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Маккиннон проводит 6-й сезон с 50+ ассистами. Больше только у Малкина и ещё 4 хоккеистов

Маккиннон проводит 6-й сезон с 50+ ассистами. Больше только у Малкина и ещё 4 хоккеистов
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В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш». После второго периода гости ведут – 5:2.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 28-летний канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, отметившийся дублем и результативной передачей, покорил отметку в 50 голевых передач в текущем сезоне. Он стал лишь пятым действующим игроком лиги, который проводит свой шестой сезон с таким показателем ассистов. Больше таких сезонов только у Евгения Малкина (7), Коннора Макдэвида (7), Патрика Кейна (8), Никласа Бекстрёма (9) и Сидни Кросби (10).

Всего в нынешнем сезоне Маккиннон проводит свой 47-й матч, в которых он набрал 76 (26+50) очков при показателе полезности «+10».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 О'Коннор (Колтон, Малински) – 09:58     0:2 Рантанен (Маккиннон, Колтон) – 18:36     0:3 Маккиннон (Вуд, Мэнсон) – 20:43     1:3 Фараби (Фрост, Аткинсон) – 21:49     1:4 О'Коннор (Вуд, Колтон) – 28:14     2:4 Конечны (Типпетт, Пилинг) – 32:23     2:5 Маккиннон (Мэнсон, Кивиранта) – 37:05     3:5 Фёрстер (Фрост, Аткинсон) – 45:26     4:5 Аткинсон (Ристолайнен, Кейтс) – 48:11    
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