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Сиэтл — Миннесота — 2:5, обзор матча, Капризов набрал три очка и принёс победу Миннесоте, видео

Капризов — главная звезда недели НХЛ! Сделал дубль и забил супергол, пройдя всю площадку
Максим Макаров
Капризов — главная звезда недели НХЛ!
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«Миннесота» одержала важную победу над конкурентом, а у Кирилла 12 очков в четырёх последних матчах.

Сегодня прошла игра двух конкурентов за место в плей-офф на Западе между «Сиэтлом» и «Миннесотой». Обе команды до сих пор имеют высокие шансы запрыгнуть в последний вагон, поэтому встреча носила принципиальный характер.

Хозяева стремительно начали встречу, открыв счёт уже на 37-й секунде усилиями Винса Данна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба позволила игре мгновенно раскрыться, и через четыре минуты гости сравняли счёт: Маркус Юханссон отлично бросил из правого круга вбрасывания. После «дикари» получили возможность поиграть в формате «5 на 3», чем виртуозно воспользовался Кирилл Капризов, лёгким движением кистей уложив шайбу в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй период гости начали в большинстве, которое вновь принесло успех: Капризов «начертил» отличную диагональ, а Мэтт Болди разобрался как с защитником, так и с вратарём.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через минуту лёд покинул Джоуи Даккорд, заменил которого Филипп Грабауэр, но тот оставался «сухим» лишь пять секунд: Капризов совершил впечатляющий сольный проход, после чего поразил ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже через пять минут счёт до совсем крупного довёл Дакота Мермис. В концовке периода у Капризова была отличная возможность оформить хет-трик, но броски не достигли цели.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Данн (Макканн, Бенирс) – 00:36     1:1 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 04:59     1:2 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 13:32 (pp)     1:3 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 21:09 (pp)     1:4 Капризов (Эрикссон Эк, Фэйбер) – 22:14     1:5 Мермис (Цуккарелло, Дьюар) – 26:58     2:5 Эберле (Ларссон) – 46:11    

В первой половине периода «Сиэтлу» удалось отквитать одну шайбу с помощью рикошета от защитника «Уайлд», шайба была записана на Джордана Эберле. После этого хозяева вдохновились и начали штурмовать ворота Флёри, но канадский ветеран команду не подвёл. Матч же закончился дракой Боргена и Дьюхейма, где защитник «кракенов» оказался сильнее, хоть как-то подсластив пилюлю местной публике.

Таким образом, «Миннесота» одержала вторую победу за два дня, продолжив погоню за первой восьмёркой. Кирилл Капризов продлил результативную серию до восьми матчей, а на этой неделе набрал фантастические 12 (6+6) очков в четырёх встречах.

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