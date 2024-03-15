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Каролина — Флорида — 4:0, обзор матча, Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Каролину», видео

Фирменная птичка Кузнецова вернулась! Его гол помог «Каролине» хлопнуть лидера НХЛ
Максим Макаров
Кузнецов забросил первую шайбу за «Каролину»
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Орлов и Свечников также отметились в протоколе, а «ураганы» разобрались с «Флоридой».

Сегодня в Роли встретились «Каролина» и «Флорида». Обе команды идут в лидерах Восточной конференции, а также прилично усилились в дедлайн.

Первый период получился очень боевым. Команды не хотели уступать друг другу и несколько раз после свистка вспыхивали конфликты. Основная причина этому – излишняя активность «Каролины» после остановки игры, будь то бросок или силовой приём после свистка. Дело шло к тому, что команды уйдут на перерыв, так и не открыв счёт в матче, но Сет Джарвис на последней минуте периода вывел хозяев вперёд, послав шайбу над плечом Бобровского.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11     2:0 Нечас (Орлов, Гюнцель) – 22:46     3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27     4:0 Свечников (Славин) – 55:42    

Во второй двадцатиминутке инициативой завладели хозяева, на льду особо выделялось второе звено «Каролины», которое отмечал главный тренер команды после предыдущего матча. Оно в итоге второй шайбой и отметилось: после броскового штурма шайба пришла к Мартину Нечасу, который броском из правого круга вбрасывания прошил российского вратаря. Голевой передачей отметился Дмитрий Орлов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ближе к середине периода «Каролина» активно сыграла в прессинге, после чего шайба пришла к Кузнецову, который с ползоны неотразимо бросил. Это первая шайба Евгения в составе новой команды, и любимое празднование тоже вернулось. Красота!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде несколько отличных возможностей отличиться имел ещё один новичок «Каролины» — Джейк Гюнцель, но не срослось. «Флорида» в конце заменила голкипера шестым полевым, и после потери Владимира Тарасенко Свечников бильярдным броском отправил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Каролина» исправляется перед болельщиками за сухое поражение от «Рейнджерс», а новички команды набрали первые очки.

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