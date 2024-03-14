Ничушкин забил победный гол головой, Задоров неуклюже подрался. Шоу от россиян в матче НХЛ

Ещё Илья Михеев отличился впервые за три месяца, а «Колорадо» обыграл «Ванкувер», совершив мощный камбэк.

В Западной конференции НХЛ сейчас лидируют «Ванкувер» и «Колорадо», и минувшей ночью эти команды, в составе которых на лёд вышли по три россиянина, провели яркий матч, а наши соотечественники сыграли в нём заметную роль.

Начало осталось за «косатками». Хозяева уже на 24-й секунде матча распечатали Александра Георгиева – постарался Джей Ти Миллер. А вскоре отличился Илья Михеев, не забивавший целую вечность. Российский форвард выскочил из-за спины Ничушкина, откликнулся на гениальную передачу Миллера и забросил первую шайбу с 17 декабря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Голевую атаку в том эпизоде начал Никита Задоров, а в начале второго периода российский защитник отличился и сам. Шикарный бросок – и 3:0 в пользу «Ванкувера».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально через 37 секунд после гола Задоров уже оформлял хет-трик. Хет-трик Горди Хоу. К передаче и заброшенной шайбе Никита добавил драку с Джошем Мэнсоном. Правда, назвать этот кулачный бой зрелищным язык не повернётся.

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Ну а с конца второго периода начался камбэк «Колорадо». Микко Рантанен забил важнейший гол в раздевалку за три секунды до перерыва. В начале третьего периода лучший бомбардир сезона Натан Маккиннон вколотил вторую шайбу в ворота Кейси Десмита.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Отыгрались хоккеисты «Колорадо» ещё до наступления середины периода, когда Росс Колтон буквально запихал шайбу за линию ворот «Ванкувера». 3:3 – такой счёт установился на 49-й минуте и просуществовал до самого начала овертайма. Его «Колорадо» начал в большинстве, так как за девять секунд до конца основного времени Карсон Суси схватил удаление за задержку игры. И спустя полминуты после начала овертайма «Эвеланш» забили победный гол: 56-я передача Макара, 73-й результативный пас Маккиннона и 25-й гол Ничушкина в нынешнем сезоне. Хотя визором Валерий ранее ещё не забивал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так «Колорадо» отыгрался с 0:3 и вырвал победу, забив решающий гол не самым обычным способом. «Лавины» вернули себе лидерство в очень сильном Центральном дивизионе, но первое место «Ванкувера» в Западной конференции пока в безопасности.