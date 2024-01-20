Маккиннон проводит 6-й сезон с 50+ ассистами. Больше только у Малкина и ещё 4 хоккеистов

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш». После второго периода гости ведут – 5:2.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, 28-летний канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, отметившийся дублем и результативной передачей, покорил отметку в 50 голевых передач в текущем сезоне. Он стал лишь пятым действующим игроком лиги, который проводит свой шестой сезон с таким показателем ассистов. Больше таких сезонов только у Евгения Малкина (7), Коннора Макдэвида (7), Патрика Кейна (8), Никласа Бекстрёма (9) и Сидни Кросби (10).
Всего в нынешнем сезоне Маккиннон проводит свой 47-й матч, в которых он набрал 76 (26+50) очков при показателе полезности «+10».
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