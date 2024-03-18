«Авангард» в пух и прах разбит «Локомотивом». Ярославль набрал сумасшедший ход

Первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом» получился упорным. Команда Игоря Никитина одержала победу во втором овертайме: после грубой ошибки защитника хозяев Киселевича отличился Берёзкин, забросивший красивую по исполнению шайбу. Железнодорожники продемонстрировали дисциплину, слаженные коллективные действия и хорошую физическую готовность. Сразу видно лекало тандема Никитин – Юшкевич, где порядок и физика на первом месте.

«Хоккей давно изобретён. В него можно по-разному играть, по-разному видеть, но самое главное – счёт на табло. Делаем акцент на это. Когда матч затягивается, главное – не давать ребятам лишней информации, в этом работа тренера. Конечно, к концу матча все уже устали, но умение играть на усталости – это важное качество», – верно заметил главный тренер гостей сразу после встречи.

После поражения в первой домашней встрече право на ошибку «ястребов» нужно было исключать. Перебираться из Омска в Ярославль при счёте 0-2 в серии – такая себе затея. Особенно учитывая нынешнюю форму голодного до побед «Локомотива». Ещё ни разу команда не завоёвывала Кубок Гагарина, а в этом году шансы привезти трофей на ярославскую землю значительно возросли.

У «ястребов» второй матч подряд пропускал центральный нападающий первого звена Спунер, что не могло не сказываться на игре команды Михаила Кравца. В первом периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу: Каюмов от борта сделал скидку в центр, Берёзкин подстроился и вогнал шайбу в дальний угол ворот. Максим забивает Омску во второй встрече подряд. Хозяева играли в силовой хоккей, сделали 20 хитов за 20 минут, но что толку?

Второй период запомнился удалением Каюмова за редкую формулировку – неправильная передача клюшки. Бросать её партнёру нельзя, о чём Артур забыл. Не обошлось без неприятных моментов: шайба попала в юного болельщика на трибунах, что сразу заметил капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, начавший сигнализировать об этом работникам арены. Будем надеяться, что с парнем всё будет в порядке.

Ну а главным голеадором второго отрезка встречи стал форвард Степан Никулин, оформивший дубль. «Авангард» допускал одну ошибку за другой, а ярославцы бросали по воротам Хомченко со всех возможных позиций. В результате Павла при счёте 0:3 заменили на Проскурякова.

«Локомотив» останавливаться не собирался: хозяева «поплыли», чем гости воспользовались. Тесанов подхватил шайбу в углу площадки, сместился в сторону, проскочил между Пьяновым и Жафяровым, а затем с кистей уложил шайбу в дальнюю девятку. А уже в концовке омичей просто раскатали в большинстве: Сергеев сделал счёт на табло 0:5. После сирены случилась небольшая заварушка с участием Вербы, но пыл игроков быстро остудили судьи.

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Третий период по такой игре превращался в формальность. Верба и Киселевич поочерёдно схватили двухминутные удаления, а защитник Гернат со всей мощи вонзил шайбу в цель.

Итог: 7:0 в матче («Авангард» в концовке заменил вратаря при игре в большинстве и получил ещё одну в пустые от Полунина), 2-0 в серии, встреча «на ноль» в исполнении вратаря Даниила Исаева. Команды перебираются в Ярославль, но по такой игре перспективы «Авангарда» выглядят очень туманно. «Локомотив» показывает хоккей совершенно другого уровня.