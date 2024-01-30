Новосибирск всё дальше от плей-офф, Нижнекамск — всё ближе.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Двойная катастрофа «Сибири» и победный шедевр от защитника «Нефтехимика». Итоги дня в КХЛ

30 января регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр.

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов с передачи Алексея Марченко. Через несколько минут Семён Кошелев удвоил преимущество гостей, после чего в воротах «Сибири» появился голкипер Антон Худобин.

Казанцы забросили третью шайбу под занавес второго периода — в большинстве отличился Александр Радулов. На старте третьего игрового отрезка ещё одну шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. Вратарь казанцев Амир Мифтахов записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и отставала от зоны плей-офф на четыре очка, но после завершения вечерней встречи положение новосибирской команды в разы усложнилось, так как её главный конкурент «Нефтехимик» в овертайме добыл эффектную победу над «Ладой».

На шестой минуте матча счёт открыл форвард «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. «Лада» смогла ответить двумя заброшенными шайбами в первом периоде — отличились Андрей Алтыбармакян и Донат Стальнов. Нижнекамцы сравняли счёт во втором периоде, когда двойной малый штраф реализовал Андрей Белозёров.

Опытнейший капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв вывел хозяев вперёд в середине третьего периода. «Лада» сумела сравнять счёт за пять минут до конца третьего периода. Победу «Нефтехимику» в овертайме принёс великолепный проход Никиты Хлыстова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги

Матчи 31 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2024, среда. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2