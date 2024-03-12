Ремейк финала-2013, битва «Авангард» — «Локомотив». Все пары четвертьфинала Кубка Гагарина

Первый раунд закончился — и получился он довольно противоречивым. С одной стороны, никто не ожидал, что и «Ак Барс» и ЦСКА закончат сезон так рано, да и вылет «Салавата» после классной регулярки удивил. С другой стороны, ни одной семиматчевой серии мы не увидели, да и прорыва от андердогов тоже, хотя «Амур» и минское «Динамо» сражались до конца. Теперь настало время первого за 15 лет перекрёстного плей-офф в КХЛ — и все пары второго раунда выглядят весьма ровными.

Группа А

«Динамо» Москва (1) — «Трактор» (6)

Матчи: 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26 и 28 марта

Первая же пара перекрёстного плей-офф дарит нам повторение довольно драматичного финала образца 2013-го. «Трактор» в плей-офф забыл о неорганизованности конца регулярки, показал себя рабочей командой, которая умеет играть спокойно и вертикально, а Зак Фукале вчистую выиграл вратарскую дуэль у Александра Самонова. «Динамо» намучилось с минскими оппонентами, но было вполне предсказуемо, что команда Дмитрия Квартальнова попьёт крови у любого соперника. Удивительно, но в плане глубины атаки челябинский андердог выглядит и поинтереснее москвичей — но зато у «Динамо» более качественная защита.

Седрик Пакетт и Альберт Яруллин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Авангард» (2) — «Локомотив» (3)

Матчи: 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26 и 28 марта

Рид Буше против команды, из которой он был уволен по статье Трудового кодекса — это очень интересно. После первого матча серии «Локомотива» и ЦСКА кто-то в шутку, а кто-то всерьёз начал короновать чемпионов, однако команда Игоря Никитина сломала свой, возможно, самый главный ментальный барьер. «Авангард» же довольно спокойно разобрался с «Ладой», а Буше снова включил снайперский режим. Теперь потенциально лучшая топ-9 атаки в лиге будет биться с самой чёткой оборонительной системой КХЛ, которая всегда может включить лютый прессинг.

Группа Б

«Металлург» (1) — «Спартак» (4)

Матчи: 17, 19, 21, 23 и, если понадобится, 25, 27 и 29 марта

«Металлург» в первом раунде намучился с «Амуром» и был максимально близок к семиматчевой серии — однако Хабаровск как раз был самым неудобным по стилю соперником для юркой и молодой команды Андрея Разина, которая любит играть с шайбой и быстро переходить из обороны в атаку. Сейчас играющей «Магнитке» будет противостоять точно такой же играющий «Спартак», и эта серия должна стать украшением первого раунда с точки зрения чистой эстетики. Красно-белые в первом раунде вышли против такого же играющего соперника и с лёгкостью закрыли глубину «Северстали», ограничив её атаку лишь первым звеном.

«Спартак» — «Металлург» Фото: РИА Новости

СКА (2) — «Автомобилист» (5)

Матчи: 17, 19, 21, 23 и, если понадобится, 25, 27 и 29 марта

«Автомобилист» в первом раунде откинул от себя клеймо булочки, пирожка и все хлебобулочные ассоциации: «Ак Барс» был переигран хладнокровно, но за счёт огромной самоотверженности. Почти всю серию пропустил лучший бомбардир «Авто» Стефан Да Коста, но осталось ощущение, что Николаю Заварухину без него даже было легче провести свой рабоче-крестьянский стиль. СКА прошёл «Торпедо» с его молодой защитой в первую очередь за счёт грубой силы, задавив скоростью и бросковым напором. Против «Автомобилиста» с его хорошей позиционной обороной надо придумать что-то другое.