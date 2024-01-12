«Хет-трик для моего отца». Белорусский нападающий покоряет НХЛ и даже обогнал Макдэвида

Отец Егора Шаранговича не смог посетить один из лучших матчей в карьере своего сына, но всё равно получил от него огромный подарок.

25-летний белорусский нападающий Егор Шарангович пополнил состав «Калгари Флэймз» в прошлое межсезонье в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз». В обратном направлении отправился известный канадский нападающий Тайлер Тоффоли, тогда как сам Шарангович спустя несколько часов после совершения сделки поставил подпись под двухлетним контрактом с «Флэймз» на сумму $ 6,2 млн.

Подписав очень приличное соглашение, Шарангович далеко не сразу вписался в новую команду. После 10 сыгранных матчей на его счету значилось всего 2 (1+1) результативных действия, а после 16 статистика выглядела не сильно лучше – 5 (2+3) очков. Но где-то с середины ноября Егор наконец заиграл в полную силу и начал приносить «огонькам» реальную пользу. В середине декабря он даже вошёл в историю клуба, став всего третьим игроком «Флэймз» с пятиматчевой голевой серией в дебютном сезоне за клуб.

Минувшей же ночью белорусский форвард провёл свой лучший матч в нынешнем сезоне, приняв активное участие в крупной победе над «Аризоной Койотс» (6:2). За два дня до этого Егор оформил второй дубль в текущей регулярке, отправив две шайбы в ворота «Оттавы Сенаторз», но сегодня он сумел проявить себя ещё ярче.

Первый гол в матче Шарангович забил на седьмой минуте первого периода, отличившись при игре в меньшинстве. К тому моменту «Калгари» уже вёл в счёте после гола Микаэля Баклунда, забившего спустя 20 секунд после стартового вбрасывания. Между прочим, для шведского нападающего сегодняшний матч стал знаковым событием. 34-летний форвард вышел на второе место в истории клуба по проведённым встречам, достигнув отметки в 950 игр и превзойдя достижение Марка Джиордано (949). Впрочем, до рекорда Джерома Игинлы (1219) Микаэлю ещё играть и играть.

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Быстрое удаление Назема Кадри подарило «койотам» возможность оперативно восстановить равновесие в счёте, но вместо этого в меньшинстве забил Шарангович. Ещё через 80 секунд отбывший двухминутное удаление Кадри выступил в роли ассистента у защитника Расмуса Андерссона, и счёт на табло стал крупным – 3:0 в пользу гостей. «Аризона» отыграла одну шайбу усилиями Лоусона Круза, но спустя 14 секунд дубль оформил Коулман. Чешский голкипер хозяев Карел Веймелка справился всего с восемью бросками из 12 и был вынужден уступить место на последнем рубеже канадцу Коннору Ингрэму. В этот момент с начала встречи прошло всего 13 минут и 58 секунд.

Во втором периоде Клейтон Келлер вновь сократил отставание «Аризоны» до двух шайб, но вернуться в игру у «Койотс» не получилось. В заключительной двадцатиминутке наступило время Шаранговича. Белорусский форвард сначала забил в равных составах, а потом и при игре в большинстве. Таким образом, Шарангович собрал хет-трик из заброшенных шайб в трёх разных классических форматах игры – в меньшинстве, в равных составах и в большинстве.

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25-летний нападающий оформил первый хет-трик за «Калгари» и второй за карьеру в НХЛ. Впервые три шайбы в одном матче Шарангович забросил 2 апреля 2022 года, когда он ещё выступал за «Нью-Джерси». Почти два года назад он забросил три шайбы в ворота «Флориды» в течение двух периодов в матче регулярного чемпионата. Причём третий гол в игре Шарангович забил, когда команда была в меньшинстве.

В этом же сезоне на счету белоруса стало 30 (17+13) очков в 42 матчах, что уже является повторением прошлогоднего показателя, когда ему потребовалось провести 75 матчей в регулярке, чтобы выбить те же 30 очков. До повторения личного рекорда результативности проводящему четвёртый сезон НХЛ хоккеисту осталось набрать всего 16 баллов. А пока интересный факт – в списке лучших снайперов нынешнего чемпионата Шарангович с 17 заброшенными шайбами сумел обойти Коннора Макдэвида, в активе которого на данный момент только 16 точных бросков. В своей же команде белорус занимает второе место по голам, уступая лишь Коулману (18).

Сегодняшний хет-трик Шарангович посвятил своему папе. «Мои родители были счастливы, когда смотрели игру. Этот хет-трик для моего отца», — сказал счастливый Шарангович после завершения встречи.

Стоит пояснить, что сейчас «Калгари» проводит так называемый «Отцовский тур». Это традиционное мероприятие для всех команд НХЛ, когда в разное время сезона североамериканские клубы приглашают отцов своих игроков на серию матчей в регулярке. Про матерей в США и Канаде тоже никто не забывает, но это отдельное мероприятие. На сегодняшнюю же встречу были приглашены папы хоккеистов «Калгари». Отец Шаранговича не смог приехать на матч, но следил за выступлением ребёнка из дома и наверняка остался доволен подарком от своего сына.