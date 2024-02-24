«Твой парень всех разделал». Украинский тренер сделал из Мэттьюса суперзвезду НХЛ

Остон Мэттьюс с крейсерской скоростью несётся к историческому для НХЛ XXI века сезону: если не случится травмы или таких частых для этого сезона проблем вне льда, то форвард «Торонто» пробьёт отметку в 70 голов. При сохранении текущего графика (что вряд ли получится), за полный сезон американец пробьёт 77 шайб — все софиты направлены на него, тем более он играет в самом обсуждаемом клубе НХЛ.

Остон родился в нехоккейной Калифорнии, потом переехал ещё в более нехоккейную Аризону, а в его детской биографии есть крайне необычная строчка — игра за харьковскую «Дружбу» на международном детском турнире. Мэттьюс был единственным из этой команды, кто заиграл на серьёзном уровне, причём заиграл невероятно. Но как же ещё безусый на тот момент Мэттьюс примерил джерси «Дружбы»?

Всё началось с того, что перед развалом Советского Союза киевский тренер Борис Дороженко решил уехать в Мексику. «Несмотря на то что мексиканский хоккей был экзотикой, мне казалось, что здесь больше перспектив. Мне было интересно сделать игроков в совершенно нехоккейной стране. Изначально я собирался ехать только на несколько лет и поправить финансовое положение», — говорил Дороженко в интервью Allhockey в 2021-м. После того как мексиканские ребята хорошо показали себя на фоне команды из Аризоны, Дороженко предложили перебраться севернее — среди тех, кто настаивал на этом, были родители Мэттьюса, с которыми тренер успел познакомиться на турнире.

«Папа Остона мне позвонил и спросил: «Ну что, ты готов переезжать?». Я ответил: «Мне надо подумать месяц». Но он перезвонил через две недели: «Давай быстрее. Дети тебя очень ждут». И я решил, что поеду на два-три года и вернусь, если что-то не так. Но моё нахождение здесь затянулось, и в Аризоне удалось подготовить многих хороших игроков», — говорил Дороженко. Два года он прожил в доме бабушки и дедушки Мэттьюса, наладил хорошие отношения со всей семьёй будущей звезды лиги. Постепенно Дороженко начал налаживать отношения с другими хоккейными людьми — успехами тренера в Мексике заинтересовались генменеджер «Аризоны Майк Барнетт и звезда «Койотов» Джереми Рёник, который доверил Дороженко своего сына.

Борис Дороженко и карточка Мэттьюса с автографом Фото: nhl.com

Тренер отмечал невероятную работоспособность Мэттьюса уже с юных лет. «Остон ездил со мной повсюду. Если я ехал в Канаду, родители его отпускали, и он летел туда со мной, и мы жили в одном номере. Практически как мой ребёнок. Приезжаем как-то с ним на тренировку. Он с одной группой откатался три часа — и говорит мне: «Я ещё на три часа останусь со следующей группой». Потом он приходил домой, и вроде должен быть без задних ног, но смотрю — берёт футбольный мячик: «Мы пойдём в футбольчик поиграем». И опять уйдёт до вечера. Я уже еле на ногах стою — какой к чёрту футбольчик?», — вспоминал Дороженко в разговоре с сайтом НХЛ в 2017-м.

«Не могу сказать, что он как-то выделялся на детском уровне — были ребята и посильнее. Его изюминка — это хорошая координация и нестандартное мышление. Один раз в самолёте Остон с другом умудрились устроить матч в проходе. Так что он был очень спортивным парнем. Кроме того, Мэттьюс был очень внимательным, никогда не терял концентрацию», — уже позже говорил тренер о сильных сторонах своего воспитанника.

Но как же он сыграл за харьковскую команду? В начале 90-х «Дружба», за которую тогда играл юный Дайнюс Зубрус, приняла участие в одном из мексиканских турниров, а Дороженко познакомился с Иваном Правиловым, который тогда возглавлял харьковский клуб. Два тренера завязали общение, которое затянулось надолго. «Дружба» продолжала ездить на международные турниры, её поддерживал уже повзрослевший и заигравший в НХЛ Зубрус, и вот однажды команде потребовалось усиление. Правилов, который к тому моменту успел потренировать и молодёжную сборную Украины, попросил сильного игрока у старого друга, и Дороженко отправил к нему Мэттьюса.

«После матча мне позвонил Правилов и сказал: «Борис Юрьевич, я перед тобой снимаю шляпу. Приехал твой парень и всех здесь разделал. Просто с самолёта успел на второй период и три шайбы за один период положил. Этот парень будет звездой. Ты запомни эти слова». Эти слова мне врезались в память. Это было непохоже на Правилова. Он был очень сдержанный и скрытный человек, который всех вокруг строил и никогда никого не хвалил», — вспоминал потом Дороженко.

Судьбы двух тренеров сложились очень по-разному. Жизнь Правилова закончилась трагически: в 2007-м он переехал на ПМЖ в США после того, как его обвинили в избиении сотрудников харьковского дворца спорта. В 2012-м тренер был обвинён в растлении 14-летнего воспитанника и был арестован, однако до разбирательств дело не дошло: Правилов повесился в камере предварительного заключения. После смерти тренера другие воспитанники Правилова обвинили его в жестоком обращении, а школа «Дружба» фактически развалилась.

Борис Дороженко и Остон Мэттьюс Фото: nhl.com

Дороженко же мог перейти в «Айлендерс», куда его пригласили на роль тренера по катанию, но отказался — не захотел постоянно путешествовать с командой. Мэттьюс отмечал и отмечает огромную роль Дороженко в своём развитии — он называет его «дядей Борисом». «Каждый день он выжимал из меня всё, чтобы я играл лучше. Бывали моменты, когда ты всё это ненавидел, но в долгосрочной перспективе это пошло на пользу, и сейчас ты смеёшься над этим временем», — говорил Мэттьюс Sportsnet.

В числе других заметных игроков, которые занимались в школе Дороженко — Джейк Дебраск, Тайсон Бэрри, Алекс Гальченюк и Николай Кныжов. «В 15 лет уже было видно, что это будущий игрок НХЛ», — говорил тренер про нынешнего защитника системы «Сан-Хосе». Он до сих пор поддерживает постоянный контакт с Мэттьюсом — а тот успел сыграть за «Дружбу» ещё на паре мелких турниров и в 2017-м говорил, что поддерживал контракт с одноклубниками, с которыми пересекался ненадолго.