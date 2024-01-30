Гендиректор «Сибири» устроил разнос в раздевалке после поражения от «Ак Барса»
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Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Василевич, после проигранного «Сибирью» матча с «Ак Барсом» (0:4) генеральный директор клуба Кирилл Фастовский разговаривал в раздевалке на повышенных тонах и устроил разнос команде.
Это поражение стало третьим подряд для новосибирцев, за эти матчи они забросили всего одну шайбу и пока находятся на 10 строчке Восточной конференции.
«Сибирь» отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. До окончания регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирскому клубу осталось провести 10 матчей. В следующем матче новосибирская «Сибирь» примет на своей площадке хабаровский «Амур». Встреча пройдёт в Новосибирске 2 февраля и начнётся в 15:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Марченко) – 04:45 (5x5) 0:2 Кошелев (Галиев) – 10:54 (5x4) 0:3 А. Радулов (Миллер, Галимов) – 36:43 (5x4) 0:4 Кагарлицкий – 41:45 (5x5)
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