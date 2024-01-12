Скандал в КХЛ! Судья обматерил тренера «Авангарда», лига уже извинилась

Сегодня в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, которая стала для них четвёртой подряд.

Счёт в матче был открыт нападающим «Амура» Егором Коршковым в первом периоде матча. Уже через несколько минут словацкий нападающий омичей Томаш Юрчо забросил свою дебютную шайбу за новую команду, восстановив паритет в счёте. Во втором периоде Рид Буше вывел «Авангард» вперёд, реализовав численное преимущество на льду. В заключительном игровом отрезке 21-летний форвард гостей Никита Холодилин умело реализовал ошибку на выходе вратаря «Амура» Игоря Бобкова. За минуту до конца основного времени хозяевам усилиями Артура Гиздатуллина удалось реализовать удаление игрока «Авангарда» и сократить отставание до одной шайбы. Однако больше голов в этой игре зрители не увидели.

«Амур» — «Авангард» — 2:3 Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Увы, не обошлось без инцидентов. 41-летний российский арбитр Денис Наумов, обслуживавший в паре с Евгением Ромасько встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3), грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

«Рот свой закрой, блин (в оригинале используется нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»)», — крикнул Наумов в адрес Кравца после того, как тренер попытался задать интересующий его вопрос.

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Отметим, что в качестве линейного арбитра Наумов дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, а в качестве главного судьи – в сезоне-2011/2012. Всего на его счету 708 отработанных встреч в качестве главного судьи, а ещё 49 – в качестве линейного.

Интересно, что ранее (в начале 2000-х) Наумов выступал в качестве игрока за хоккейный клуб «Спартак» из Санкт-Петербурга, а в тренерском штабе там работал Михаил Кравец. Затем Денис приступил к судейской деятельности.

«У меня нет лишних 300 тысяч [рублей]. Это всё на совести судей. К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде, я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, видимо, не дал ему играть. Он по-прежнему, может быть, обижен на меня», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Сразу заметим, что «Авангард» не стал комментировать ситуацию дополнительно. Обсуждение работы арбитров в лиге запрещено, за это полагается наказание в виде штрафа.

От себя скажем, что вести себя так, как повёл один из главных арбитров встречи Денис Наумов, непозволительно. Это в целом некрасиво: слова попали в федеральный эфир, а Михаил Кравец намного старше Дениса, общаться в таком тоне с людьми (тем более старшими) однозначно нельзя. Будем надеяться, что Денис сделает выводы.

КХЛ, в свою очередь, отреагировала моментально и очень правильно, за что ей можно только поаплодировать.

«Континентальная хоккейная лига в лице Департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.