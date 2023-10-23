Снайперский выстрел Егора Шаранговича не помог «Калгари» в игре с «Детройтом», в которой солировал лучший снайпер и бомбардир сезона.

Удивительный гол белоруса в НХЛ! Вратарь даже не понял, что произошло

Легендарный клуб «Детройт Ред Уингз» классно начал новый сезон НХЛ. «Красные крылья» проиграли самый первый матч в Нью-Джерси, но затем чуть ли не катком прошлись по «Тампе», «Коламбусу», «Питтсбургу» и «Оттаве». Жаль только, что к промежуточному успеху «Детройта» не имеет отношения российский форвард Клим Костин. Да, он уже провёл одну яркую драку, но у него пока нет очков, как и постоянного места в составе.

Вот и на матч с «Калгари» Костин, переходивший в «Детройт» за новым вызовом и отказавшийся из-за этого от верного варианта в КХЛ, остался в запасе, а «Ред Уингз» без Клима одержали очередную уверенную победу.

Главным героем матча стал форвард Алекс Дебринкэт, оформивший хет-трик и добавивший к трём голам результативную передачу. Американец, буквально сбежавший в межсезонье из «Оттавы», показал себя великолепным финишёром атак, а на его счету стало уже восемь шайб в нынешнем сезоне. Прямо сейчас Дебринкэт – лучший снайпер и бомбардир регулярки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Калгари» в этой игре лишь обозначал попытки погони за хозяевами льда. Во втором периоде «огоньки» сумели забросить две шайбы, одна из них на счету белорусского форварда Егора Шаранговича. И первый гол нападающего за новый клуб вышел удивительным: он на скорости зашёл в зону и резко бросил из-под защитника, попав точно в девятку! Голкипер «Детройта» Джеймс Раймер не только не смог среагировать, но и вообще как будто не понял, что произошло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Красивая шайба, но, разумеется, «Калгари» она никак не помогла. «Флэймз» потерпели четвёртое поражение в шести встречах на старте сезона.