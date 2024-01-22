Невероятное поражение СКА в овертайме и трагедия «Сибири». Итоги дня в КХЛ

22 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим их итоги.

Очень долго в Астане не забивали клюшками: шайбы Степана Хрипунова и Понтуса Оберга стали результатами рикошетов на фоне унылой игры, где практически не было моментов. Матч оживился только в третьем периоде, где команды забили трижды за четыре минуты: «Барыс» пропустил от гражданина Казахстана Кёртиса Валка и дал забить очень красивый гол Анатолию Голышеву. Хозяева могли перевести матч в овертайм, однако Оберг не смог попасть в пустой угол при игре вшестером.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Сибири» терять было нечего, и в челябинском матче тренеры даже рискнули выпустить в первом звене 18-летнего Владимира Михалёва. Большую часть первого периода гости имели заметное преимущество, однако получили две шайбы за 15 секунд: гол Антона Бурдасова, забитый с нулевого угла, мог и отправить «Сибирь» в нокаут. Максимум, что могла сделать «Сибирь» — сократить расстояние до одной шайбы благодаря уроженцу Коркино Георгию Белоусову. Отличный бросок Виталия Кравцова все вопросы по игре снял.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Шансы «Сочи» на плей-офф остались чисто эфемерными, однако игрокам ещё надо гарантировать себе место в лиге на новый год — и весь матч в Тольятти хозяева догоняли «леопардов», которые вели в счёте большую часть матча. «Лада» отыгралась с 0:1 и 1:3 и в целом больше атаковала, а в овертайме не смогла использовать удаление. В серии буллитов команды реализовали пять попыток из 10, но «Сочи» на одну больше: победным стал бросок Даниила Сероуха.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи СКА и минского «Динамо» после огненной весенней серии плей-офф воспринимаются иначе, и команда Дмитрия Квартальнова большую часть матча успешно сдерживала атаку СКА, которая мощно разогналась. Минчане не смогли реализовать «5 на 3», однако вскоре отличились в разрезающей контратаке. СКА смог забить только в большинстве, полученном за выброс шайбы. В овертайме «Динамо» праздновало победу дважды: первый гол Сэма Энэса отменили из-за офсайда, однако второй, забитый за секунду до сирены, был абсолютно легален.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Игры 23 января