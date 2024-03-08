Борьба за «Арт Росс» накаляется! Макдэвид вновь набрал 100 очков и попал в список легенд

«Эдмонтон» ударно провёл концовку февраля — начало марта, одержав пять побед подряд накануне поездки в «Коламбус». Бо́льшая часть этих матчей прошла на выезде, поэтому «нефтяники», как показалось по встрече с «мундирами», просто немного устали. По крайней мере, другое объяснение ошибкам «Ойлерз» в первом периоде найти сложно — гости пропустили от худшей команды Восточной конференции три безответные шайбы.

При этом третий гол стал результатом настоящего «привоза» — Уоррен Фёгеле решился на поперечную передачу на своей синей линии, но на заметил огромного Дмитрия Воронкова, который с лёгкостью перехватил пас и, как заправский снайпер, тут же наказал «Эдмонтон» за такую нерасторопность, увеличив преимущество «Блю Джекетс» всего спустя 27 секунд после гола Александра Нюландера, ударно начавшего свою карьеру в свитере «Коламбуса». Некогда восьмой пик драфта-2016 уже, казалось, навечно застрял в АХЛ, но после недавнего обмена из «Питтсбурга» набрал уже семь очков в семи матчах.

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Для Воронкова этот гол стал 17-м в нынешнем сезоне — Дмитрий продолжает впечатляющим образом проводить свою дебютную регулярку в НХЛ, сравнявшись с лидерами по голам среди новичков. По 17 точных бросков также у Коннора Бедарда и Марко Росси — российский форвард находится во вполне неплохой компании.

Но даже после мощного первого периода «Коламбус» не мог быть уверен в победе — команда 23 раза в этом сезоне упустила победный счёт, что является худшим показателем в НХЛ, в то время как «Эдмонтон» лидирует по камбэкам — их у «Ойлерз» набралось уже 20.

Путь к очередному возвращению «нефтяники» начали уже на второй минуте второго периода — Зак Хайман продолжил забивать, отметившись уже 43-й шайбой в этой регулярке. А помог ему в этом Коннор Макдэвид, ставший третьим игроком в этом сезоне, добравшимся до отметки в 100 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Канадец стал всего шестым игроком в истории НХЛ, который совершил трёхзначное количество результативных действий как минимум в семи сезонах и третьим — разумеется, после Гретцки и Лемье — сделавшим это до наступления 28-летия. Помимо Величайшего (15) и СуперМарио (10), в список хоккеистов с наибольшим количеством сезонов со 100 и более очками входят Марсель Дионн (8), Майк Босси (7) и Петер Штястны — Коннор находится сплошь в окружении легенд, при этом очевидно, что как минимум Лемье он точно должен догнать.

Макдэвид достиг этой отметки в четвёртый раз подряд, но отметить это победой вместе с «Эдмонтоном» он не смог — Кори Перри отыграл ещё одну шайбу в середине третьего периода, однако Джек Рослович за 20 секунд до конца основного времени поразил пустые ворота и свёл все усилия «нефтяников» на нет.

Коннор же продлил результативную серию до 13 матчей и ещё не потерял надежд урвать четвёртый «Арт Росс» подряд — от лидирующего Натана Маккиннона его отделяют всего восемь очков. Борьба за звание лучшего бомбардира сезона накаляется — не забываем, что 106 очков набрал Никита Кучеров, а это делает гонку ещё более пикантной.