи», отразив 25 из 26 бросков. Лидер КХЛ на протяжении 40 с лишним минут не мог распечатать ворота Михаила Бердина, в то время как южане сумели отличиться ещё в первом периоде – Джереми Бракко, получив передачу от Артемия Кузнецова, переиграл молодого голкипера и завёл шайбу в пустые ворота. Но чуда не случилось, в третьем периоде «Магнитку» прорвало – голы Минулина и Гребёнкина переломили ход встречи, Юров забросил в пустые ворота, а на последних секундах Гребёнкин оформил дубль, реализовав буллит. Для «Сочи», который занимает последнее место в таблице, это поражение стало 15-м подряд.

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«Лада» проиграла пятый матч подряд, но взяла одно очко с «Локомотивом», за счёт чего обошла «Ак Барс» в турнирной таблице. Трой Джозефс открыл счёт в первом периоде, а остальные три шайбы с игры были заброшены в концовке второго периода. Георгий Иванов и Максим Шалунов забили дуплетом, а последний вообще сотворил шедевр, совершив проход сквозь всю пятёрку соперников. Вскоре после этого последовал гол Дмитрия Кугрышева в большинстве, а дополнительное очко ушло «Локомотиву» по итогам буллитов. Ярославцы вторыми в лиге после «Магнитки» набрали 70 очков в текущем сезоне.

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Набравший в последние недели ход ЦСКА ничего не смог противопоставить «Динамо», проиграв ему третий матч за сезон. Бело-голубые контролировали игру большую часть матча и уже к первому перерыву создали себе комфортное преимущество в две шайбы. Отдельно стоит отметить гол Никиты Гусева, который вывел его в единоличные лидеры бомбардирской гонки, и пас Эрика О’Делла, сидя на льду. Во втором периоде отличился Иван Муранов, не забивавший больше месяца – на это армейцы нашли ответ в виде гола Колби Уильямса, но в третьем периоде камбэком даже не пахло. «Динамо» продолжало атаковать, могло забивать ещё (и забило, но шайбу не засчитали из-за помехи вратарю). В концовке Андрей Никонов промахнулся по пустым воротам и в сердцах был готов сломать клюшку, когда в обратной атаке Антон Слепышев возродил интригу в игре. Но всё успокоил Седрик Пакетт, установивший окончательный счёт голом в пустые – бело-голубые одержали четвёртую победу кряду и прервали удачную серию ЦСКА, которая составляла четыре матча.

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«Торпедо» взяло реванш у минского «Динамо» за недавнее поражение в Нижнем Новгороде. В Минске команда Игоря Ларионова показала бешеную реализацию. Первый же бросок в створ – гол, второй – снова гол. При этом шайбы Бобби Линча и Кирилла Кирсанова разделили всего 18 секунд. Большую часть матча нижегородцы оборонялись, но во втором периоде провели ещё одну шайбу и в итоге добились сухой победы на выезде. Иван Кульбаков отразил 34 броска по своим воротам.

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