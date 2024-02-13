«Должно быть творчество, мы не растим роботов». «Созвездие» — новая сила в детском хоккее?

Сенсации в детском хоккее – вещь очень редкая. На этом уровне, как правило, существует чёткая градация по силе команд, и это регулярно подтверждается на различных турнирах. Поэтому каждый случай, когда фиксируется не тот результат, который все ждали, становится поводом для особого разговора.

В конце января внимание на себя обратила команда ребят 2013 года рождения московской школы «Созвездие». На Кубке Юрия Ляпкина в Балашихе юные хоккеисты сумели выйти в финал турнира, обыграв в полуфинале (а также на групповом этапе) «Витязь» – команду из элитной группы А Федерации хоккея Москвы. В решающем матче парни из «Созвездия» уступили «Спартаку», но это как раз тот случай, когда серебро ценится не меньше золота.

Хоккеисты команды «Созвездие»-2013 во время матча Фото: «Чемпионат»

«Начали работу мы буквально пару лет назад в группе «В», третьей по силе группе по московскому региону, – рассказывает один из тренеров «Созвездия»-2013 Иван Ляскевич. – 2013 год вёл тренер Александр Тулынин, которого я знаю ещё по собственному хоккейному прошлому. Я со своими ребятами – 12 детишек из школы «Морских львов», которых веду с семилетнего возраста – присоединился к ним, и получилась команда. В прошлом сезоне в переходном турнире мы обыграли «Метеор» из Бутова, вышли в группу «Б», где и играем сейчас, причём идём в тройке лидеров».

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Ляскевич подчёркивает, что разница в уровне между группами – весомая, а если брать «А» и «Б», то приходится говорить о целой пропасти даже в соревнованиях 10-летних ребятишек. Так за счёт чего же «Созвездию» удалось переиграть «Витязь», да ещё и два раза?

«Парни были реально заряжены, оба матча вытащили на характере. Да, уже в таком возрасте этот характер, это сумасшедшее желание проявляются. Кроме того, мы не стали подстраиваться под вязкий хоккей, сами задали хороший темп, были быстрее и поэтому сумели выиграть», — отмечает Ляскевич.

Тренеры Иван Ляскевич и Александр Тулынин в работе Фото: «Чемпионат»

В «Созвездии»-2013 не собираются довольствоваться выходом в финал одного турнира, планы у команды амбициозные. Сейчас ребята идут на третьем месте в группе «Б», лишь немного уступая «Авангарду» и «Красной Машине Юниор», и бьются за право попадания в переходный турнир, чтобы пробовать попасть в группу «А». «Для роста ребятишкам нужно как можно раньше попасть в элитную группу, желательно до 12 лет, чтобы в дальнейшем конкурировать именно с сильнейшими сверстниками», — объясняет Ляскевич.

Стоит заметить, что текущих очень неплохих результатов юные хоккеисты «Созвездия» добиваются, не имея каких-то роскошных условий. Объёма льда не хватает, кроме того, дети приезжают на тренировки после учёбы в школах в разных концах города. Впрочем, уже есть договорённость о создании спортивного класса. «Мы решили сделать так, чтобы дети с утра катались, затем шли в школу, а после школы – ещё одна тренировка. Чтобы попасть в группу «А», как раз нужны достойный объём тренировочного процесса и оптимальные условия для детей», — говорит Ляскевич.

Школа «Созвездие» в московском регионе вынуждена выдерживать гигантскую конкуренцию, особенно с теми школами, у которых есть выход на вертикаль МХЛ-ВХЛ-КХЛ. Но у «Созвездия» есть свои козыри – энтузиазм тренеров и человеческий подход. «У нас реально хороший коллектив — и среди родителей, и среди детей – объясняет Ляскевич. — Мы идём на контакт с родителями, не ограждаемся от них, разговариваем, всё обсуждаем, всё по-честному у нас. Когда приходится отчислять, то мы не просто детей выгоняем, а приглашаем родителей и объясняем. Такой подход, и даже случается, что клуб из группы «А» хочет забрать нескольких ребят, но родители не хотят уходить от нас. Так и работаем».

Раздевалка команды «Созвездие»-2013 Фото: «Чемпионат»

Набор будущих хоккеистов в «Созвездие» начинается с детских садов, где тренеры школы устраивают всем желающим заниматься хоккеем ребятишкам небольшие тесты прямо на местах, а затем отличившихся приглашают на тренировки.

«На текущем этапе в нашей команде есть ребята, которые выделяются – Семён Пенкин, Кирилл Сердюк… Но это сейчас! Надо смотреть, что в 14 лет будет с ребятами. Нередко те, кто был наверху, могут оказаться внизу — и наоборот. Тут как звёзды сойдутся, кому как повезёт. Да, 14 лет – это некая отсечка для оценки уровня, в этом возрасте становится понятно, кто пойдёт дальше, а кто – нет, — рассказывает Ляскевич. – По достижении 14 лет самых талантливых приходится отдавать в школы с вертикалью. Мы стараемся отправить ребят тем своим коллегам, которых хорошо знаем, и это необязательно должна быть Москва. При этом у детей есть полная свобода выбора».

Подкупает в «Созвездии» и то, что в профессию молодые тренеры вкладывают душу. «Кто из ребят станет профессионалом — неизвестно, а вот воспитать их всех хорошими людьми — наша прямая обязанность», — говорит Тулынин, и чувствуется, что в эти слова он вкладывает особый смысл и значимость.

Юные хоккеисты «Созвездия»-2013 празднуют гол Фото: «Чемпионат»

«Я сам играл в «Созвездии», выпускался в ЦСКА, затем несколько лет провёл в одной из юниорских североамериканских лиг, — рассказывает Ляскевич. – Вернувшись домой, решил перейти на тренерскую должность. Скажу честно: это сложная и не самая благодарная профессия. А детский тренер – это самая черновая работа, ведь приходится учить малышей. Но мне захотелось этим заниматься, и сейчас я кайфую от этого! Тут творчество каждый день, саморазвитие. Можно постоянно новое узнавать хоть из общения с коллегами, хоть из книг и интернета – было бы желание.

В своей голове я пытаюсь совместить североамериканский и российский подходы к тренировочному процессу, найти баланс. Главное – добиться того, чтобы ребёнок выполнял поставленные задачи. При этом 10-летних ребятишек нельзя ставить в какие-то рамки, создавать ограничения. Они должны разносторонне развиваться, учиться обыгрывать, у них должно быть творчество. Понятно, что есть какие-то азы, самые банальные, а так мы ни в чём не ограничиваем, чтобы не растить роботов. Почему Малкин заиграл? Да потому, что его ни в чём не ограничивали в детстве, он делал так, как считал нужным. Так же и мы — даём ребятам свободу, чтобы они учились играть, получали удовольствие, тогда они будут расти».

Командой 2013 года рождения в «Созвездии» Ляскевич управляет вместе с давним товарищем Александром Тулыниным. Иван признаётся, что они всегда всё делают совместно, все решения принимают сообща, разделяя только во время игр и тренировок работу с нападающими и защитниками. «На таких возрастах должно быть два тренера. Один что-то увидел, другой – не увидел. И надо что-то быстро объяснить, разобрать. Мы все решения вместе принимаем, всё обсуждаем постоянно, после тренировок на телефоне висим», — объясняет Ляскевич.

«Нет сомнений, что с такими тренерами, с таким подходом у юных хоккеистов «Созвездия» большое будущее. Впереди штурм группы «А», борьба за новые кубки и высоты и, возможно, пополнение пантеона известных воспитанников школы, среди которых Илья Любушкин, Александр Георгиев и Александр Самонов.

Но не только у юных хоккеистов есть амбиции. «В ближайшее время буду дальше работать в «Созвездии», развивать своих мальчишек. При этом, конечно, есть желание когда-нибудь поработать в топовых командах группы «А», а дальше – МХЛ, ВХЛ. После прохождения чернового этапа можно пробовать свои силы и на другой ступени. Если повезёт, то когда-то приду к работе в КХЛ. Почему бы и нет? Не скрою, есть такие мечты», — делится планами Иван Ляскевич.

Что ж, пусть у молодого специалиста всё получится. А его команда добьётся поставленных целей и выведет «Созвездие» на принципиально новый соревновательный уровень.