Джером Игинла вернулся в «Калгари Флэймз»

Легендарный канадский нападающий Джером Игинла получил должность специального советника генерального директора в «Калгари Флэймз». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
«Ещё когда мы играли за «Флэймз», мы с Джеромом всегда говорили, что однажды будем вместе работать в команде НХЛ. Этот день наконец настал, и я вновь рад приветствовать его в Калгари. Джером предложит нашей команде творческий подход и хоккейный ум, смешанные со страстью к игре и желанием выиграть Кубок Стэнли.
«Мы знакомы более 20 лет. Конрой и Игинла были как соперниками, так и партнёрами по команде, но всё это объединяет долгая дружба. Несмотря на то что наши взгляды на игру схожи, мы часто бросали вызов друг другу в системе и стиле игры, всегда подталкивая друг друга к тому, чтобы быть лучше. Я надеюсь, что наша команда выиграет от его карьерного опыта и любви к хоккею», — приводит слова генерального директора Крэйга Конроя пресс-служба «Калгари» на официальном сайте.
- 15 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
23:01
-
22:50
-
22:25
-
21:46
-
21:25
-
20:37
-
19:54
-
19:50
-
19:25
-
18:55
-
18:40
-
18:26
-
17:50
-
17:25
-
16:44
-
16:23
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:08
-
14:40
-
14:15
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
12:40
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
11:10
-
10:50