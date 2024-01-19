Но «Сент-Луис» уничтожил не Ови, а бывший «музыкант» Оши, оформивший хет-трик.

Овечкин — в деле! Продлил лучшую серию в сезоне, помогая «Вашингтону» биться за плей-офф

«Вашингтон» ведёт упорную борьбу за попадание в зону плей-офф на Востоке, в последних трёх матчах «столичным» приходилось обходиться без получившего небольшую травму Александра Овечкина, но к домашней игре с «Сент-Луисом» капитан вернулся в строй. И продлил результативную серию до семи матчей! В начале третьего периода Ови щёлкнул в касание из своего «офиса», Биннингтон отбил шайбу, но на добивании первым оказался Строум.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Передача стала 683-й для Овечкина за карьеру, по этому показателю он вышел на 65-е место в истории НХЛ, которое теперь Александр делит с звездой «Бостона» и «Рейнджерс» 70-80-х Брэдом Парком.

Эта шайба стала четвёртой для «Кэпиталз» в матче и окончательно успокоила гостей. Главным же героем «столичных» сегодня стал другой опытный нападающий Ти Джей Оши, которого прорвало в голевом плане после недавнего возвращения из лазарета. Американец забил в обоих сдвоенных матчах с «Рейнджерс», а сейчас оформил хет-трик «Сент-Луису» — команде, в которой провёл семь лет на старте карьеры в НХЛ.

Оши открыл счёт в середине первого периода, играючи обдурив Парэйко перед броском.

Во втором периоде Ти Джей замкнул изящную комбинацию в большинстве, а третий гол забил за 20 секунд до конца основного времени, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» уверенно выиграл со счётом 5:2, одержав третью победу в последних четырёх матчах. На какое-то время «Кэпиталз» вернулись в зону плей-офф, но «Тампа» сегодня тоже выиграла и пока потеснила «столичных» за пределы кубковой восьмёрки.

Однако вся борьба здесь ещё впереди.