Фирменная птичка Кузнецова вернулась! Его гол помог «Каролине» хлопнуть лидера НХЛ

Орлов и Свечников также отметились в протоколе, а «ураганы» разобрались с «Флоридой».

Сегодня в Роли встретились «Каролина» и «Флорида». Обе команды идут в лидерах Восточной конференции, а также прилично усилились в дедлайн.

Первый период получился очень боевым. Команды не хотели уступать друг другу и несколько раз после свистка вспыхивали конфликты. Основная причина этому – излишняя активность «Каролины» после остановки игры, будь то бросок или силовой приём после свистка. Дело шло к тому, что команды уйдут на перерыв, так и не открыв счёт в матче, но Сет Джарвис на последней минуте периода вывел хозяев вперёд, послав шайбу над плечом Бобровского.

Во второй двадцатиминутке инициативой завладели хозяева, на льду особо выделялось второе звено «Каролины», которое отмечал главный тренер команды после предыдущего матча. Оно в итоге второй шайбой и отметилось: после броскового штурма шайба пришла к Мартину Нечасу, который броском из правого круга вбрасывания прошил российского вратаря. Голевой передачей отметился Дмитрий Орлов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ближе к середине периода «Каролина» активно сыграла в прессинге, после чего шайба пришла к Кузнецову, который с ползоны неотразимо бросил. Это первая шайба Евгения в составе новой команды, и любимое празднование тоже вернулось. Красота!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде несколько отличных возможностей отличиться имел ещё один новичок «Каролины» — Джейк Гюнцель, но не срослось. «Флорида» в конце заменила голкипера шестым полевым, и после потери Владимира Тарасенко Свечников бильярдным броском отправил шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Каролина» исправляется перед болельщиками за сухое поражение от «Рейнджерс», а новички команды набрали первые очки.