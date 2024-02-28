Как же хорош Бобровский! Установил рекорд клуба и идёт к третьей «Везине» в карьере

На фоне матчей «Вашингтона», «Тампы», «Торонто» и «Вегаса» встреча «Флориды» и «Баффало» в стартовом слоте игрового дня НХЛ не вызывала особого интереса — команда, которая борется за первое место в сводной таблице лиги, принимала соперника, уже вряд ли всерьёз рассчитывающего на попадание в плей-офф. Но андердог, который выиграл четыре из пяти последних матчей, в середине первого периода вышел вперёд — Дилан Козенс реализовал первое же большинство «клинков» в этой игре, поразив ворота Сергея Бобровского молниеносным броском в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лидерству гостей было суждено продлиться совсем недолго — уже через три с половиной минуты счёт был равным, а ближе к концу стартовой трети «Флорида» сама наказала «Сэйбрз» за удаление, вынудив команду из штата Нью-Йорк оказаться в роли догоняющей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором отрезке игровое преимущество «пантер» было подавляющим — хозяева более чем в два раза перебросали гостей, но так и не смогли увеличить отрыв в счёте. На последнем рубеже «Баффало» был хорош Укко-Пекка Луукконен, который проводит лучший сезон в карьере — финский голкипер был не очень стабилен в начале регулярного чемпионата, но сейчас набрал хорошую форму, благодаря чему подопечные Дона Гранато в последнее время пропускают заметно меньше многих команд НХЛ.

Во втором периоде Луукконен потащил все 18 бросков «Пантерз» в створ его ворот, но в третьем финалисты прошлогоднего Кубка Стэнли всё-таки нашли ещё один ключ к его владениям. Вновь сработала спецбригада большинства, которая воспользовалась двумя одновременными удалениями «Сэйбрз» — на этот раз бывшую команду огорчил защитник Брэндон Монтур, которому ассистировали автор второго гола «Флориды» Мэттью Ткачук и ещё один экс-«клинок» Сэм Райнхарт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба оказалась для «пантер» очень важной, поскольку стала победной — «Баффало» смог ответить только голом Тейджа Томпсона, который первее всех оказался на добивании после броска Расмуса Далина. 23-летний защитник оформил уже 217-й ассист в НХЛ и вышел на единоличное пятое место в истории клуба по этому показателю среди защитников.

Однако главное достижение сегодня оказалось на счету Сергея Бобровского. Российский вратарь «Флориды» находится в невероятной форме, что он подтвердил в очередной раз. Бобровский отразил 28 из 30 бросков в створ и продлил серию с двумя и менее пропущенными шайбами до девяти матчей, что стало новым рекордом в истории «пантер». На этом отрезке Сергей победил восемь раз, отразив 94,5% бросков и продемонстрировав коэффициент надёжности 1.65 — пропустив всего 15 голов.

Да и в целом для Бобровского эта регулярка пока складывается очень успешно. Таких показателей, как сейчас — 91,7% ОБ, 2,35 КН, в его исполнении мы не видели со времён «Коламбуса». По этим параметрам он входит в топ-5 и топ-3 соответственно среди вратарей, проведших не менее 25 матчей — впору поговорить и о возможной третьей «Везине»? Прямо сейчас Сергей очень хорош.