Даже суровые челябинцы идут к психологам. В КХЛ тоже нужна программа помощи хоккеистам

В этом сезоне НХЛ горячей темой стала программа помощи игрокам, на прохождение которой отправились сразу несколько звёзд лиги. В их числе и двое российских хоккеистов: Валерий Ничушкин и Евгений Кузнецов. Первый проходит её уже около месяца, а второй отправился аккурат после Матча звёзд. Именно по этой причине буря обсуждений вспыхнула и в России, и обсуждений, надо сказать, самых разнообразных.

А в чём же заключается суть этой программы? Программа помощи игрокам НХЛ — это программа, которая помогает игрокам и их семьям решать проблемы психического здоровья, злоупотребления психоактивными веществами и другие проблемы. При прохождении программы хоккеист отлучается от команды на неопределённый срок с целью решения своих проблем. При этом сохраняется полная заработная плата.

По причине широкого обсуждения в СМИ теоретического введения данного института в структуру лиги хочется поразмышлять о том, возможно ли это? И если да, то прижилось ли бы это у нас?

Ведь наверняка многие помнят загулы Михаила Анисина, которые стали первопричиной игрового спада, а также зависимость от азартных игр Даниила Апалькова. Позже Даниил признавался: «Думал, что всё всегда будет хорошо. Я же в хоккее, контракт есть и дальше будет. Но всё начало рушиться. И это закономерно. Когда ты не решаешь проблемы и твоей единственной ценностью в жизни стала возможность поиграть, то всё будет разрушено. Ценность семьи, дружбы, любимого дела теряется. Сколько сил я вложил в построение карьеры в спорте, и всё улетучилось. Я обманывал самых близких мне людей. Мне до сих пор не по себе от тех поступков. Сейчас я потихоньку восстанавливаю ущерб».

Даниил Апальков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

А ведь это капля в море, и игроков с проблемами в разы больше. Кто знает, возможно, их удалось бы решить, если бы существовал орган внутри лиги, который протянул бы руку помощи.

Уже сейчас можно увидеть, как некоторые эксперты и обыватели сомневаются в целесообразности подобного института на территории КХЛ. Давайте разберём, какие вероятные сложности могут возникнуть. Те, о которых уже говорят, и те, о которых мы, скорее всего, услышим чуть позже.

Первое – это менталитет. Как в стране в целом, так и индивидуально у каждого человека. То есть игрок, которому действительно потребуется помощь, не воспользуется ей по причинам репутации или неверия. Но данные рассуждения сравнимы с западной «клюквой» о медведях и балалайке. Согласно данным ВЦИОМ, число обращений за психологической помощью выросло в два раза с 2009 года, если смотреть на 2022 год. А согласно данным ВСК в 2023-м, оно выросло ещё в полтора раза. Думаю, тенденция налицо.

Продолжая рассуждение о менталитете, хочется привести пример тех же Ничушкина и Кузнецова – простых парней, выросших на улицах Челябинска. Помешало ли это до мозга костей русским ребятам обратиться за помощью? При условии, что их реабилитация пройдёт успешно, данные кейсы нужно определённо использовать в пользу образования данной программы.

Валерий Ничушкин Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Второе – это отсутствие специалистов. Частично это исходит от того же неверия. Ведь какое мнение преимущественно бытует в обществе? Что все эти психологи и психотерапевты – вымогатели и мошенники. Мнение вполне объяснимо по причине того, что при повышении спроса на обращение к данным специалистам повысилась концентрация псевдоспециалистов, которые не помогают, а больше вредят. Но ведь КХЛ – большая организация, которая способна набрать дипломированных специалистов самого разного профиля, и вероятность возникновения подобных проблем будет стремиться к нулю.

Третье – это вероятность халтуры. Берём систему, которая установлена в НХЛ, гласящую о том, что зарплата игрока, проходящего программу помощи, остаётся той же. И здесь начинают множиться рассуждения из разряда «сменки реже – деньги те же». Но есть большие сомнения в том, что у кого-то это получится провернуть просто так. Потому что специалист в данном направлении раскроет обманщика за один-два приёма, после чего репутация игрока будет разрушена. Поэтому никто так дёшево не продаст своё дело жизни.

Вывод, думаю, уже в целом понятен. Ведь даже если взять слова некоторых лиц, причастных к хоккею, о том, что «мы – большая хоккейная семья», из них можно вывести один простой, но очень важный вопрос: что делают в благополучной семье, когда у кого-то случаются трудности? Помогают выкарабкаться.

Окончательный же вывод состоит в том, что эта инициатива пойдёт на пользу как отдельным игрокам, столкнувшимся с трудностями, так и репутации лиги. Поэтому вопросы о том, приживётся ли это у нас, упираются только в желание с параллельным закрытием глаз на предрассудки.