Зинэтула Билялетдинов обратился к игрокам «Ак Барса» после вылета из Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов обратился к игрокам казанского клуба после вылета из Кубка Гагарина — 2024 от «Автомобилиста» (1-4).

«Плей-офф – это самое время, когда все мобилизуют [силы], все команды, игроки стараются показать себя с лучшей стороны. Любая команда, которая играет, она, во-первых, не случайно попадает [в плей-офф], во-вторых, она участвует в этом празднике. Все команды играют с огромной отдачей, все хоккеисты делают всё чтобы выиграть, отдаются полностью, травмы получают. Это самое кайфовое время, вот самое настоящее, когда драйв такой идёт, состояние куража — это самое интересное, самое лучшее.

К сожалению, мы с вами вот этого не ощутили, видимо, не поняли. Мне лично жалко, что мы вот так сработали. Можете кому угодно говорить чего угодно, если так по-честному себе сказать, то это результат нашей с вами работы.

Игрок готовит себя к этому. Любой игрок, не только в хоккее. Люди доказывают, что они лучшее, сильнее. Он проявляет себя и идёт к этому весь подготовительный период, весь сезон, пашет, работает, отдаётся. Он вырабатывает те функции, те качества, которые необходимы в этих играх он вырабатывает эти все наработки. Всё подчищается, и в конечном итоге он выстреливает.

Я понимаю, что все команды так готовятся и прочее, но не думаю, что соперник, который играл против нас, был сильнее и мы не могли бы его обыграть. Вот в это я никогда не поверю. Но то, что грешки наши не позволили нам сыграть, это есть», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

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