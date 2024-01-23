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«Аризона» — «Питтсбург» — 5:2, обзор матча, Малкин забил в свои ворота, а «Питтсбург» уступил «Аризоне», видео

Чудовищная оплошность Малкина! Забил в свои ворота, лишив «Питтсбург» надежды
Максим Макаров
Малкин забил в свои ворота
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«Пингвины» вновь провалили третий период и проиграли «Аризоне».

«Питтсбург» завершает своё мини-турне по Западу и сегодня пожаловал в Темпе, где сразился с «Аризоной», которая, как и «Пингвинз», бьётся за попадание в плей-офф.

Хозяева активно начали первый период и уже на третьей минуте были вознаграждены за это: Логан Кули сделал шикарную передачу одной рукой наотмашь в сторону Джейсона Цукера, которого защита «Питтсбурга» оставила в одиночестве, и тот переиграл Тристана Джерри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее гости перехватили инициативу, периодически создавая моменты у ворот «Аризоны», но сравнять счёт до перерыва не удалось.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Цукер (Кули, Браун) – 02:23     1:1 Эллер (Жозеф) – 24:50     2:1 Вялимяки (Келлер, Маччелли) – 31:04     2:2 Кросби (Карлссон, Малкин) – 36:30     3:2 Керфут (Цукер) – 38:01     4:2 Круз – 44:10 (pp)     5:2 Бьюгстад (О'Брайен, Макбэйн) – 47:04    

Однако на исходе пятой минуты второго периода им это всё-таки удалось: Ларс Эллер бросил из левого круга вбрасывания, и шайба просочилась сквозь амуницию Ингрэма. В середине периода Клейтон Келлер совершил круг почёта по зоне гостей, выдав прекрасную разрезающую передачу на Юусо Вялимаки, а тот отлично бросил с ползоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Далее «Пингвинз» получили большинство под занавес периода, но реализовать его не получилось, однако удалось это сделать через секунду после выхода пятого полевого: Сидни Кросби филигранно подставил клюшку, отправив шайбу под перекладину. Поучаствовал в голевой атаке и Евгений Малкин, отметившийся голевой передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но удержать ничейный счёт до перерыва гостям не удалось по причине настырности Александра Керфута, который в конце периода «доел» момент на пятаке гостей.

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Третий период же ознаменовался кошмаром, виновником которого стал Евгений Малкин: Крис Летанг скинул шайбу назад Малкину, тот небрежно её обработал, после чего она тихонько покатилась в ворота, оставленные Тристаном Джерри. Наверное, самый лёгкий гол в карьере Лоусона Круза, на которого и была записана шайба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» пошёл ва-банк, совсем позабыв об обороне, но у гостей всё сыпалось из рук. Одной из многочисленных потерь воспользовался Ник Бьюгстад, который и поставил точку в этом матче.

«Пингвинз» во втором матче подряд проваливают третий период, потерпев второе поражение кряду, а «Аризона» на расстоянии вытянутой руки приближается к восьмёрке на Западе.

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