Артюхин — о программе помощи игрокам: у нас это не зайдёт, другой менталитет

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин заявил, что не видит смысла в организации программы помощи игрокам в Континентальной хоккейной лиге.

«Не уверен, что нам в России нужна такая программа. У нас другой менталитет. Если информация о том, что у игрока проблемы, попадает на публику, после этого его мало кто из клубов возьмёт. Команды не захотят связываться, если хоккеист проходит реабилитацию. За океаном по-другому к этому относятся и понимают, что у человека могут быть срывы, падения, что он может пройти программу и у него всё наладится. У нас это не зайдёт сто процентов», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, ранее в Программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем, обратились российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.