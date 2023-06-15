Джером Игинла вернулся в «Калгари Флэймз»

Легендарный канадский нападающий Джером Игинла получил должность специального советника генерального директора в «Калгари Флэймз». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

«Ещё когда мы играли за «Флэймз», мы с Джеромом всегда говорили, что однажды будем вместе работать в команде НХЛ. Этот день наконец настал, и я вновь рад приветствовать его в Калгари. Джером предложит нашей команде творческий подход и хоккейный ум, смешанные со страстью к игре и желанием выиграть Кубок Стэнли.

«Мы знакомы более 20 лет. Конрой и Игинла были как соперниками, так и партнёрами по команде, но всё это объединяет долгая дружба. Несмотря на то что наши взгляды на игру схожи, мы часто бросали вызов друг другу в системе и стиле игры, всегда подталкивая друг друга к тому, чтобы быть лучше. Я надеюсь, что наша команда выиграет от его карьерного опыта и любви к хоккею», — приводит слова генерального директора Крэйга Конроя пресс-служба «Калгари» на официальном сайте.