Панарин — великий! Продолжил штамповать очки и повторил свой же рекорд для «Рейнджерс»

Артемий стал вторым россиянином с 60-ю результативными действиями в сезоне и дал старт победе «синерубашечников» в игре с «Сиэтлом».

«Рейнджерс» после серии из четырёх неудачных матчей в прошлой игре смогли вернуться на победную тропу, в тяжёлой борьбе оказавшись сильнее «Вашингтона». В той встрече своё имя в историю «синерубашечников» в очередной раз вписал российский форвард Артемий Панарин. Хлебушек забросил шайбу уже на 48-й секунде встречи, набрав 400-е очко в составе команды с Бродвея. Быстрее него в истории «копов» этого не делал никто — Панарин достиг юбилейной отметки всего за 310 матчей, побив рекорд легендарного Марка Мессье.

Но рекордов много не бывает. Возможно, так и подумал Артемий, который записал на свой счёт ещё одно уникальное достижение уже в середине первого периода встречи с «Сиэтлом». «Кракен» приехали в Нью-Йорк не в лучшем настроении — пару дней назад «Питтсбург» прервал их рекордную победную серию, которая составляла девять матчей, да ещё и сделал это всухую. Команда из штата Вашингтон хотела бы реабилитироваться за первое поражение в 2024 году, на Панарин и его одноклубники не оставили гостям с северо-запада США абсолютно никаких шансов.

«Первый раз прощается», — решили «Рейнджерс», не реализовав первое удаление «Сиэтла» в матче. А вот второй штраф соперника они уже не простили. Панарин в этом эпизоде сделал всё, чтобы максимально облегчить жизнь Винсенту Трочеку — россиянин, получив шайбу у своей синей линии, ворвался в зону атаки, стянул на себя внимание игроков «Кракен» и выдал шикарную поперечную передачу на забытого всеми американского центрфорварда. Выстроившаяся в линию тройка гостей даже не успела понять, как Трочек оказался у них за спинами, а тот уже распечатал ворота Криса Дриджера.

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Для Панарина эта голевая передача стала 60-м результативным действием в сезоне — он стал вторым россиянином после Никиты Кучерова, добравшимся до этой отметки. Сделал он это за 43 игры — никто в истории «Рейнджерс» не достигал этой цифры быстрее, а за такой же срок это удалось повторить лишь… Артемию Панарину в сезоне-2019/2020! В очередной раз 32-летний нападающий проявил себя в роли первопроходца в книге рекордов «синерубашечников». И если после предыдущей игры мы писали, что Панарин побил великий рекорд, то теперь впору говорить, насколько велик сам Артемий — в Нью-Йорке он уже повторяет свои же достижения, штампуя очки с невиданной для «рейнджеров» скоростью.

«Сиэтл» довольно быстро отыгрался — Джордан Эберле не простил «Рейнджерс» даже за первый раз, реализовав удаление Баркли Гудроу. В этом эпизоде также поучаствовал Трочек, который слегка заигрался в меньшинстве и позволил «кракенам» соорудить быструю контратаку. Бросок Эберле стал завершением красивой комбинации — Бьёркстранд и Макканн расчертили всё как надо.

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Правда, уже в следующей смене «рейнджеры» вновь вышли вперёд. Крайдер и Зибанеджад тоже постарались сделать всё красиво. Получилось не так, как они задумывали, но хозяева всё-таки преуспели — шайбу едва не перехватил защитник «Сиэтла», но она отскочила к Эрику Густафссону, который успел обработать её и нанести прицельный бросок. Дриджер под влиянием всё того же Крайдера начало полёта шайбы, кажется, не увидел. Как следствие — 2:1.

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Второй период получился противоречивым — «Кракен» перебросали соперника, но со всеми 16 попытками справился Игорь Шестёркин. А вот его визави пропустил ещё дважды. Первым своё слово сказал ветеран «Рейнджерс» Блейк Уилер — 37-летний форвард принял участие в затяжной позиционной атаке своей команды, а потом сам же и завершил её, подправив шайбу после наброса от Джонни Бродзински.

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А под занавес двадцатиминутки Крайдер с Зибанеджадом всё-таки разыграли неплохую атаку, подключив ещё и Каапо Какко. Финский форвард, для которого нынешний сезон складывается непросто, во втором матче после возвращения — Какко был вне игры из-за травмы, полученной в игре с «Баффало» почти два месяца назад — в касание забросил третью шайбу в этой регулярке, сделав это впервые с ноября.

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Удержать победное преимущество в заключительной трети было для «Рейнджерс» делом техники. «Кракен», хоть и смогли отыграть одну шайбу в большинстве, продемонстрировав сегодня 100-процентную реализацию лишнего, сделали это слишком поздно, а потом ещё и получили шайбу в пустые ворота от оформившего дубль Уилера.

5:2 — «рейнджеры» одержали уверенную победу и вернулись на вторую строчку Востока, а вот «Сиэтл» потерпел второе поражение подряд и слегка осложнил себе задачу попасть в кубковую восьмёрку.